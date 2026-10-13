Ankara’da 13 Ekim Salı akşamı ilaç almak isteyenler için nöbetçi eczane bilgileri paylaşıldı. Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak, Sincan ve diğer ilçelerdeki eczanelerin adresleri ile telefonları listede yer alıyor. 14 Ekim Çarşamba sabahına uzanan nöbet döneminde, eczaneye gitmeden önce açık olduğunu telefonla teyit etmek önem taşıyor. İşte başkentte bu gecenin eczane listesi.

Ankara’da 13 Ekim 2026 Salı günü mesai bitiminden sonra ilaç almak isteyen vatandaşlar için nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri paylaşıldı. Verilen liste, 13 Ekim Salı akşamından 14 Ekim Çarşamba sabahına kadar olan nöbet dönemini kapsıyor. Başkentin merkez ilçelerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki eczaneler de listede bulunuyor.

Gece saatlerinde eczane arayanlar için yalnızca işletmenin adını bilmek yeterli olmayabiliyor. Aynı ilçenin farklı semtlerinde bulunan eczaneler arasında seçim yaparken mahalle, cadde ve kapı numarası bilgilerini birlikte kontrol etmek gerekiyor. Aşağıdaki listede eczaneler ilçe ve bölgelere göre ayrılırken telefon numaraları da adreslerin yanında veriliyor.

Çankaya’da bu gece hangi eczaneler nöbetçi?

Çankaya için paylaşılan listede Bahçelievler, Çayyolu, Çukurambar, Dikmen, Küçükesat, Maltepe, Öveçler ve Yıldız bölgelerinden eczaneler yer alıyor. Bahçelievler’de Narçiçeği, Çayyolu’nda Çayyolu Bora, Çukurambar’da Çukurambar Mine ve Dikmen’de Merve Eczanesi listeleniyor.

Küçükesat’ta Beyazgül Eczanesi, Bülbülderesi Caddesi’nde bulunuyor. Maltepe’deki Anka Eczanesi’nin adresi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olarak verilirken Öveçler’de Filiz Köksoy, Yıldız’da ise Başkent Eczanesi yer alıyor. Özellikle Çayyolu ve Çukurambar adreslerinde iş merkezi, blok ve bağımsız bölüm bilgilerinin kontrol edilmesi, eczaneyi bulmayı kolaylaştırabilir.

Bölge Eczane Adres Telefon Bahçelievler Narçiçeği Eczanesi Yukarı Bahçelievler Mah. Taşkent Cad. No:81, Deneme Lisesi çaprazı 0312 215 37 26 Çayyolu Çayyolu Bora Eczanesi Alacaatlı Mah. Alacaatlı Cad. Mercan İş Merkezi 15 C Blok No:5, Güven Yaşam Kampüsü önü 0312 238 38 18 Çukurambar Çukurambar Mine Eczanesi Kızılırmak Mah. 1443. Sok. Usta 1071 Plaza A Blok No:25/10, Gürbüz Opşin Camii karşısı 0312 360 13 98 Dikmen Merve Eczanesi Harbiye Mah. Dikmen Cad. Zarif Sok. No:2/C, Mehmet Zahid Kotku Camii karşısı 0312 482 95 64 Küçükesat Beyazgül Eczanesi Bülbülderesi Cad. No:110/F 0312 436 21 78 Maltepe Anka Eczanesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:47/A, Maltepe Köprüsü altı 0312 229 28 98 Öveçler Filiz Köksoy Eczanesi Ata Mah. Lizbon Cad. No:121/B, eski Öveçler 2. Cadde, 67. Noter yanı 0312 475 62 83 Yıldız Başkent Eczanesi Yıldızevler Mah. Turan Güneş Bulvarı No:48/D, Petrol Ofisi karşısı, Akbank yanı 0312 439 62 21

Keçiören, Altındağ ve Mamak nöbetçi eczaneleri

Keçiören’de Altuğ ve Betül Can eczanelerinin yanı sıra Ayvalı, Eğlence, Subayevleri ve Ufuktepe bölgelerinde de nöbetçi eczaneler bulunuyor. Ayvalı’daki Melek Cebeci Eczanesi için Antares Konutları ticari alanı, Subayevleri’ndeki Sandalcı Eczanesi için ise Sandalcı Aile Sağlığı Merkezi yanı tarif ediliyor.

Altındağ’da Yaşam Eczanesi’nin adresi Hacettepe Mahallesi, Ulucanlar Caddesi olarak belirtiliyor. Mamak’ta ise Ecem Bayraktar, Mamak Gürpınar ve Yeni eczaneleri listede yer alıyor. Mamak’taki adresler Cengizhan, Kartaltepe ve Başak mahallelerine dağılıyor.

İlçe / Bölge Eczane Adres Telefon Altındağ / Cebeci Yaşam Eczanesi Hacettepe Mah. Ulucanlar Cad. No:86/D, Ankara Hastanesi karşısı 0312 362 53 53 Keçiören Altuğ Eczanesi Fatih Cad. No:138/C, Çekirge Taksi Durağı karşısı 0312 314 20 23 Keçiören Betül Can Eczanesi Kamil Ocak Mah. Felek Cad. No:48/B, Kamil Ocak Ortaokulu karşısı 0542 405 60 23 Keçiören / Ayvalı Melek Cebeci Eczanesi Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:21/234-A, Antares Konutları ticari alanı, MigrosJet yanı 0312 358 06 06 Keçiören / Eğlence Gülşehir Eczanesi Aşağı Eğlence Mah. Susurluk Sok. No:18/B, ADESE Market çaprazı 0312 322 88 41 Keçiören / Subayevleri Sandalcı Eczanesi Subayevleri Mah. Sandalcı Sok. No:5, Sandalcı ASM yanı 0312 316 06 11 Keçiören / Ufuktepe Ufuktepe Eczanesi Osmangazi Mah. Osmangazi Cad. No:54/C, Ufuktepe Karakolu karşısı 0312 580 27 51 Mamak Ecem Bayraktar Eczanesi Cengizhan Mah. 817. Sok. D Blok No:5 0531 672 06 04 Mamak Mamak Gürpınar Eczanesi Kartaltepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. 309. Sok. No:2/A, Gündoğdu Pastanesi karşısı 0312 364 12 22 Mamak Yeni Eczanesi Başak Mah. Başak Cad. No:20/A, Grand Düğün Salonu yanı 0505 675 65 35

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de açık eczaneler

Etimesgut’ta merkez, Bağlıca, Elvankent ve Eryaman bölgeleri için ayrı eczane bilgileri paylaşılıyor. İstasyon Mahallesi’nde Küçük Deniz, Yeni Bağlıca Mahallesi’nde Aslankan, Topçu Mahallesi’nde Topçu ve Göksu Mahallesi’nde Yüzbaşı Eczanesi bulunuyor.

Sincan’da Mert ve Özaslan eczanelerine ek olarak Fatih’te Sincan Süha, Temelli’de Altıntaş ve Yenikent’te Selim Eczanesi listeleniyor. Yenimahalle’de ise Batıkent, Demetevler, Karşıyaka ve Ostim bölgeleri için adresler veriliyor. Ostim’deki Büşra Eczanesi’nin telefon numarası, paylaşılan metinde bulunmuyor.

İlçe / Bölge Eczane Adres Telefon Etimesgut / Merkez Küçük Deniz Eczanesi İstasyon Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:7/B 0312 244 97 97 Etimesgut / Bağlıca Aslankan Eczanesi Yeni Bağlıca Mah. Zirve Cad. No:91G/1, Open Sky Sitesi altı, Migros karşısı 0537 743 65 04 Etimesgut / Elvankent Topçu Eczanesi Topçu Mah. 1514. Cad. No:53/A, Topçu Sağlık Ocağı karşısı 0312 261 24 00 Etimesgut / Eryaman Yüzbaşı Eczanesi Göksu Mah. Sivas Kongresi Cad. No:5C/9, ABC Koleji Göksu Kampüsü yanı 0312 281 16 16 Sincan Mert Eczanesi Saraycık Mah. 2435. Cad. No:1-OA, Saraycık TOKİ, A101 Market yanı 0312 511 07 20 Sincan Özaslan Eczanesi Mareşal Çakmak Mah. Ankara Cad. No:214/15, Damla Tıp Merkezi yanı 0312 268 47 63 Sincan / Fatih Sincan Süha Eczanesi Ulubatlı Hasan Mah. Candan Sok. No:1/2, 2 Nolu Sağlık Ocağı karşısı 0312 272 00 67 Sincan / Temelli Altıntaş Eczanesi Temelli-İstiklal Mah. Hürriyet Cad. No:40/A, Temelli ASM karşısı 0536 281 08 84 Sincan / Yenikent Selim Eczanesi Fevzi Çakmak Mah. Kazım Karabekir Cad. No:51/A, Perşembe Pazarı yukarısı 0312 511 25 15 Yenimahalle / Batıkent Yeni Ertürk Eczanesi Batı Mah. Kavakdağı Sok. No:3/A, Yenimahalle Devlet Hastanesi yanı 0312 256 17 56 Yenimahalle / Demetevler Toprak Eczanesi Demetlale Mah. Prof. Dr. Haydar Baş Cad. No:105/B 0312 346 18 47 Yenimahalle / Karşıyaka Serdar Eczanesi Karşıyaka Mah. Şehit Harun Parlak Cad. No:56/C, Yeşilvadi TOKİ Konutları karşısı 0533 661 32 46 Yenimahalle / Ostim Büşra Eczanesi Serhat Mah. Süleyman Şah Cad. No:12/A, AMATEM Hastanesi’nin 100 metre aşağısı Paylaşılan metinde belirtilmemiş

Gölbaşı, Pursaklar ve çevre ilçelerde nöbet listesi

Gölbaşı’nda Eymir ve Çarşı İncek eczaneleri, Pursaklar’da ise Sıhhat Eczanesi yer alıyor. Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Elmadağ ve Polatlı gibi ilçelerdeki eczanelerin iletişim bilgileri de aşağıdaki tabloda bulunuyor. Liste ayrıca Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Şereflikoçhisar’ı kapsıyor.

Paylaşılan açıklamada bazı eczanelerde icap nöbeti veya belirli saatlere kadar hizmet uygulaması bulunabileceği belirtiliyor. Ancak hangi eczanenin hangi uygulamaya tabi olduğu tek tek açıklanmıyor. Bu nedenle listedeki tüm eczanelerin gece boyunca aynı şekilde açık olduğu varsayılmamalı. Yola çıkmadan önce ilgili eczaneyi arayarak nöbet durumunu ve hizmet saatini öğrenmek, adresi teyit etmek açısından da yararlı olacaktır.