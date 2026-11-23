Trendyol Süper Lig’de sahnelenen ve gol düellosuna sahne olan Konyaspor ile Beşiktaş mücadelesi, sadece yeşil sahil üzerindeki 4-2’lik skorla ve atılan gollerle değil, tribünlerde yaşanan şok bir olayla da haftanın en çok konuşulan olayları arasına adını yazdırdı. Siyah-beyazlı ekibin deplasmandan zafere uzandığı kritik karşılaşmada, maç kadrosunda kendine yer bulamadığı için müsabakayı tribünden takip eden başarılı milli stoper Emirhan Topçu, taraftarlarla karşı karşıya geldi. Maç boyunca tribündeki atmosferin gerilmesiyle birlikte, ev sahibi tribünlerden yükselen bazı sözler ve laf atmalar genç futbolcunun tepkisini çekti.

Mücadelenin henüz ilk dakikalarından itibaren tribünlerde başlayan sözlü sataşmalar, maçın ilerleyen bölümlerinde ve özellikle Beşiktaş’ın bulduğu gollerin ardından adeta kopma noktasına geldi. Karşılaşmayı sakin bir şekilde izlemek ve takımına destek olmak amacıyla tribünde yerini alan Emirhan Topçu, kendisine yönelik sarf edilen ağır ifadeler karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Yerinden kalkarak tepki gösteren ve tribündeki taraftarlarla sözlü bir tartışmaya giren milli futbolcunun oldukça sinirli olduğu gözlerden kaçmadı. İki taraf arasındaki gerilimin kısa süre içerisinde büyümesi ve arbede eşiğine gelmesi, çevredeki diğer seyircilerde de büyük bir şaşkınlık yarattı.

Olayın büyüme riskine karşı tribünde görev yapan emniyet güçleri ve özel güvenlik görevlileri hızlı bir şekilde devreye girdi. Polis ekipleri, tansiyonun zirve yaptığı noktada araya girerek taraftarları ve sinirlerine hakim olamayan genç futbolcuyu birbirinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları ve sakinleştirici uyarıları sonucunda Emirhan Topçu olay yerinden uzaklaştırılırken, tribündeki taraftarlar da polis barikatıyla sakinleştirildi ve olası bir fiziksel kavganın önüne geçilmiş oldu.

Siyah-beyazlı kulübün savunma hattındaki önemli isimlerden biri olan Emirhan Topçu’nun maç sırasında yaşadığı bu nahoş olay, kısa sürede sosyal medyanın ve spor programlarının ana gündem maddesi haline geldi. Beşiktaş camiasından ve futbolcunun yakın çevresinden konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenirken, deplasman tribünlerinde yaşanan bu tür olayların ve güvenlik açıklarının bir kez daha masaya yatırılması gerektiği spor otoriteleri tarafından dile getirildi. Karşılaşma sonrasında stattan ayrılan genç oyuncunun moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kulüplerin olayla ilgili raporlar doğrultusunda nasıl bir tutum sergileyeceği merakla takip ediliyor.