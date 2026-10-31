Türk atçılığının en prestijli buluşmalarından biri olan Ankara Hipodromu, bu yıl da nefes kesen organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Milyonların merakla beklediği 46. Cumhuriyet Koşusu saat 16.00'da, 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ise saat 16.30'da başkentli yarışseverlerle buluşuyor.

Türk at yarışçılığının zirvesi olarak kabul edilen, köklü tarihi ve heyecan dolu atmosferiyle milyonları ekran başına ve hipodroma kilitleyen geleneksel dev buluşma başkentte tüm coşkusuyla gerçekleşiyor. Ankara Hipodromu, Türk atçılığının en prestijli kupaları ve şampiyonlukları için büyük bir sabırsızlıkla beklenen iki dev organizasyona ev sahipliği yapıyor. Safkan İngiliz ve Arap atlarının en iyilerinin katıldığı bu özel gün, yarış dünyasının kalbinin Ankara'da atmasını sağlıyor.

Türk Atçılığının Zirvesi Ankara Hipodromu'nda Buluşuyor

Yarışseverlerin takvimlerinde kırmızı kalemle işaretlediği 46. Cumhuriyet Koşusu ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon safkanların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Türk yarışçılığının en köklü ve en yüksek ikramiyeli kupalarından biri olan bu koşular, hem jokeylerin taktik savaşlarına hem de atların muazzam hızlarına ev sahipliği yapacak. Tribünleri dolduran binlerce vatandaş, bu tarihi anlara tanıklık etmek için şimdiden hipodromdaki yerini aldı.

46. Cumhuriyet ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşuları Saat Kaçta Koşulacak?

Yarış takvimini yakından takip eden binlerce vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında ise başlama saatleri geliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, şölen havasında geçecek günün ilk büyük randevusu olan 46. Cumhuriyet Koşusu saat 16.00'da start alacak. Bu heyecan fırtınasının hemen ardından, Türk yarışçılığının en saygın kupalarından biri olan 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ise saat 16.30'da pistteki yerini alacak ve start kapıları açılacak.

Şampiyon Safkanların Kıyasıya Mücadelesi

Ankara Hipodromu'nun kusursuz çim pistinde koşulacak olan bu özel yarışlar, sadece birer sportif müsabaka olmanın ötesinde, Türk atçılığının ekolünü simgeleyen kültürel miraslar arasında yer alıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen en seçkin safkanlar, usta jokeylerinin maharetli ellerinde birincilik kürsüsüne çıkmak için son metrelerde nefes kesen bir sprint atacak. Yarış otoritelerinin günlerdir analiz yaptığı, favori safkanların belirlenmesi için kıyasıya tartışmaların yaşandığı bu büyük günde gözler start hakeminin vereceği işarete çevrilmiş durumda.

Yarışseverler İçin Önemli Detaylar ve Yayın Bilgileri

Güvenlik, ulaşım ve organizasyon önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Ankara Hipodromu'nda, yarış severlerin konforlu bir gün geçirmesi için tüm detaylar düşünüldü. Hipodroma gelemeyen atçılık tutkunları ise TJK TV ve dijital yayınlar üzerinden bu heyecan dolu anları saniye saniye takip edebilecek. Ankara’da at yarışına ve spora gönül veren herkesin gözü kulağı, saat 16.00 ve 16.30'da başlayacak olan bu iki dev koşunun finiş çizgisinden gelecek sonuçlarda olacak.