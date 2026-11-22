Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 12. hafta heyecanı, milli maç arasının ardından pazar günü oynanacak zorlu randevularla tüm hızıyla devam ediyor. Zirve yarışındaki iddiasını korumak ve üst sıralardan kopmamak isteyen Beşiktaş, ligin dişli ekiplerinden Tümosan Konyaspor'un konuğu oluyor. Geride kalan 11 haftada elde ettiği 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplam 22 puan toplayan ve haftaya 4. sırada giriş yapan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta kendi sahasında aldığı 3-0'lık net Gençlerbirliği galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta oynayacağı dev Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmak istemeyen Kara Kartal, Konya'dan 3 puanla dönerek hem moral depolamayı hem de bu sezon dış sahada yaşadığı kötü gidişata dur demeyi hedefliyor.

İç sahadaki etkileyici performansına karşın deplasman maçlarında beklenen sonuçları alamayan Beşiktaş, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 5 karşılaşmadan yalnızca 4 puan çıkarabildi. Teknik heyet ve oyuncular, deplasman karnesini düzeltmek adına Konyaspor mücadelesine hayati bir önem atfediyor. Diğer yandan düşme hattından uzaklaşmak isteyen ve ligde topladığı 8 puanla 15. basamakta bulunan ev sahibi Tümosan Konyaspor ise puanlarının büyük bölümünü hanesine yazdırdığı taraftarı önünde güçlü rakibine geçit vermemenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı ekip, kendi evindeki mücadeleci oyunuyla Beşiktaş karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak alt sıralardan kurtulma yolunda nefes almak istiyor.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Tümosan Konyaspor - Beşiktaş karşılaşması, 22 Kasım 2026 Pazar günü yani bugün saat 16.00'da başlayacak. Futbol atmosferiyle dikkat çeken MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik 90 dakikada Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun atamasıyla hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Puan tablosunun hem zirve hattını hem de alt sıralarını doğrudan şekillendirecek olan bu zorlu mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.