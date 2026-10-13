Ankara’da 13 Ekim 2026 Salı günü mesai bitiminden sonra ilaç almak isteyen vatandaşlar için nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri paylaşıldı. Verilen liste, 13 Ekim Salı akşamından 14 Ekim Çarşamba sabahına kadar olan nöbet dönemini kapsıyor. Başkentin merkez ilçelerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki eczaneler de listede bulunuyor.

Gece saatlerinde eczane arayanlar için yalnızca işletmenin adını bilmek yeterli olmayabiliyor. Aynı ilçenin farklı semtlerinde bulunan eczaneler arasında seçim yaparken mahalle, cadde ve kapı numarası bilgilerini birlikte kontrol etmek gerekiyor. Aşağıdaki listede eczaneler ilçe ve bölgelere göre ayrılırken telefon numaraları da adreslerin yanında veriliyor.

Çankaya’da bu gece hangi eczaneler nöbetçi?

Çankaya için paylaşılan listede Bahçelievler, Çayyolu, Çukurambar, Dikmen, Küçükesat, Maltepe, Öveçler ve Yıldız bölgelerinden eczaneler yer alıyor. Bahçelievler’de Narçiçeği, Çayyolu’nda Çayyolu Bora, Çukurambar’da Çukurambar Mine ve Dikmen’de Merve Eczanesi listeleniyor.

Küçükesat’ta Beyazgül Eczanesi, Bülbülderesi Caddesi’nde bulunuyor. Maltepe’deki Anka Eczanesi’nin adresi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olarak verilirken Öveçler’de Filiz Köksoy, Yıldız’da ise Başkent Eczanesi yer alıyor. Özellikle Çayyolu ve Çukurambar adreslerinde iş merkezi, blok ve bağımsız bölüm bilgilerinin kontrol edilmesi, eczaneyi bulmayı kolaylaştırabilir.

BölgeEczaneAdresTelefon
BahçelievlerNarçiçeği EczanesiYukarı Bahçelievler Mah. Taşkent Cad. No:81, Deneme Lisesi çaprazı0312 215 37 26
ÇayyoluÇayyolu Bora EczanesiAlacaatlı Mah. Alacaatlı Cad. Mercan İş Merkezi 15 C Blok No:5, Güven Yaşam Kampüsü önü0312 238 38 18
ÇukurambarÇukurambar Mine EczanesiKızılırmak Mah. 1443. Sok. Usta 1071 Plaza A Blok No:25/10, Gürbüz Opşin Camii karşısı0312 360 13 98
DikmenMerve EczanesiHarbiye Mah. Dikmen Cad. Zarif Sok. No:2/C, Mehmet Zahid Kotku Camii karşısı0312 482 95 64
KüçükesatBeyazgül EczanesiBülbülderesi Cad. No:110/F0312 436 21 78
MaltepeAnka EczanesiGazi Mustafa Kemal Bulvarı No:47/A, Maltepe Köprüsü altı0312 229 28 98
ÖveçlerFiliz Köksoy EczanesiAta Mah. Lizbon Cad. No:121/B, eski Öveçler 2. Cadde, 67. Noter yanı0312 475 62 83
YıldızBaşkent EczanesiYıldızevler Mah. Turan Güneş Bulvarı No:48/D, Petrol Ofisi karşısı, Akbank yanı0312 439 62 21

Keçiören, Altındağ ve Mamak nöbetçi eczaneleri

Keçiören’de Altuğ ve Betül Can eczanelerinin yanı sıra Ayvalı, Eğlence, Subayevleri ve Ufuktepe bölgelerinde de nöbetçi eczaneler bulunuyor. Ayvalı’daki Melek Cebeci Eczanesi için Antares Konutları ticari alanı, Subayevleri’ndeki Sandalcı Eczanesi için ise Sandalcı Aile Sağlığı Merkezi yanı tarif ediliyor.

Altındağ’da Yaşam Eczanesi’nin adresi Hacettepe Mahallesi, Ulucanlar Caddesi olarak belirtiliyor. Mamak’ta ise Ecem Bayraktar, Mamak Gürpınar ve Yeni eczaneleri listede yer alıyor. Mamak’taki adresler Cengizhan, Kartaltepe ve Başak mahallelerine dağılıyor.

İlçe / BölgeEczaneAdresTelefon
Altındağ / CebeciYaşam EczanesiHacettepe Mah. Ulucanlar Cad. No:86/D, Ankara Hastanesi karşısı0312 362 53 53
KeçiörenAltuğ EczanesiFatih Cad. No:138/C, Çekirge Taksi Durağı karşısı0312 314 20 23
KeçiörenBetül Can EczanesiKamil Ocak Mah. Felek Cad. No:48/B, Kamil Ocak Ortaokulu karşısı0542 405 60 23
Keçiören / AyvalıMelek Cebeci EczanesiAyvalı Mah. Gazze Cad. No:21/234-A, Antares Konutları ticari alanı, MigrosJet yanı0312 358 06 06
Keçiören / EğlenceGülşehir EczanesiAşağı Eğlence Mah. Susurluk Sok. No:18/B, ADESE Market çaprazı0312 322 88 41
Keçiören / SubayevleriSandalcı EczanesiSubayevleri Mah. Sandalcı Sok. No:5, Sandalcı ASM yanı0312 316 06 11
Keçiören / UfuktepeUfuktepe EczanesiOsmangazi Mah. Osmangazi Cad. No:54/C, Ufuktepe Karakolu karşısı0312 580 27 51
MamakEcem Bayraktar EczanesiCengizhan Mah. 817. Sok. D Blok No:50531 672 06 04
MamakMamak Gürpınar EczanesiKartaltepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. 309. Sok. No:2/A, Gündoğdu Pastanesi karşısı0312 364 12 22
MamakYeni EczanesiBaşak Mah. Başak Cad. No:20/A, Grand Düğün Salonu yanı0505 675 65 35

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de açık eczaneler

Etimesgut’ta merkez, Bağlıca, Elvankent ve Eryaman bölgeleri için ayrı eczane bilgileri paylaşılıyor. İstasyon Mahallesi’nde Küçük Deniz, Yeni Bağlıca Mahallesi’nde Aslankan, Topçu Mahallesi’nde Topçu ve Göksu Mahallesi’nde Yüzbaşı Eczanesi bulunuyor.

Sincan’da Mert ve Özaslan eczanelerine ek olarak Fatih’te Sincan Süha, Temelli’de Altıntaş ve Yenikent’te Selim Eczanesi listeleniyor. Yenimahalle’de ise Batıkent, Demetevler, Karşıyaka ve Ostim bölgeleri için adresler veriliyor. Ostim’deki Büşra Eczanesi’nin telefon numarası, paylaşılan metinde bulunmuyor.

İlçe / BölgeEczaneAdresTelefon
Etimesgut / MerkezKüçük Deniz Eczanesiİstasyon Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:7/B0312 244 97 97
Etimesgut / BağlıcaAslankan EczanesiYeni Bağlıca Mah. Zirve Cad. No:91G/1, Open Sky Sitesi altı, Migros karşısı0537 743 65 04
Etimesgut / ElvankentTopçu EczanesiTopçu Mah. 1514. Cad. No:53/A, Topçu Sağlık Ocağı karşısı0312 261 24 00
Etimesgut / EryamanYüzbaşı EczanesiGöksu Mah. Sivas Kongresi Cad. No:5C/9, ABC Koleji Göksu Kampüsü yanı0312 281 16 16
SincanMert EczanesiSaraycık Mah. 2435. Cad. No:1-OA, Saraycık TOKİ, A101 Market yanı0312 511 07 20
SincanÖzaslan EczanesiMareşal Çakmak Mah. Ankara Cad. No:214/15, Damla Tıp Merkezi yanı0312 268 47 63
Sincan / FatihSincan Süha EczanesiUlubatlı Hasan Mah. Candan Sok. No:1/2, 2 Nolu Sağlık Ocağı karşısı0312 272 00 67
Sincan / TemelliAltıntaş EczanesiTemelli-İstiklal Mah. Hürriyet Cad. No:40/A, Temelli ASM karşısı0536 281 08 84
Sincan / YenikentSelim EczanesiFevzi Çakmak Mah. Kazım Karabekir Cad. No:51/A, Perşembe Pazarı yukarısı0312 511 25 15
Yenimahalle / BatıkentYeni Ertürk EczanesiBatı Mah. Kavakdağı Sok. No:3/A, Yenimahalle Devlet Hastanesi yanı0312 256 17 56
Yenimahalle / DemetevlerToprak EczanesiDemetlale Mah. Prof. Dr. Haydar Baş Cad. No:105/B0312 346 18 47
Yenimahalle / KarşıyakaSerdar EczanesiKarşıyaka Mah. Şehit Harun Parlak Cad. No:56/C, Yeşilvadi TOKİ Konutları karşısı0533 661 32 46
Yenimahalle / OstimBüşra EczanesiSerhat Mah. Süleyman Şah Cad. No:12/A, AMATEM Hastanesi’nin 100 metre aşağısıPaylaşılan metinde belirtilmemiş

Gölbaşı, Pursaklar ve çevre ilçelerde nöbet listesi

Gölbaşı’nda Eymir ve Çarşı İncek eczaneleri, Pursaklar’da ise Sıhhat Eczanesi yer alıyor. Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Elmadağ ve Polatlı gibi ilçelerdeki eczanelerin iletişim bilgileri de aşağıdaki tabloda bulunuyor. Liste ayrıca Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Şereflikoçhisar’ı kapsıyor.

Paylaşılan açıklamada bazı eczanelerde icap nöbeti veya belirli saatlere kadar hizmet uygulaması bulunabileceği belirtiliyor. Ancak hangi eczanenin hangi uygulamaya tabi olduğu tek tek açıklanmıyor. Bu nedenle listedeki tüm eczanelerin gece boyunca aynı şekilde açık olduğu varsayılmamalı. Yola çıkmadan önce ilgili eczaneyi arayarak nöbet durumunu ve hizmet saatini öğrenmek, adresi teyit etmek açısından da yararlı olacaktır.

İlçe / BölgeEczaneAdresTelefon
AkyurtYeşiltepe EczanesiYeşiltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A, Çubuk yolu üzeri, Jandarma Karakolu karşısı0312 844 31 93
AyaşGökçe EczanesiCamiatik Mah. Hekim Şaban Şifai Cad. No:30312 712 11 59
BalaŞenbaba EczanesiKartaltepe Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:22/A0312 876 15 55
BeypazarıÖzgül EczanesiAyvaşık Mah. 75. Yıl Bulvarı No:95/C, 4 Nolu ASM karşısı, Beysan arkası0553 898 75 53
ÇamlıdereNur EczanesiYayalar Mah. Cumhuriyet Cad. No:57/C0312 753 10 17
ÇubukDoğan EczanesiYavuz Selim Mah. Hükümet Cad. No:65/D, 4 Nolu Sağlık Ocağı yanı0312 838 31 07
ElmadağDamar EczanesiKemalpaşa Mah. Arif Çalış Cad. No:19/B, Elmadağ Müftülüğü karşısı0312 863 18 08
Gölbaşı / MerkezEymir EczanesiKarşıyaka Mah. Haymana Bulvarı No:68/2, Gölbaşı Teknik Meslek Lisesi karşısı0312 485 12 23
Gölbaşı / İncekÇarşı İncek Eczanesiİncek Mah. 4200 Cad. No:34/DJ0543 580 08 85
GüdülGüdül EczanesiYukarı Mah. Gençlik Cad. No:10/A0312 728 15 33
HaymanaHazal EczanesiÇaldağ Mah. Nasuhubey Cad. No:6/A0551 502 34 54
KalecikMelike EczanesiHalitcevriaslangil Mah. 20 Sok. No:12/A, Kalecik Devlet Hastanesi karşısı0312 658 00 58
KahramankazanDiren EczanesiAtatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:23/A0533 415 96 99
KızılcahamamAlp EczanesiAkçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:45/C0312 736 64 70
NallıhanUğur EczanesiYazı Mah. Ankara Cad. No:20312 785 35 36
PolatlıGüler EczanesiCumhuriyet Mah. Necatibey Cad. No:45/C, Vakıfbank karşısı, Elif Kitap Kırtasiye yanı0312 622 91 30
PursaklarSıhhat EczanesiMerkez Mah. Yenişehir Sok. No:18