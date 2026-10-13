Ankara’da 13 Ekim 2026 Salı günü mesai bitiminden sonra ilaç almak isteyen vatandaşlar için nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri paylaşıldı. Verilen liste, 13 Ekim Salı akşamından 14 Ekim Çarşamba sabahına kadar olan nöbet dönemini kapsıyor. Başkentin merkez ilçelerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki eczaneler de listede bulunuyor.
Gece saatlerinde eczane arayanlar için yalnızca işletmenin adını bilmek yeterli olmayabiliyor. Aynı ilçenin farklı semtlerinde bulunan eczaneler arasında seçim yaparken mahalle, cadde ve kapı numarası bilgilerini birlikte kontrol etmek gerekiyor. Aşağıdaki listede eczaneler ilçe ve bölgelere göre ayrılırken telefon numaraları da adreslerin yanında veriliyor.
Çankaya’da bu gece hangi eczaneler nöbetçi?
Çankaya için paylaşılan listede Bahçelievler, Çayyolu, Çukurambar, Dikmen, Küçükesat, Maltepe, Öveçler ve Yıldız bölgelerinden eczaneler yer alıyor. Bahçelievler’de Narçiçeği, Çayyolu’nda Çayyolu Bora, Çukurambar’da Çukurambar Mine ve Dikmen’de Merve Eczanesi listeleniyor.
Küçükesat’ta Beyazgül Eczanesi, Bülbülderesi Caddesi’nde bulunuyor. Maltepe’deki Anka Eczanesi’nin adresi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olarak verilirken Öveçler’de Filiz Köksoy, Yıldız’da ise Başkent Eczanesi yer alıyor. Özellikle Çayyolu ve Çukurambar adreslerinde iş merkezi, blok ve bağımsız bölüm bilgilerinin kontrol edilmesi, eczaneyi bulmayı kolaylaştırabilir.
|Bölge
|Eczane
|Adres
|Telefon
|Bahçelievler
|Narçiçeği Eczanesi
|Yukarı Bahçelievler Mah. Taşkent Cad. No:81, Deneme Lisesi çaprazı
|0312 215 37 26
|Çayyolu
|Çayyolu Bora Eczanesi
|Alacaatlı Mah. Alacaatlı Cad. Mercan İş Merkezi 15 C Blok No:5, Güven Yaşam Kampüsü önü
|0312 238 38 18
|Çukurambar
|Çukurambar Mine Eczanesi
|Kızılırmak Mah. 1443. Sok. Usta 1071 Plaza A Blok No:25/10, Gürbüz Opşin Camii karşısı
|0312 360 13 98
|Dikmen
|Merve Eczanesi
|Harbiye Mah. Dikmen Cad. Zarif Sok. No:2/C, Mehmet Zahid Kotku Camii karşısı
|0312 482 95 64
|Küçükesat
|Beyazgül Eczanesi
|Bülbülderesi Cad. No:110/F
|0312 436 21 78
|Maltepe
|Anka Eczanesi
|Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:47/A, Maltepe Köprüsü altı
|0312 229 28 98
|Öveçler
|Filiz Köksoy Eczanesi
|Ata Mah. Lizbon Cad. No:121/B, eski Öveçler 2. Cadde, 67. Noter yanı
|0312 475 62 83
|Yıldız
|Başkent Eczanesi
|Yıldızevler Mah. Turan Güneş Bulvarı No:48/D, Petrol Ofisi karşısı, Akbank yanı
|0312 439 62 21
Keçiören, Altındağ ve Mamak nöbetçi eczaneleri
Keçiören’de Altuğ ve Betül Can eczanelerinin yanı sıra Ayvalı, Eğlence, Subayevleri ve Ufuktepe bölgelerinde de nöbetçi eczaneler bulunuyor. Ayvalı’daki Melek Cebeci Eczanesi için Antares Konutları ticari alanı, Subayevleri’ndeki Sandalcı Eczanesi için ise Sandalcı Aile Sağlığı Merkezi yanı tarif ediliyor.
Altındağ’da Yaşam Eczanesi’nin adresi Hacettepe Mahallesi, Ulucanlar Caddesi olarak belirtiliyor. Mamak’ta ise Ecem Bayraktar, Mamak Gürpınar ve Yeni eczaneleri listede yer alıyor. Mamak’taki adresler Cengizhan, Kartaltepe ve Başak mahallelerine dağılıyor.
|İlçe / Bölge
|Eczane
|Adres
|Telefon
|Altındağ / Cebeci
|Yaşam Eczanesi
|Hacettepe Mah. Ulucanlar Cad. No:86/D, Ankara Hastanesi karşısı
|0312 362 53 53
|Keçiören
|Altuğ Eczanesi
|Fatih Cad. No:138/C, Çekirge Taksi Durağı karşısı
|0312 314 20 23
|Keçiören
|Betül Can Eczanesi
|Kamil Ocak Mah. Felek Cad. No:48/B, Kamil Ocak Ortaokulu karşısı
|0542 405 60 23
|Keçiören / Ayvalı
|Melek Cebeci Eczanesi
|Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:21/234-A, Antares Konutları ticari alanı, MigrosJet yanı
|0312 358 06 06
|Keçiören / Eğlence
|Gülşehir Eczanesi
|Aşağı Eğlence Mah. Susurluk Sok. No:18/B, ADESE Market çaprazı
|0312 322 88 41
|Keçiören / Subayevleri
|Sandalcı Eczanesi
|Subayevleri Mah. Sandalcı Sok. No:5, Sandalcı ASM yanı
|0312 316 06 11
|Keçiören / Ufuktepe
|Ufuktepe Eczanesi
|Osmangazi Mah. Osmangazi Cad. No:54/C, Ufuktepe Karakolu karşısı
|0312 580 27 51
|Mamak
|Ecem Bayraktar Eczanesi
|Cengizhan Mah. 817. Sok. D Blok No:5
|0531 672 06 04
|Mamak
|Mamak Gürpınar Eczanesi
|Kartaltepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. 309. Sok. No:2/A, Gündoğdu Pastanesi karşısı
|0312 364 12 22
|Mamak
|Yeni Eczanesi
|Başak Mah. Başak Cad. No:20/A, Grand Düğün Salonu yanı
|0505 675 65 35
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de açık eczaneler
Etimesgut’ta merkez, Bağlıca, Elvankent ve Eryaman bölgeleri için ayrı eczane bilgileri paylaşılıyor. İstasyon Mahallesi’nde Küçük Deniz, Yeni Bağlıca Mahallesi’nde Aslankan, Topçu Mahallesi’nde Topçu ve Göksu Mahallesi’nde Yüzbaşı Eczanesi bulunuyor.
Sincan’da Mert ve Özaslan eczanelerine ek olarak Fatih’te Sincan Süha, Temelli’de Altıntaş ve Yenikent’te Selim Eczanesi listeleniyor. Yenimahalle’de ise Batıkent, Demetevler, Karşıyaka ve Ostim bölgeleri için adresler veriliyor. Ostim’deki Büşra Eczanesi’nin telefon numarası, paylaşılan metinde bulunmuyor.
|İlçe / Bölge
|Eczane
|Adres
|Telefon
|Etimesgut / Merkez
|Küçük Deniz Eczanesi
|İstasyon Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:7/B
|0312 244 97 97
|Etimesgut / Bağlıca
|Aslankan Eczanesi
|Yeni Bağlıca Mah. Zirve Cad. No:91G/1, Open Sky Sitesi altı, Migros karşısı
|0537 743 65 04
|Etimesgut / Elvankent
|Topçu Eczanesi
|Topçu Mah. 1514. Cad. No:53/A, Topçu Sağlık Ocağı karşısı
|0312 261 24 00
|Etimesgut / Eryaman
|Yüzbaşı Eczanesi
|Göksu Mah. Sivas Kongresi Cad. No:5C/9, ABC Koleji Göksu Kampüsü yanı
|0312 281 16 16
|Sincan
|Mert Eczanesi
|Saraycık Mah. 2435. Cad. No:1-OA, Saraycık TOKİ, A101 Market yanı
|0312 511 07 20
|Sincan
|Özaslan Eczanesi
|Mareşal Çakmak Mah. Ankara Cad. No:214/15, Damla Tıp Merkezi yanı
|0312 268 47 63
|Sincan / Fatih
|Sincan Süha Eczanesi
|Ulubatlı Hasan Mah. Candan Sok. No:1/2, 2 Nolu Sağlık Ocağı karşısı
|0312 272 00 67
|Sincan / Temelli
|Altıntaş Eczanesi
|Temelli-İstiklal Mah. Hürriyet Cad. No:40/A, Temelli ASM karşısı
|0536 281 08 84
|Sincan / Yenikent
|Selim Eczanesi
|Fevzi Çakmak Mah. Kazım Karabekir Cad. No:51/A, Perşembe Pazarı yukarısı
|0312 511 25 15
|Yenimahalle / Batıkent
|Yeni Ertürk Eczanesi
|Batı Mah. Kavakdağı Sok. No:3/A, Yenimahalle Devlet Hastanesi yanı
|0312 256 17 56
|Yenimahalle / Demetevler
|Toprak Eczanesi
|Demetlale Mah. Prof. Dr. Haydar Baş Cad. No:105/B
|0312 346 18 47
|Yenimahalle / Karşıyaka
|Serdar Eczanesi
|Karşıyaka Mah. Şehit Harun Parlak Cad. No:56/C, Yeşilvadi TOKİ Konutları karşısı
|0533 661 32 46
|Yenimahalle / Ostim
|Büşra Eczanesi
|Serhat Mah. Süleyman Şah Cad. No:12/A, AMATEM Hastanesi’nin 100 metre aşağısı
|Paylaşılan metinde belirtilmemiş
Gölbaşı, Pursaklar ve çevre ilçelerde nöbet listesi
Gölbaşı’nda Eymir ve Çarşı İncek eczaneleri, Pursaklar’da ise Sıhhat Eczanesi yer alıyor. Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Elmadağ ve Polatlı gibi ilçelerdeki eczanelerin iletişim bilgileri de aşağıdaki tabloda bulunuyor. Liste ayrıca Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Şereflikoçhisar’ı kapsıyor.
Paylaşılan açıklamada bazı eczanelerde icap nöbeti veya belirli saatlere kadar hizmet uygulaması bulunabileceği belirtiliyor. Ancak hangi eczanenin hangi uygulamaya tabi olduğu tek tek açıklanmıyor. Bu nedenle listedeki tüm eczanelerin gece boyunca aynı şekilde açık olduğu varsayılmamalı. Yola çıkmadan önce ilgili eczaneyi arayarak nöbet durumunu ve hizmet saatini öğrenmek, adresi teyit etmek açısından da yararlı olacaktır.
|İlçe / Bölge
|Eczane
|Adres
|Telefon
|Akyurt
|Yeşiltepe Eczanesi
|Yeşiltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A, Çubuk yolu üzeri, Jandarma Karakolu karşısı
|0312 844 31 93
|Ayaş
|Gökçe Eczanesi
|Camiatik Mah. Hekim Şaban Şifai Cad. No:3
|0312 712 11 59
|Bala
|Şenbaba Eczanesi
|Kartaltepe Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:22/A
|0312 876 15 55
|Beypazarı
|Özgül Eczanesi
|Ayvaşık Mah. 75. Yıl Bulvarı No:95/C, 4 Nolu ASM karşısı, Beysan arkası
|0553 898 75 53
|Çamlıdere
|Nur Eczanesi
|Yayalar Mah. Cumhuriyet Cad. No:57/C
|0312 753 10 17
|Çubuk
|Doğan Eczanesi
|Yavuz Selim Mah. Hükümet Cad. No:65/D, 4 Nolu Sağlık Ocağı yanı
|0312 838 31 07
|Elmadağ
|Damar Eczanesi
|Kemalpaşa Mah. Arif Çalış Cad. No:19/B, Elmadağ Müftülüğü karşısı
|0312 863 18 08
|Gölbaşı / Merkez
|Eymir Eczanesi
|Karşıyaka Mah. Haymana Bulvarı No:68/2, Gölbaşı Teknik Meslek Lisesi karşısı
|0312 485 12 23
|Gölbaşı / İncek
|Çarşı İncek Eczanesi
|İncek Mah. 4200 Cad. No:34/DJ
|0543 580 08 85
|Güdül
|Güdül Eczanesi
|Yukarı Mah. Gençlik Cad. No:10/A
|0312 728 15 33
|Haymana
|Hazal Eczanesi
|Çaldağ Mah. Nasuhubey Cad. No:6/A
|0551 502 34 54
|Kalecik
|Melike Eczanesi
|Halitcevriaslangil Mah. 20 Sok. No:12/A, Kalecik Devlet Hastanesi karşısı
|0312 658 00 58
|Kahramankazan
|Diren Eczanesi
|Atatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:23/A
|0533 415 96 99
|Kızılcahamam
|Alp Eczanesi
|Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:45/C
|0312 736 64 70
|Nallıhan
|Uğur Eczanesi
|Yazı Mah. Ankara Cad. No:2
|0312 785 35 36
|Polatlı
|Güler Eczanesi
|Cumhuriyet Mah. Necatibey Cad. No:45/C, Vakıfbank karşısı, Elif Kitap Kırtasiye yanı
|0312 622 91 30
|Pursaklar
|Sıhhat Eczanesi
|Merkez Mah. Yenişehir Sok. No:18
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