Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara Keçisi Teknoloji ve İnovasyon Fikir Maratonu düzenleniyor. Ankara keçisi ve tiftik değer zincirine yenilikçi çözümler sunacak 2-6 kişilik ekipler, birinciye 350.000 TL kazanmak için 20 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecek.

Başkentin simge değerleri arasında yer alan ve tiftik üretimiyle dünya çapında ün kazanan Ankara Keçisi, teknoloji ve inovasyon odaklı yepyeni bir yarışma ile yeniden gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda titizlikle yürütülen “Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” çerçevesinde, Ankara’yı temsil edecek en stratejik ürün olarak belirlenen Ankara keçisi için kapsamlı bir hamle başlatıldı.

Bu kapsamda, Ankara keçisi ve tiftik değer zincirinin farklı aşamalarında karşılaşılan sektörel sorunlara teknoloji tabanlı çözümler üretmek amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından “Ankara Keçisi Teknoloji ve İnovasyon Fikir Maratonu” hayata geçiriliyor.

Üretim Kapasitesinden Markalaşmaya Kapsamlı Dönüşüm

Yürütülen bu stratejik çalışmaların temel amacını; Ankara keçisi ve tiftik temelli ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması, sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi, katma değerli ürün geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ve markalaşma ile pazarlama altyapısının güçlendirilmesi oluşturuyor. Geleneksel değerlerin modern teknolojiyle harmanlanarak ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen bu özel maraton, tarım ve hayvancılık sektöründe yenilikçi yaklaşımların önünü açmayı amaçlıyor. Yarışma sayesinde başkentin köklü tarımsal mirası, dijital ve teknolojik dönüşüm süreçleriyle desteklenecek.

Kimler Başvurabilir ve Hangi Teknolojiler Hedefleniyor?

Fikir maratonuna katılım için geniş bir vizyon belirlenmiş durumda. Etkinliğe teknoloji alanında aktif olarak faaliyet gösteren firmaların yanı sıra, üniversitelerin ilgili akademik ve uygulama birimleri —fakülteler, bölümler, Teknoloji Transfer Ofisleri, araştırma ve uygulama merkezleri, girişimcilik ve inovasyon birimleri— davet ediliyor. Başvuruların 2 ila 6 kişilik ekipler hâlinde alınacağı duyurulurken, başvuru yoğunluğunun öngörülen kapasiteyi aşması durumunda ön değerlendirme yapılarak katılımcı sayısının sınırlandırılacağı ifade ediliyor.

Katılımcı ekiplerden geliştirileceği çözüm önerilerinin; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), tarım teknolojileri (AgTech), yazılım ve veri teknolojileri, robotik ve otomasyon, e-ticaret ve dijital pazarlama, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR), biyoteknoloji, tekstil ve malzeme teknolojileri, sensör ve akıllı ölçüm sistemleri, blokzincir ve dijital izlenebilirlik gibi geleceğin teknolojilerine dayanması bekleniyor. Bu sayede tiftik üretiminden nihai ürüne kadar olan tüm süreçlerin akıllı sistemlerle optimize edilmesi hedefleniyor.

Ödüller ve Kritik Takvim Detayları

Yarışmada dereceye giren yenilikçi ekipleri ciddî maddi ödüller bekliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre fikir maratonunun sonucunda;

Birinci olan ekibe 350.000 TL para ödülü verilecektir.

İkinci olan ekibe 250.000 TL para ödülü verilecektir.

Üçüncü olan ekibe ise 150.000 TL para ödülü takdim edilecektir.

Girişimcilerin ve araştırmacıların büyük ilgi göstermesi beklenen maratonun 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. Projelerini sunmak ve tiftik sektörüne teknolojik bir soluk getirmek isteyen ekipler için son başvuru tarihi 20 Kasım 2026, saat 17:00 olarak belirlendi. Başvuru süresinin kaçırılmaması ve ekiplerin hazırlıklarını bu takvime göre tamamlaması büyük önem taşıyor.