Hükümet, emekli maaşlarına rutin enflasyon artışının haricinde yapılması planlanan ek zam ve refah payı için yeni kriterler hazırlıyor. Yaş, hane geliri ve mülkiyet durumunu baz alan taslak çalışmanın nihai karar için Cumhurbaşkanlığına sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sene sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yeni emeklilik düzenlemesi kapsamında kulis hareketliliği sürüyor. Ocak ayında uygulanacak standart enflasyon farkına ilave olarak devreye sokulması planlanan ek artış çalışmasında, herkese eşit oran yerine belirli sosyoekonomik şartlara dayanan kademeli bir formül üzerinde duruluyor.

Yaş ve Gelir Kriterlerine Göre Kademeli Artış

Yeni modelde ek zam oranları emeklilerin yaşına, gelir seviyesine ve sahip olduğu taşınmazlara göre kademelendirilecek. Yetkililer, 60 veya 65 yaş üzerindeki ve aktif olarak bir işte çalışmayan emeklilere öncelik tanınarak ek artış tutarının yaş sınırına göre yükseltilmesini öngörüyor.

Hazırlıkları sürdürülen düzenleme modelinde öne çıkan temel kriterler şunlardır:

Yaş Sınırı ve Öncelik: 60 veya 65 yaş eşik kabul edilerek, özellikle aktif çalışma hayatında yer almayan 65 yaş üstü vatandaşlara daha yüksek artış verilmesi hedefleniyor.

60 veya 65 yaş eşik kabul edilerek, özellikle aktif çalışma hayatında yer almayan 65 yaş üstü vatandaşlara daha yüksek artış verilmesi hedefleniyor. Mülkiyet ve Gelir Taraması: Emeklinin adına kayıtlı konut bulunup bulunmadığı, hane halkının toplam geliri ve varsa diğer ek kazançları incelenecek.

Emeklinin adına kayıtlı konut bulunup bulunmadığı, hane halkının toplam geliri ve varsa diğer ek kazançları incelenecek. GETAD Kurgusu: Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi bünyesinde, emeklilerin prim gün sayısı ile yaşını temel alan bölgesel bir destek yapısı planlanıyor.

Kademeli Emeklilik Talepleri ve Bütçe Dengesi

Emeklilere yönelik refah payı tartışmaları devam ederken, 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi olan kesimlerin kademeli emeklilik talepleri de gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği tarafından hazırlanan raporlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine sunulurken, 1999 ve 2000 girişlilerden başlayacak bir geçiş modeli talep ediliyor. Ancak ekonomi yönetimi, önceki düzenlemelerin bütçe üzerindeki mali yüküne dikkat çekerek kısa vadede sistem genelinde köklü bir değişikliğe gidilmeyeceğini ifade ediyor. Meclise sunulan prim gün eşitleme teklifleri ve 2027 projeksiyonları ise konunun orta vadede tartışılacağını gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından ortaklaşa hazırlanan taslak metnin, önümüzdeki süreçte nihai değerlendirme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı bildirildi. Emeklilerin alacağı nihai artış oranları, aralık ayı enflasyon verileri ve Resmi Gazete duyurularıyla netleşecek.