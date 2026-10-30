Ankara Toptancı Hali'nin 30 Ekim 2026 tarihli güncel sebze ve meyve fiyat listesi açıklandı. Tezgahtaki en yüksek fiyatlar çilekte 500 TL ve semizotunda 170 TL olarak dikkat çekerken, temel mutfak ürünleri olan patates ve soğan fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından mercek altına alındı.

Türkiye’nin başkentinde milyonlarca vatandaşın ve esnafın günlük mutfak bütçesini doğrudan etkileyen Ankara Toptancı Hali'nin 30 Ekim 2026 tarihli güncel sebze ve meyve fiyat listesi resmi olarak ilan edildi. Mevsim geçişlerinin yaşandığı sonbahar günlerinde, taze meyve ve sebze pazarındaki fiyat dalgalanmaları hem ev ekonomisini yönetenleri hem de işletme sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Ankara Hali’nde oluşan en düşük ve en yüksek fiyat aralıkları, tezgahlardaki maliyetlerin boyutunu gözler önüne sererken, bazı ürünlerdeki rekor seviyeler dikkat çekiyor.

Sebze Pazarında Domates, Patates ve Biber Rakamları

Mutfakların vazgeçilmez demirbaşları arasında yer alan sebze grubunda fiyatlar ürünün cinsine, kalitesine ve serA ya da tarlada yetişme durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Vatandaşların en çok tükettiği ürünlerin başında gelen domatesin kilogram fiyatı toptan hallerde 80 TL ile 100 TL arasında alıcı bulurken, özel türler olan kokteyl ve pembe domatesin kilogram fiyatı kalitesine göre 120 TL'ye kadar tırmanabiliyor.

Yemeklerin taç yaprağı olan biber çeşitlerinde ise fiyat makası oldukça açılmış durumda. Keskin acısıyla bilinen acı biberin kilogram fiyatı 90 TL ile 175 TL arasında değişirken, kapya biber (sera) 60 TL ila 110 TL bandında işlem görüyor. Çarliston biber 50 TL - 75 TL, dolmalık biber ise 45 TL - 70 TL aralığında seyreti.

Temel gıda maddelerinden olan kuru soğan kilogram fiyatı 23 TL ile 30 TL arasında, patates kilogram fiyatı ise 25 TL ile 32 TL aralığında tüketicilere sunuluyor. Kaliteli kumpirlik patatesler ise 30 TL - 40 TL bandından hallerde yerini alıyor.

Yeşillikler ve Özel Sebzelerde Son Durum

Ankara Toptancı Hali listesinde yeşillik ve bağ bazlı ürünlerin fiyatları da dikkat çekiyor. Bağ satışıyla raflara gelen maydanoz, nane, roka ve tere 5 TL ile 13 TL arasında değişen bağ fiyatlarıyla dikkat çekerken, kuzukulağı da benzer şekilde 5 TL - 13 TL aralığında alıcı buluyor.

Ancak bazı özel sebzeler yüksek fiyatlarıyla adeta parmak ısırtıyor. Özellikle semizotu kilogram fiyatının 120 TL ile 170 TL arasında değişmesi, tüketicilerin en çok şaşırdığı kalemler arasında yer aldı. Kültür mantarı ise 95 TL - 160 TL aralığındaki fiyatıyla dikkat çeken bir diğer ürün oldu. Kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte karnabahar kilogram fiyatı 10 TL - 25 TL, pırasa 25 TL - 40 TL, ıspanak ise 20 TL - 45 TL aralığında işlem görüyor.

Meyve Tezgahlarında Çilek ve Kestane Sürprizi

Meyve pazarında ise sonbahar ve kış meyveleri tezgahlardaki yerini sağlamlaştırırken, bazı kalemlerdeki astronomik rakamlar gözlerden kaçmıyor. Hal listesinin en çok konuşulan detayı çilek fiyatı oldu. Sezon dışı ve seracılık maliyetleri nedeniyle çileğin kilogram fiyatı 100 TL ile 500 TL gibi rekor bir aralıkta satışa sunuluyor.

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane ise kilogram başına 200 TL ila 300 TL arasında değişen fiyatıyla dikkat çekiyor. Kışa hazırlık sürecinde sıklıkla tüketilen ayva 35 TL - 70 TL, yerli kivi 60 TL - 100 TL ve siyah incir 50 TL - 150 TL aralığında alıcı buluyor.

Elma ve armut çeşitlerinde ise daha istikrarlı bir seyir izleniyor. Gala ve Golden elma çeşitleri 25 TL ile 75 TL arasında değişirken, Granny Smith elma 65 TL - 90 TL bandında yer alıyor. Armut grubunda Ankara armudu 25 TL - 50 TL, Deveci armudu 25 TL - 60 TL, Santamaria armudu ise 30 TL - 80 TL arasında değişen fiyatlarla toptancı halindeki yerini koruyor.

Narenciye Ürünleri ve Pazar Yansımaları

Akdeniz bölgesinden gelen narenciye ürünlerinde bolluk yaşanırken fiyatlar daha makul seviyelerde seyrediyor. Mandalina kilogram fiyatı 10 TL ile 40 TL (Satsumma cinsi 45 TL - 65 TL) arasında değişirken, limon 10 TL - 55 TL (Lamas cinsi 30-55 TL), sıkmalık portakal ise 35 TL - 60 TL aralığında işlem görüyor. Yerli muz fiyatları ise kalitesine bağlı olarak 30 TL ile 95 TL arasında değişiyor.

Ankara Toptancı Hali Güncel Fiyat Listesi (30-31 Ekim 2026)

Sebzeler

Balkabağı : 10,00 TL - 30,00 TL (kg)

Balkabağı (Soyulmuş) : 35,00 TL - 50,00 TL (kg)

Biber (Acı) : 90,00 TL - 175,00 TL (kg)

Biber Çarliston : 50,00 TL - 75,00 TL (kg)

Biber Dolma : 45,00 TL - 70,00 TL (kg)

Biber Kapya (Sera) : 60,00 TL - 110,00 TL (kg)

Biber Kıl : 90,00 TL - 130,00 TL (kg)

Domates : 80,00 TL - 100,00 TL (kg)

Domates (Beef) : 90,00 TL - 115,00 TL (kg)

Domates (Kokteyl) : 60,00 TL - 120,00 TL (kg)

Domates (Pembe) : 65,00 TL - 120,00 TL (kg)

Domates II : 50,00 TL - 80,00 TL (kg)

Domates Salkım (Kutu) : 60,00 TL - 130,00 TL (kg)

Enginar (Salamura) : 65,00 TL - 80,00 TL (adet)

Fasulye (Çalı) : 65,00 TL - 110,00 TL (kg)

Fasulye (Taze) : 50,00 TL - 100,00 TL (kg)

Havuç Beypazarı : 8,00 TL - 20,00 TL (kg)

Ispanak : 20,00 TL - 45,00 TL (kg)

Kabak : 20,00 TL - 55,00 TL (kg)

Karnabahar : 10,00 TL - 25,00 TL (kg)

Kereviz : 30,00 TL - 50,00 TL (kg)

Kuzukulağı (70-100gr) : 5,00 TL - 13,00 TL (bağ)

Mantar Kültür : 95,00 TL - 160,00 TL (kg)

Marul Göbekli : 15,00 TL - 30,00 TL (adet)

Marul Iceberg : 25,00 TL - 45,00 TL (adet)

Marul Kıvırcık (Kırmızı) : 20,00 TL - 30,00 TL (adet)

Marul Kıvırcık : 35,00 TL - 53,00 TL (adet)

Maydanoz (70-100 gr) : 5,00 TL - 13,00 TL (bağ)

Nane (70-100 gr) : 5,00 TL - 12,00 TL (bağ)

Pancar : 20,00 TL - 30,00 TL (kg)

Patates (Kumpir) : 30,00 TL - 40,00 TL (kg)

Patates II : 15,00 TL - 25,00 TL (kg)

Patates : 25,00 TL - 32,00 TL (kg)

Patlıcan : 25,00 TL - 65,00 TL (kg)

Patlıcan (kebaplık) : 55,00 TL - 75,00 TL (kg)

Patlıcan Bostan (Topak) : 50,00 TL - 75,00 TL (kg)

Pazı : 30,00 TL - 60,00 TL (kg)

Pırasa : 25,00 TL - 40,00 TL (kg)

Roka (70-100gr) : 5,00 TL - 13,00 TL (bağ)

Salatalık : 30,00 TL - 50,00 TL (kg)

Salatalık (Kornişon) : 35,00 TL - 100,00 TL (kg)

Salatalık (Silor) : 45,00 TL - 70,00 TL (kg)

Sarımsak (Kuru) : 60,00 TL - 140,00 TL (kg)

Semizotu : 120,00 TL - 170,00 TL (kg)

Soğan Kuru : 23,00 TL - 30,00 TL (kg)

Soğan Kuru II : 10,00 TL - 23,00 TL (kg)

Tere (70-100gr) : 5,00 TL - 13,00 TL (bağ)

Turp (Beyaz) : 20,00 TL - 30,00 TL (kg)

Turp (Fındık) : 5,00 TL - 15,00 TL (bağ)

Turp (Kırmızı): 15,00 TL - 28,00 TL (kg)

Meyveler