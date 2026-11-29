Keçiören, 2027 Avrupa Spor Şehri adaylığı için hazırladığı dosyada yeni spor tesislerine, spor köylerine ve her yaştan ilçe sakininin katılabileceği etkinliklere yer verdi. Değerlendirme heyetine sunulan dosyanın en kişisel bölümünü ise sporcular hazırladı. Dört tema altında yazdıkları mektuplarda, ilk antrenmandan bugüne hayatlarında nelerin değiştiğini anlattılar.

Keçiören Sanat Galerisi’nde bu kez bir spor kulübünün kupaları kadar, spora yeni başlayan bir çocuğun deneyimi de gündemdeydi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğindeki sunumda, ilçenin sporcuları ve antrenörleri Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Değerlendirme Komisyonu ile buluştu. 28 Kasım akşamı kamuoyuna aktarılan programda belediye, 2027’de hayata geçirmeyi planladığı spor köylerini ve yeni tesisleri tanıttı. Heyetin yanıt aradığı sorulardan biri de bu yatırımlardan mahalle sakinlerinin nasıl yararlanacağıydı.

Spor köyleri ve yeni tesisler için ne açıklandı?

Adaylık sunumunda gösterilen filmde önce ilçedeki açık ve kapalı spor alanları tanıtıldı. Ardından 2027 için planlanan yatırımlara geçildi. Bu bölümde spor köyleri ve yeni tesisler öne çıktı. Keçiörenliler açısından henüz yanıt bekleyen soru, bu projelerin hangi mahallelerde hayata geçeceği. Sunuma ilişkin paylaşılan bilgilerde spor köylerinin konumu, yapım bütçesi veya açılış tarihi yer almadı. Özarslan’ın açıkladığı 22 kapalı tesis ise bugün ilçede hizmet veren tesislerin sayısı.

Özarslan’ın verdiği rakamlara göre Keçiören’de 110 antrenör, 20 farklı branşta görev yapıyor. Belediye, sunduğu spor imkânlarıyla 100 bini aşkın kişiye ulaşıyor. Sunumda ayrıca lisanslı sporcu sayısındaki artış ve Keçiörenli sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı dereceler anlatıldı. Böylece heyet, ilçedeki spor faaliyetlerini iki ayrı ölçüyle değerlendirme fırsatı buldu. Biri yarışmalara hazırlanan sporcuların elde ettiği sonuçlar, diğeri ise düzenli hareket etmek isteyen bir ilçe sakininin erişebildiği olanaklardı.

Sporcular heyete neden mektup verdi?

Programın bir bölümünde sözü Keçiörenli sporcular aldı. Farklı branşlardan katılımcılar, sporla nasıl tanıştıklarını ve antrenmanların hayatlarında neyi değiştirdiğini mektuplara yazdı. “İlk Adım”, “Birlikte”, “Kendi Ritmim” ve “Yarın” başlıkları altında toplanan mektupları komisyon üyelerine kendileri teslim etti. Gecenin sonunda sporcular ve antrenörler, belediye başkanı ve heyet üyeleriyle birlikte adaylık için hazırlanan panoyu imzaladı.

Mektupların ele aldığı deneyimler, belediyenin gelecek döneme ilişkin hedefleriyle de örtüşüyor. Özarslan, spor okullarını geliştirmek ve gençlerin düzenli antrenmana katılmasını sağlamak istediklerini anlattı. Takım içinde sorumluluk almayı ve gençleri bağımlılık riskinden uzak tutmayı bu çalışmaların öncelikleri arasında saydı. Gündemde çocukların yanı sıra kadınların, ileri yaştaki ilçe sakinlerinin ve engelli bireylerin spor alanlarından yararlanması da vardı.

Heyetin dikkatini engelli bireylere sunulan imkânlar çekti

Sanat galerisindeki sunumun yanı sıra, ziyaret kapsamında Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bir akşam yemeği düzenlendi. ACES Başkanı ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli, iki günlük ziyaret sırasında engelli bireylerle buluştuklarını aktardı. Keçiören’in adaylığında özellikle halkın spor faaliyetlerine katılabilmesini değerli bulduğunu söyledi. Arnavutluk Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli ise sporun eğitim ve sağlıkla ilişkisine dikkat çekti. İlçenin imkânlarını spor federasyonlarına tanıtmanın, ileride ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için fırsat sağlayabileceğini belirtti.

Keçiören unvanı kazanırsa 10 Aralık’ta ne olacak?

Özarslan’a göre Keçiören, Ankara’dan bu unvana aday olan ilk ilçe ve 2027 için Türkiye’nin tek adayı. ACES Yönetim Kurulu Üyesi Lukas Vorel, hazırlanan dosyayı başarılı bulduğunu ve kişisel değerlendirmesinde yüksek puan vermeyi düşündüğünü söyledi. Sonucun komisyon üyelerinin puanları bir araya geldikten sonra belli olacağını da ekledi.

Keçiören’in başvurusu olumlu sonuçlanırsa 2027 Avrupa Spor Şehri unvanı, 10 Aralık’ta Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda düzenlenecek ACES Gala Töreni’nde belediyeye takdim edilecek. ACES Türkiye Genel Sekreteri ve Asya Delegesi Adem Sever de Özarslan’ı Brüksel’de ağırlamayı ve unvanı Keçiören’e götürmelerini umduğunu dile getirdi.