Bursa’da Uludağ’a taksiyle çıkış için 1 Aralık 2026 Salı günü kış tarifesi başlıyor. Yaklaşık 34 kilometrelik yolculuğun ücreti 2.600 TL. Bu tutarı iki yolcu paylaşırsa kişi başına 1.300 TL, dört yolcu paylaşırsa 650 TL düşüyor. Yeni ücret 31 Mart 2027’ye kadar uygulanacak.

Uludağ’a ilk kar gezisini ya da yılbaşı tatilini planlayanlar için taksi bütçesi bu kış değişiyor. Bursa’da mart ayında açıklanan tarifede Uludağ’a çıkış bedeli 2.070 TL’ydi. Salı günü başlayacak dönemde aynı yolculuk için belirlenen ücret 2.600 TL. Böylece bir taksinin çıkış maliyeti 530 TL, yani yaklaşık yüzde 25,6 artıyor. Tek başına seyahat eden yolcu farkın tamamını üstlenirken, birlikte yola çıkanlar için bütçeyi belirleyen ayrıntı bu tutarı kaç kişinin paylaşacağı.

İki, üç ve dört kişi için Uludağ taksi hesabı

Aşağıdaki hesap, aynı taksiye binen yolcuların 2.600 TL’lik çıkış ücretini eşit paylaşmasına dayanıyor. Örneğin üç arkadaş için araç ücreti yine 2.600 TL. İki kişi 866,67’şer TL, üçüncü kişi 866,66 TL ödediğinde toplam tam olarak karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede ise yolculuk aile bütçesinden tek kalemde çıkacaksa ayrılması gereken tutar 2.600 TL; kişi başına maliyet hesabı 650 TL.

Taksiyi paylaşan kişi sayısı Yeni tarifede kişi başı Önceki tarifeye göre kişi başı artış 1 kişi 2.600 TL 530 TL 2 kişi 1.300 TL 265 TL 3 kişi Yaklaşık 866,67 TL Yaklaşık 176,67 TL 4 kişi 650 TL 132,50 TL

Şehir içi taksi tarifesi ekimde başladı, Uludağ için tarih 1 Aralık

Bursa’daki taksi ücretleri, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/1023 sayılı kararı doğrultusunda belirlendi. Genel tarife 11 Ekim’de yürürlüğe girdi. Şehir içinde taksimetre açılışı 65 TL’ye, kilometre ücreti 55 TL’ye, kısa mesafe ücreti ise 190 TL’ye yükseldi. Aynı düzenlemede Uludağ için ayrıca bir kış dönemi tanımlandı. Bu nedenle ekimde duyurulan 2.600 TL’lik ücret, dağa çıkışta 1 Aralık–31 Mart arasında geçerli.

Tarih ayrımı, özellikle kasımın son hafta sonuyla aralığın ilk günlerini karşılaştıranlar için önemli. 30 Kasım Pazartesi, yeni kış tarifesinin başlangıcından önceki gün. 1 Aralık Salı ve onu izleyen 5–6 Aralık hafta sonu ise uygulama döneminin içinde. Yılbaşında veya ocak ayında aynı parkurdan Uludağ’a çıkmayı planlayanlar da açıklanan takvime göre ulaşım bütçesini bu rakam üzerinden hesaplayabilir.

Günübirlik gidecekler dönüş için ne hesaplamalı?

Açıklanan 2.600 TL, Uludağ’a çıkış için verilen ücret. Örneğin iki arkadaşın kişi başı ayırdığı 1.300 TL, dağa ulaşma payını karşılıyor. Akşam Bursa’ya dönüş ve araçtan bekleme istenmesi ayrı bir yolculuk planı gerektiriyor. Tarifeyi aktaran duyurularda yaklaşık 34 kilometrelik parkur belirtilse de hareket edilecek belirli bir durak adı verilmiyor. Bu yüzden taksiyi otogara, eve ya da otele çağıracak yolcular için en kullanışlı soru şu: “Bu adresten gideceğimiz noktaya 2.600 TL’lik Uludağ tarifesi uygulanıyor mu?” Böylece özellikle günübirlik gezilerde hem çıkışın hem dönüşün maliyeti, yolculuk başlamadan netleşebilir.