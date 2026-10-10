Ankara Kültür Günleri, başkentin kültürel mirasını yansıtan Sof kumaşının tanıtıldığı özel bir defileyle başladı. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede, tarihi Sof kumaşından tasarımlar sergilendi. Etkinlikler, 11 Ekim'e kadar sürecek ve Sof kumaşının ekonomik değer kazanması hedefleniyor.

Ankara, başkent oluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ankara Kültür Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Kentin kültürel mirasını ön plana çıkarmayı amaçlayan etkinlikler, Sof'u okumak, Sof'u anlamak temalı özel bir defileyle başladı. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bu açılış, Ankara'nın tarihsel değerlerini modern bir sunumla buluşturdu.

Geleneksel Sof Kumaşı Yeniden Gündemde

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özenle hazırlanan defile, geçmişte Ankara'nın önemli üretim ve ticaret ürünlerinden biri olan sof kumaşından tasarımları katılımcıların beğenisine sundu. Yüzyıllık geleneği yansıtan bu kıyafetler, büyük ilgi topladı. Programda ayrıca Seymenler, geleneksel kıyafetleriyle sahne alarak Ankara'ya özgü halk oyunlarını sergiledi.

Sof Kumaşının Tarihi ve Geleceği

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, sof kumaşının yüzyıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilen önemli bir tekstil ürünü olduğunu belirtti. Karakaya, başkent Ankara'nın geçmişte önemli bir tekstil merkezi olduğuna dikkat çekerek, sof kumaşının korunması ve yeniden ekonomik değer kazanması için kararlı çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

UNESCO Listesi ve Ekonomik Değer Kazanma Hedefi

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde sof kumaşının UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için çalıştıklarını aktardı. Bu ay sonundaki toplantı sonrası, gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek UNESCO toplantısında acil koruma altyapısının oluşturulacağını belirtti.

Karakaya, sof kumaşının üretimden nihai ürüne kadar tüm aşamalarını kapsayan bir planlama yaptıklarını ve Ankara sofuna geçmişteki ekonomik ve kültürel değerini yeniden kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sergiler, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle zenginleşen Ankara Kültür Günleri, 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.