Türk futbolunda ve sosyal medyada gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri Emre Mor oldu. Google aramalarında yoğun ilgi gören gelişmede, Hollanda ekibi NEC Nijmegen, 29 yaşındaki milli kanat oyuncusunun sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verdiğini ve kulüple yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Futbolseverleri üzen kararın ardından hem kulüpten hem de Emre Mor'dan duygusal mesajlar geldi.

NEC Nijmegen'den Ayrılık ve Ara Kararı Açıklaması

Geçen yaz NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor, yeni takımında geçirdiği sürecin ardından beklenmedik bir kararla gündeme geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı belirtilirken, Emre Mor'un profesyonel futbola şimdilik ara vererek sağlığına ve kişisel iyilik haline odaklanacağı ifade edildi.

NEC Nijmegen formasıyla 7 resmi maçta görev alan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Milli futbolcu, Hollanda ekibindeki tek golünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Olympiakos ile oynanan maçın uzatma dakikalarında atmıştı.

Emre Mor: "Vücudumu Dinlemem Gerekiyor"

Kararının ardından kamuoyuna seslenen Emre Mor, çocukluğundan bu yana tek hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu vurgulayarak futbolun kendisi için taşıdığı özel anlamı dile getirdi. Son dönemde sağlık sorunları yaşadığını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Vücudumu dinlemem, sınırlarımı kabul etmem ve sağlığımı ön planda tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle profesyonel futbola şimdilik veda ederek kendime odaklanma yönünde zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecek. Geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum."

Carlos Aalbers: "İnsan Sağlığı Her Zaman İlk Sırada"

NEC Nijmegen cephesinden yapılan değerlendirmede Carlos Aalbers, Emre Mor'un yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek karşılıklı gelişim ve yardımlaşma hedefiyle yola çıktıklarını aktardı. Aalbers, futbolcunun mevcut durumda kendisinden beklenen performansı ortaya koyabilecek durumda olmadığını kulübe ilettiğini ve yapılan görüşmeler sonucunda iki taraf adına en doğru kararın yolları ayırmak olarak belirlendiğini kaydetti.

İnsan sağlığının her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Aalbers, Emre Mor'a bundan sonraki yaşamı ve geleceği için başarı ve esenlik temennisinde bulundu.