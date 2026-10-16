Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında iki şehir arasındaki 14 saatlik demiryolu yolculuğu 3 saat 30 dakikaya inecek. Toplam 11 noktada istasyon kurulacak olan dev projede açılış takvimi netleşiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin kritik bilgileri paylaştı. Türkiye'nin en büyük demiryolu yatırımları arasında yer alan dev proje, Ege ile İç Anadolu'yu birbirine bağlarken seyahat sürelerini tarihe gömmeye hazırlanıyor. Yıllardır büyük bir merakla beklenen hattın tamamlanmasıyla birlikte, iki büyükşehir arasındaki ulaşım süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya gerileyecek.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte yalnızca süreler değil, demiryolu mesafesi de ciddi oranda kısalacak. Mevcut durumda 824 kilometre olan Ankara-İzmir demiryolu mesafesi, yeni hat sayesinde 624 kilometreye düşecek.

Bakanlık verilerine göre proje; Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir başta olmak üzere bölgede yaşayan yaklaşık 11,5 milyon vatandaşa doğrudan hizmet verecek.

Hat üzerindeki ara seyahat süreleri de büyük ölçüde kısalacak; Ankara ile Afyonkarahisar arası 1 saat 40 dakikaya, Ankara ile Uşak arası 2 saat 10 dakikaya, Ankara ile Manisa arası ise 2 saat 50 dakikaya inecek.

Hızlı Tren Güzergahı ve 11 İstasyon Noktası

Proje kapsamında inşa edilen hat üzerinde toplam 11 farklı noktada istasyon kurulması planlanıyor. Ege Bölgesi'nin ticaret, sanayi ve turizm potansiyelini ulusal demiryolu ağına entegre edecek olan güzergah sırasıyla şu duraklardan oluşuyor:

Ankara

Eryaman

Polatlı

Emirdağ

Afyonkarahisar

Uşak

Salihli

Turgutlu

Manisa

Menemen

İzmir

Özellikle Menemen ve Manisa üzerinden İzmir'e bağlanacak olan hat, bölgesel kalkınmaya büyük bir ivme kazandıracak.

Açılış Tarihi ve Güncel Planlama Takvimi

İzmirlilerin ve başkent sakinlerinin en çok merak ettiği konuların başında projenin açılış tarihi geliyor. Bakan Uraloğlu daha önceki açıklamalarında hattın 2027 yılında hizmete alınmasını hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak Bakanlığın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde paylaşılan güncel planlamalarda, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın 2028 yılına kadar tamamlanması hedeflenen projeler arasında yer aldığı görüldü. Projenin kesinleşmiş açılış takvimi, sahada devam eden fiziki çalışmaların ve tünel imalatlarının tamamlanma oranına bağlı olarak netlik kazanacak.

Altyapı Çalışmaları ve İlerleme Oranları

Bakan Uraloğlu, nisan ayında Afyonkarahisar'daki Sinanpaşa şantiyesinde gerçekleştirdiği incelemelerde Polatlı-Afyonkarahisar kesimindeki çalışmaların son durumunu paylaşmıştı. Bu kritik bölümde kazı çalışmalarının yüzde 98, toprak işlerinin yüzde 95, köprü ve viyadük imalatlarının ise yüzde 83 seviyesine ulaştığı açıklandı. Ayrıca Bayat-1, Bayat-2 ve Köroğlu tünellerinde kazı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Yaklaşık 505 kilometrelik yeni hat çalışması kapsamında toplam 49 tünel, 67 viyadük ve 78 köprü inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılarak Türkiye ekonomisine büyük bir katma değer sağlanması hedefleniyor.