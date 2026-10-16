Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Açıklanan üç aylık enflasyon verileri ve Merkez Bankası beklentileri doğrultusunda, 23 bin 552 TL olan mevcut en düşük emekli maaşının 26 bin 168 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kesin rakam aralık verileriyle netleşecek.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren sosyal güvenlik ve maaş zamları sürecinde yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak dönemi zam oranlarına ilişkin ilk resmi ipuçları ve kulis bilgileri ortaya çıktı. Hayat pahalılığı karşısında bütçelerini dengelemeye çalışan milyonlarca emekli, özellikle kök maaş düzenlemeleri ve en düşük emekli maaşı için yapılacak yeni hamleleri yakından takip ediyor. Ankara kulislerinde konuşulan son rakamlar, yeni yılda taban aylıklarda yaşanacak olası artış tablosunu gözler önüne seriyor.

Üç Aylık Enflasyon Verileri Kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, yılın ikinci yarısının ilk üç aylık dilimini kapsayan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) hareketlilik netleşti. Açıklanan rakamlara göre, söz konusu üç aylık süreçte enflasyon yüzde 5,56 oranında bir artış gösterdi. Bu veri, emeklilerin yılın ilk altı aylık döneminde elde edeceği kümülatif zammın ilk basamağını oluştururken, yılın geri kalanında eklenecek oranlar için de güçlü bir referans teşkil ediyor. Emekliler, temmuz-eylül döneminde oluşan bu oranı şimdiden ceplerine koymuş durumda.

Merkez Bankası Beklentileri ve Altı Aylık Enflasyon Öngörüsü

Yılın son çeyreğine girilirken ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon tahminleri de şekillenmeye başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına yansıyan verilere göre, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,63 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu öngörü, temmuz ile aralık aylarını kapsayan altı aylık dönemin tamamında oluşacak enflasyon farkının yüzde 11,11 düzeyine ulaşacağını işaret ediyor.

Ekonomi yönetiminin hedeflediği enflasyon patikası ve piyasa beklentileri doğrultusunda hesaplanan bu oran, hem işçi hem de esnaf emeklilerinin ocak ayındaki kök maaş artışlarında doğrudan baz alınacak temel parametre olarak öne çıkıyor.

Kulislerde Konuşulan Yeni Rakam: Taban Maaş 26 Bin Lirayı Aşabilir

Mevcut ekonomik göstergeler ve öngörülen yüzde 11,11'lik altı aylık enflasyon farkı gerçekleştiği takdirde, en düşük emekli aylığında da kaçınılmaz bir düzenleme gündeme gelecek. Hâlihazırdauygulamada olan 23 bin 552 TL’lik taban maaş, öngörülen zam oranı oranında artırıldığında hesaplar değişiyor.

Yapılan ön hesaplamalara göre, mevcut taban aylığa eklenecek 2 bin 616 TL'lik artışla birlikte rakamın 26 bin 168 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Ancak uzmanlar, bu rakamın şimdilik sadece enflasyon bazlı bir projeksiyon olduğuna dikkat çekiyor. En düşük emekli aylığına ilişkin kesin rakamın ve çıkarılacak yasal düzenlemenin kapsamının, aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından ilan edilmesinin ardından netleşeceği vurgulanıyor.

Yasal Düzenleme ve Refah Payı Beklentisi

Emekli aylıklarındaki taban ücret uygulaması doğrudan bir yasal düzenleme gerektirdiğinden, aralık ayının son günlerinde veya ocak ayının başında Meclis gündemine gelmesi beklenen ek paketler büyük önem taşıyor. Kök maaşı taban aylık sınırının altında kalan binlerce emeklinin Hazine desteğiyle desteklenmeye devam edeceği tahmin edilirken, refah payı gibi ek iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağı da milyonlarca kişinin odak noktasında yer alıyor.

Hükümet yetkililerinin bütçe imkânları doğrultusunda yapacağı değerlendirmeler sonrasında kesinleşecek olan rakamlar, milyonlarca emeklinin yeni yıl bütçesini doğrudan şekillendirecek. Aralık enflasyonunun açıklanacağı güne kadar kulislerdeki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.