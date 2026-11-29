Ankara Hali fiyat listesine göre kuru soğanın kilosu 12 ile 28 TL, kumpirlik patatesin kilosu ise 30 ile 40 TL arasında. İki üründen birer kilo için listenin alt fiyatlarıyla yapılan hesap 42 TL, üst fiyatlarıyla yapılan hesap ise 68 TL tutuyor.

Ankara Hali’nde kuru soğanın kilosu 12 TL’den başlıyor. Listede bu fiyatın karşısında “Soğan Kuru II” yazıyor. Patates alacaklar için de benzer bir ayrıntı var. Kilosu 30 TL’den başlayan ürün, kumpirlik patates. Fiyatları karşılaştırırken ürünün adını bilmek önemli, çünkü listedeki 40 TL’lik üst fiyat özellikle kumpirlik patates için verilmiş. Yemeklik patatesin fiyatını öğrenmek isteyenlerin o ürüne ait kayda bakması gerekiyor.

Ürün En düşük kilo fiyatı En yüksek kilo fiyatı Kuru soğan (Soğan Kuru II) 12 TL 28 TL Kumpirlik patates 30 TL 40 TL

Soğanın üst fiyatıyla patatesin başlangıcı arasında 2 TL var

İki ürünün fiyatları birbirine en çok hangi noktada yaklaşıyor? Kuru soğanın en yüksek kilo fiyatı 28 TL. Kumpirlik patatesin en düşük kilo fiyatı ise 30 TL. Yani listedeki en pahalı kuru soğan ile en düşük fiyatlı kumpirlik patates arasında kilo başına yalnızca 2 TL bulunuyor. Her iki ürünün de başlangıç fiyatı karşılaştırıldığında ise aradaki fark 18 TL’ye çıkıyor.

Fiyat aralığı daha geniş olan ürün kuru soğan. Bir kilosu için verilen en düşük ve en yüksek tutar arasında 16 TL oynuyor. Kumpirlik patateste aynı fark 10 TL. Bu ayrım, özellikle birkaç kiloluk hesap yaparken belirginleşiyor. Örneğin üç kilo kuru soğan alt fiyattan 36 TL, üst fiyattan 84 TL tutuyor. Aynı miktarda kumpirlik patates için hesaplanan tutar ise 90 ile 120 TL arasında değişiyor.

İki kilo patates ve bir kilo soğan kaç lira tutar?

Evde kumpir hazırlamak için iki kilo patates, yemeklerde kullanmak için de bir kilo kuru soğan ayırdığınızı düşünün. Listenin alt ucundan hesapladığınızda patatese 60 TL, soğana 12 TL düşüyor. Üç kiloluk toplam 72 TL ediyor. Üst fiyatları esas aldığınızda ise iki kilo patates 80 TL’ye, bir kilo soğan 28 TL’ye geliyor ve toplam 108 TL’ye yükseliyor.

Bu iki hesabın arasındaki 36 TL, aynı miktardaki ürünün listenin iki ucunda ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Bunu fiyatların zaman içindeki değişimiyle karıştırmamak gerekiyor. Örneğin soğan satırındaki 12 TL ile 28 TL, ürünün eski ve yeni fiyatı olarak okunamaz. Bunlar paylaşılan listedeki alt ve üst değerler. Ayrıca rakamlar Ankara Hali’ne ait. Mahalle pazarında ya da markette gördüğünüz kilo fiyatıyla karşılaştırırken hem satış yerini hem de etikette yazan patates veya soğan türünü dikkate almak gerekiyor.