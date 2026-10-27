Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet Bayramı akşamında “Bir Ulus Uyanıyor” programıyla izleyici karşısına çıkacak. Opera Sahnesi’ndeki konser 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Resmî satış kaydında biletler tükenmiş görünüyor. Peki, program nerede düzenlenecek, salona girişte nelere dikkat edilecek? İşte bayram akşamı için açıklanan gösterim bilgileri ve merak edilen ayrıntılar.

Ankara’da Cumhuriyet Bayramı akşamını kültür sanat etkinliğiyle geçirmek isteyenler için Opera Sahnesi’nin programında “Bir Ulus Uyanıyor” yer alıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin konseri, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

Sanat Cepte’nin resmî etkinlik kaydında gösterim yeri Opera Sahnesi olarak belirtiliyor. Bayram akşamı farklı salonlarda da programlar düzenleneceğinden, bilet sahiplerinin yola çıkmadan önce etkinlik adı ve sahne bilgisini kontrol etmesi gerekiyor.

Bir Ulus Uyanıyor Programı Ne Anlatıyor?

“Bir Ulus Uyanıyor” adı, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’nın, Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği senfonik eserle de ilişkilendiriliyor. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın eser tanıtımında çalışma; Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen kurtuluş mücadelesini konu alan on bölümlük bir senfonik eser olarak anlatılıyor.

Ankara’daki etkinliği listeleyen kültür sanat takviminde ise orkestra şefi olarak Oğuzhan Balcı, solistler arasında Mehlika Karadeniz Bilgin, Aykut Çınar ve Serkan Kocadere gösteriliyor. Güncel kadro ve eser sıralaması için Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin duyuruları takip edilmeli.

Resmî etkinlik kaydında ayrıntılı eser listesi ve program süresi yayımlanmıyor. Bu nedenle izleyicilerin konserin bitiş saatine veya hangi parçaların hangi sırada seslendirileceğine ilişkin kesin bir bilgiyle plan yapmaması gerekiyor.

Bir Ulus Uyanıyor Biletleri Tükendi Mi?

27 Ekim itibarıyla kontrol edilen Sanat Cepte etkinlik sayfasında biletler “tükendi” olarak görünüyor. Biletinial’ın güncel etkinlik sayfasında da aynı ibare yer alıyor. Daha önce satış kayıtlarında başlangıç fiyatı 205,01 TL olarak listelenmişti; ancak bu fiyat, şu anda satışa açık koltuk bulunduğunu göstermiyor.

Konsere katılmak isteyenlerin, olası değişiklikler veya yeniden satışa açılabilecek koltuklar için resmî bilet ekranını takip etmesi gerekiyor. Bilet durumu kısa sürede değişebileceğinden, güncel bilgiye satın alma sırasında bakılmalı.

Gösterim Nerede ve Saat Kaçta?

Konserin yeri Ankara Opera Sahnesi, başlangıç saati ise 20.00. Program, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe akşamı gerçekleştirilecek.

Ankara’da aynı gün başka Cumhuriyet Bayramı konserleri de bulunuyor. Bu nedenle bilet üzerinde yazan “Bir Ulus Uyanıyor – Ankara DOB” adının ve Opera Sahnesi bilgisinin birlikte kontrol edilmesi, farklı bir salona yönelme ihtimalini azaltacaktır.

Ailece veya arkadaşlarıyla katılacakların buluşma noktalarını önceden belirlemesi de giriş öncesindeki planlamayı kolaylaştırabilir. Bayram günü ulaşım düzeninde veya çevredeki etkinlikler nedeniyle yolculuk süresinde değişiklik yaşanabileceği için yola çıkmadan önce güzergâhın kontrol edilmesi yararlı olacaktır.

Salona Girişte Nelere Dikkat Edilmeli?

Devlet Opera ve Balesi’nin etkinlik kurallarına göre temsiller ilan edilen saatte başlıyor. Seansa geç kalan seyirciler ilk perdeyi izleyemiyor. Bu nedenle 20.00’ye tam yetişmeyi hedeflemek yerine, bilet kontrolü ve salondaki yerini bulmak için önceden gelmek gerekiyor.

Biletini telefondan gösterecek izleyicilerin etkinlik kaydını önceden açması, koltuk ve salon bilgilerini kontrol etmesi de girişte kolaylık sağlayabilir. Organizasyonun programda değişiklik yapma hakkı bulunduğundan, gösterim günü Ankara Devlet Opera ve Balesi ile bilet sağlayıcısının güncel açıklamalarına bakılması öneriliyor.