Gelir İdaresi Başkanlığının 22 sözleşmeli avukat alımında Ankara’ya iki kontenjan ayrıldı. Başvuru için 2026 KPSS P3 puanının en az 70 olması gerekiyor. Ancak Ankara’yı tercih edenlerin sayısı altıyı aşarsa sözlü sınava kimin çağrılacağını puan sıralaması belirleyecek. Başvurular 2 Aralık’ta, sözlü sınav ise 21 Aralık’ta.

Ankara’da kamu avukatı olarak çalışmak isteyenler için başvuru takvimi belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 29 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli avukat istihdam edecek. Ankara, ilanda hem görev yeri hem de sınav şehri olarak geçiyor. Başkentte çalışmak isteyenlerin tercih formunda Ankara’yı seçmesi gerekiyor. Başka bir ilde görev almak isteyen adaylar da sözlü sınava Ankara’da girecek.

Ankara’daki iki pozisyon için kaç aday çağrılacak?

Şartları karşılayan ve Ankara’yı tercih eden adayların sayısı altıyı geçerse GİB, başvuruları en yüksek KPSS P3 puanından başlayarak sıralayacak. İki kontenjanın üç katı olan ilk altı aday sözlü sınava çağrılacak. Altıncı sırada puan eşitliği varsa liste genişleyecek. Örneğin altıncı ve yedinci sıradaki adayların puanı aynıysa ikisi de sınava girebilecek. Aynı puanı alan başka adaylar varsa çağrı onları da kapsayacak.

Dolayısıyla Ankara için şimdiden söylenebilecek tek taban puan, başvuru eşiği olan 70. Sözlü sınava çağrılan son adayın puanı, başvurular tamamlanıp tercihler değerlendirildiğinde ortaya çıkacak. Adaylar en fazla beş görev yeri seçebilecek. Ankara’nın yanı sıra Bursa, Samsun ve Şanlıurfa’da ikişer kişilik kontenjan var. İstanbul’a 10, Denizli, Erzurum, İzmir ve Malatya’ya ise birer avukat alınacak.

Avukatlık ruhsatı için son gün 9 Aralık

Başvuru yapacakların en az dört yıllık eğitim veren bir hukuk fakültesinden mezun olması ve 9 Aralık 2026 itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olması gerekiyor. Özellikle ruhsatını almayı bekleyen hukuk mezunları için belirleyici tarih, başvuruların kapandığı gün. Sınavın 21 Aralık’ta yapılacak olması bu süreyi uzatmıyor. Yaş koşulunda ise ilanın belirttiği doğum tarihi sınırı esas alınacak. 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecek.

Adayların ayrıca devlet memurluğu için aranan genel şartları taşıması ve 2026 KPSS Lisans sınavının P3 puan türünden en az 70 almış olması isteniyor. Elektronik başvuru 2 Aralık Çarşamba günü başlayacak ve 9 Aralık Çarşamba saat 17.00’de sona erecek. İşlem, e-Devlet’te Gelir İdaresi Başkanlığının Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden veya doğrudan Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

21 Aralık’taki sözlü sınavda neler sorulacak?

Avukat alımında sınav tek aşamalı olacak. Konular arasında anayasa, idare, idari yargılama, vergi, medeni, borçlar, ticaret, icra ve iflas hukuku ile ceza hukukunun genel hükümleri bulunuyor. Ticaret hukukunda ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak başlıkları ilanda ayrıca sayılıyor. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Devlet Memurları Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Hazine ve Maliye Bakanlığına ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin GİB’e ilişkin hükümleri de sınav kapsamında.

Sınavda 100 puanın 50’si konu bilgisine ayrıldı. Kurul, kalan 50 puanı beş ölçüte eşit olarak dağıtacak. Adayın bir konuyu kavrayıp özetleyebilmesi, kendini ifade etmesi ve muhakeme gücü birlikte değerlendirilecek. Diğer ölçütler ise mesleğe uygunluk ve temsil kabiliyeti, özgüven ve ikna becerisi, genel yetenek ve genel kültür ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık. Kurul üyelerinin verdiği puanların ortalaması en az 70 olanlar başarı sıralamasına girebilecek. İstihdam için kontenjan içinde kalmak gerekecek. Sözlü puanlar eşitse KPSS P3 puanı yüksek olan aday öne geçecek.

Sınav adresi ve sonuçlar nereden öğrenilecek?

GİB, sınava katılmaya hak kazananların isimlerini ve sınav adreslerini 21 Aralık’tan önce internet sitesinde yayımlayacak. Adaylar durumlarını Kariyer Kapısı’ndan da görebilecek. Kişiye ayrıca tebligat yapılmayacağı için sınav adresini bu duyurudan takip etmek gerekiyor. Sınav günü adaylardan T.C. kimlik numarası ve fotoğraf içeren kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da geçerli pasaport istenecek. Sonuca itiraz etmek isteyenler, sonuç duyurusunu izleyen günden itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle başvurabilecek.