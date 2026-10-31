Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkentteki metro istasyonlarında başlattığı kanopi (üst örtü) projeleri hız kesmeden devam ediyor. Yolcular arasında yanlış anlaşılmalara yol açan bu sürecin kesinlikle bir hat kapatma duyurusu olmadığı vurgulanırken, Kızılay ve Koru başta olmak üzere tamamlanan ve devam eden kritik noktalar netlik kazandı.

Başkent Ankara’da toplu taşıma araçlarını günlük olarak kullanan milyonlarca vatandaşın konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hayata geçirilen kapsamlı altyapı ve estetik düzenlemeler kapsamında, özellikle açık alandaki metro girişleri ve yaya alt geçitleri modernize ediliyor.

Son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan bazı paylaşımlar nedeniyle yanlış anlaşılan bu projelerin, kesinlikle bir metro hattı kapatması veya sefer iptali anlamına gelmediği, aksine istasyon girişlerinin kalitesini artıran bir yenileme çalışması olduğu net bir şekilde ifade ediliyor.

19 İstasyonda Başlatılan Kanopi Seferberliği Sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, kent genelindeki 19 metro istasyonu ve alt geçit çıkışında kanopi (üst örtü) imalatına hız verildi.Özellikle kış aylarında etkisini gösteren yağmur, kar, dolu gibi olumsuz hava koşullarının yürüyen merdivenlere ve istasyon girişlerine vereceği zararları önlemek amacıyla başlatılan bu çalışmalar, aynı zamanda bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.Açıkta kalan merdivenlerin üzerinin modern üst örtü sistemleriyle kapatılması, yolcuların istasyonlara daha güvenli ve kayma riski olmadan inip çıkabilmesine olanak tanıyor.

Kızılay ve Koru’da Hangi Noktalar Tamamlandı?

ABB’nin paylaştığı güncel verilere göre, başkentin en yoğun transfer ve yolcu sirkülasyonuna sahip merkezlerinden biri olan Kızılay ve Koru hatlarında önemli aşamalar geride kaldı. Vatandaşların merakla takip ettiği süreçte şu ana kadar tamamlanan ve hizmete açılan noktalar şunlardır:

Yüksel Caddesi çıkışı ,

Sakarya Caddesi çıkışı ,

Tarım ve Orman Bakanlığı bölgesindeki üç ayrı istasyon çıkışı ,

Koru metro istasyonu D çıkışı.

Bu noktalarda tamamlanan modern kanopiler sayesinde, hem bölgenin kent estetiğine katkı sağlandı hem de yolcuların hava muhalefetinden etkilenmeden istasyona erişimi güvence altına alındı.

Sırada Hangi Bölgeler Var? Çalışma Takvimi Nasıl İşliyor?

Tamamlanan etapların ardından ekipler mesaisini hız kesmeden diğer kritik noktalara kaydırmış durumda.Açıklanan son takvime göre, Akay yaya alt geçitleri ile Karanfil Caddesi’ndeki kanopi uygulamalarının çok kısa bir süre içerisinde tamamen bitirilmesi planlanıyor.

Bu etapların tamamlanmasının ardından ise sırasıyla başkentin en işlek noktalarından olan Emek İş Hanı, Ziya Gökalp Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Necatibey, MTA ve AKM istasyonlarında üst örtü çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.Planlanan tüm bu modernizasyon faaliyetlerinin birkaç ay içerisinde kademeli olarak tamamlanması hedefleniyor.

Seferler Normal Akışında Devam Ediyor

Çalışmaların yürütüldüğü noktalarda yolcuların mağduriyet yaşamaması için geçici yönlendirmeler ve alternatif giriş kapıları aktif olarak kullanılıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan düzenlemelerin tren Seferlerini veya raylı sistem hatlarının çalışmasını hiçbir şekilde etkilemediğini, seferlerin planlanan tarifeye uygun olarak normal akışında devam ettiğini önemle vurguluyor.Başkent sakinleri, yürütülen bu estetik ve işlevsel dönüşüm sayesinde hem daha güvenli yürüyen merdiven kullanımına kavuşuyor hem de kış şartlarında olası aksaklıkların önüne geçilmiş oluyor.