Bankaların sunduğu emekli promosyon tutarları ve ek avantaj paketleri güncellendi. Maaş tutarına ve banka tercihlerine göre belirlenen nakit ödemeler, ek kredi ve bonus fırsatlarıyla 90 bin liraya kadar ulaşıyor. Kampanyalardan yararlanmak için üç yıllık maaş taahhüdü gerekiyor.

Bankalar, milyonlarca emekli vatandaşın maaş transferlerini sağlamak amacıyla promosyon tutarlarında yeni kampanyalarını duyurdu. Kamu ve özel bankalar tarafından sunulan ek nakit ödemeler, faizsiz kredi imkanları, avanslar ve harcama bonusları, emeklilerin maaş baremlerine göre farklı avantajlarla hesaplara aktarılıyor.

Bankaların Güncel Emekli Promosyon Tutarları

Bankaların emekli promosyon kampanyaları, SGK emeklilerinin üç yıllık taahhüt karşılığında alabileceği nakit ödemeleri ve finansal destek paketlerini belirliyor. Sunulan toplam kazançlar, maaş aralıklarına bağlı olarak 8 bin liradan başlayıp ek finansal olanaklarla 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Banka Adı Nakit Promosyon Tutarı Ek Avantaj ve Bonuslar Ziraat Bankası 12.000 TL net promosyon 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL taksitli avans Akbank 15.000 TL nakit ödeme Maaş taşıma ve taahhüt yenileme imkanı İş Bankası 15.000 TL nakit promosyon 10.000 TL ek promosyon Halkbank 8.000 TL - 12.000 TL Maaş tutarına göre kademeli ödeme Garanti BBVA 25.000 TL promosyon paketi 10.000 TL bonus ve sigorta ödülü Vakıf Katılım 8.750 TL - 25.000 TL Doğrudan nakit ödeme seçeneği

Özel ve Kamu Bankalarının Maaş Kampanya Şartları

Ziraat Bankası: 12 bin liraya varan net promosyona ek olarak 40 bin lira faizsiz kredi, 25 bin lira faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarıyla toplam 90 bin liraya ulaşan paket sunuyor.

12 bin liraya varan net promosyona ek olarak 40 bin lira faizsiz kredi, 25 bin lira faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarıyla toplam 90 bin liraya ulaşan paket sunuyor. Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyarak üç yıl taahhüt veren emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyarak üç yıl taahhüt veren emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor. İş Bankası: İlk maaş ödemesinde bankayı seçen veya mevcut SGK maaşını bankadan alan emeklilere 15 bin lira nakit, 10 bin liraya varan ek promosyon veriyor.

İlk maaş ödemesinde bankayı seçen veya mevcut SGK maaşını bankadan alan emeklilere 15 bin lira nakit, 10 bin liraya varan ek promosyon veriyor. Halkbank: Maaşı 10 bin ile 15 bin lira arasındakilere 8 bin, 15 bin ile 20 bin lira arasındakilere 10 bin, 20 bin lira üzerindekilere 12 bin lira ödüyor.

Maaşı 10 bin ile 15 bin lira arasındakilere 8 bin, 15 bin ile 20 bin lira arasındakilere 10 bin, 20 bin lira üzerindekilere 12 bin lira ödüyor. Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyan müşterilerine toplamda 25 bin liraya varan promosyon ile sigorta poliçesi üzerinden 10 bin liraya kadar bonus tanımlıyor.

Emekli maaşını taşıyan müşterilerine toplamda 25 bin liraya varan promosyon ile sigorta poliçesi üzerinden 10 bin liraya kadar bonus tanımlıyor. Vakıf Katılım: Gelir dilimine bağlı kalarak 8 bin 750 liradan 25 bin liraya kadar doğrudan nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Emekli Maaş Promosyonu Başvuru Koşulları

Maaş promosyonlarından faydalanmak isteyen hak sahiplerinin, gelirlerini ilgili bankaya taşıyarak üç yıl boyunca aynı kuruluştan alma taahhüdü vermesi zorunludur. İşlemler banka şubelerinden veya mobil bankacılık kanalları üzerinden tamamlanabilmektedir.