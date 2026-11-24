Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup mücadelesinde Kahramankazan Belediyespor, evinde konuk ettiği Çankırı FK ekibine 2-0 mağlup oldu. Sezonun ilk mağlubiyetini alan mavi-beyazlı ekip, haftayı 12 puanla 6. sırada tamamladı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup kapsamında zirve mücadelesini sürdüren Kahramankazan Belediyespor, ligin 7. haftasında sahasında Çankırı FK ile karşılaştı. Kahramankazan Şehir Stadı zemininde oynanan karşılaşmada konuk ekip sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip namağlup unvanını kaybetti.

Kahramankazan Şehir Stadında Puan Kaybı

Mücadelenin ilk yarısında dengeli bir oyun sergilenirken konuk ekip Çankırı FK, ikinci devrede bulduğu iki golle sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı. Kahramankazan Belediyespor kalan bölümde skoru değiştiremeyerek hem iç sahadaki hem de bu sezon ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.

Haftaya namağlup unvanıyla giren Ankara temsilcisi, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollere karşılık veremedi. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada mavi-beyazlı futbolcuların son dakikalardaki atakları sonuçsuz kaldı.

Grup Sıralaması ve Gelecek Hafta Programı

Müsabaka sonucunda 12 puanda kalan Kahramankazan Belediyespor, 7. haftayı 6. sırada tamamladı. Başkent ekibi, lig maratonunun 8. haftasında Çorum temsilcisi Mimar Sinan Spor deplasmanında sahaya çıkacak.

Müsabaka: Kahramankazan Belediyespor - Çankırı FK

Maç Sonucu: 0-2

Ev Sahibi Takımın Puanı: 12

Ligdeki Güncel Sıralaması: 6. basamak

Gelecek Hafta Rakibi: Mimar Sinan Spor (Deplasman)

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Takıma Güvenini Açıkladı

Karşılaşmayı tribünden takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, maç bitiminde yaptığı açıklamada takımın sergilediği azme vurgu yaptı. Sahada istenen sonucun alınamadığını belirten Çırpanoğlu, formayı terleten oyuncuların emeğinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımı destekleyen taraftarlara teşekkürlerini ileten Çırpanoğlu, futbolda kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu ifade etti. Mücadeleden vazgeçmeden hedeflere odaklanılması gerektiğini kaydeden belediye başkanı, deplasmanda oynanacak Mimar Sinan Spor karşılaşmasında futbolcuların galibiyet parolasıyla sahaya çıkarak yeniden çıkışa geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.