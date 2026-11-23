Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan gerginlik adli ve idari mercileri harekete geçirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, saha dışındaki olaylara karıştığı belirlenen üç çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü müsabakası öncesinde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde meydana gelen olayların ardından güvenlik güçleri ve adli birimler harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen saha ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, olaylara müdahale eden görevliler hakkında resmi işlem yapılması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Tarafından İdari Soruşturma Açıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan'daki futbol maçı öncesinde yaşanan hadiselerin titizlikle incelendiğini ve olayla bağlantısı tespit edilen üç çarşı ve mahalle bekçisi hakkında derhal idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmede ilgili sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulan resmi bildiride sürecin tüm ayrıntılarıyla ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, Kahramankazan ilçesinde oynanan futbol müsabakası öncesinde cereyan eden olaylara dair değerlendirmelerin tamamlandığı, tespit edilen üç emniyet personeli hakkında yasal mevzuat gereğince idari tahkikat yürütüldüğü kaydedildi.

Müsabaka Bilgileri ve İdari Sürecin Ayrıntıları

Karşılaşma öncesinde yaşanan saha dışı gerginliğe ve başlatılan idari yaptırımlara dair temel bilgiler şu şekilde kayıtlara geçti:

Ev Sahibi Takım: Kahramankazan Belediyespor

Kahramankazan Belediyespor Konuk Takım: Çankırı Futbol Kulübü

Çankırı Futbol Kulübü Olay Yeri: Ankara Kahramankazan İlçe Stadyumu Çevresi

Ankara Kahramankazan İlçe Stadyumu Çevresi Uygulanan İşlem: Görevli 3 bekçi hakkında idari tahkikat

Mücadeleyi Konuk Ekip Çankırı Futbol Kulübü Kazandı

Tribün ve stadyum çevresinde yaşanan hareketli dakikaların ardından başlayan futbol karşılaşmasında ilk yarı oldukça dengeli geçti. Karşılıklı atakların sonuç vermediği ilk kırk beş dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline geçiren konuk ekip Çankırı Futbol Kulübü, bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrılarak mücadeleyi noktaladı.