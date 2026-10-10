Ankara Sanayi Odası ASO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Seyit Ardıç, Oda Meclisi tarafından yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Bu seçimle birlikte Meclis Başkanlığına ise İhsan Çetinceviz getirildi. Yeni dönemde Ankara'nın üretim ve teknoloji kapasitesini artırma hedefleri vurgulandı.

Ankara Sanayi Odası ASO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Seyit Ardıç, Oda Meclisi'nin 112 üyesinin oylarıyla yeniden göreve seçildi. Bu sonuç, Ankara sanayicileri arasındaki birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı. Yeni dönemde ASO'nun üretim, yatırım ve teknoloji odaklı hedefleri öne çıktı.

ASO Yönetiminde Güven Tazeleyen İsimler

Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerde Seyit Ardıç, Yönetim Kurulu Başkanı olarak güven tazeledi. Meclis Başkanlığı görevine ise önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Çetinceviz getirildi. Bu atamalarla ASO'nun yeni dönemdeki lider kadrosu şekillendi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mete Çağlayan, Ercan Ata, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Musa Ertunç, Berat Darçın, Ramazan Yön ve Hasan Cem Taşkaldıran seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarını Didar Danış Ezer ve Oğuz Yılmaz üstlenirken, kâtip üyeliğe Aysu Yavuz getirildi.

Üretim ve Teknolojiye Odaklı Yeni Dönem Vizyonu

Yeniden başkan seçilen Seyit Ardıç, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, bu güçlü iradeyi üretime, yatırıma ve ihracata taşıyacaklarını belirtti. Ardıç, Ankara'nın üretim ve teknoloji kapasitesini artırmanın yeni dönemin ana hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Başkent'i önemli bir teknoloji ve sanayi merkezi haline getirmek için şu projeler üzerinde durulacak:

ASO Teknoloji Üssü

ASO Serbest Bölgesi

ASO Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi

Yüksek teknolojili ihracat ve katma değerli üretimin artırılması da öncelikler arasında yer alıyor.

ASO Meclisi'nde Kadın Temsilinde Artış

Yeni dönemde ASO Meclisi'ndeki kadın üye sayısı önemli ölçüde arttı. Kadın üye sayısı yaklaşık üç kat artarak 13'e ulaşırken, Meclis'teki temsil oranı yüzde 10'un üzerine çıktı. Dört kişilik Meclis Başkanlık Divanı'nda da iki kadın sanayici görev aldı.

Seyit Ardıç, kadınların iş hayatında ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasının ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da seçimlere katılarak yeni yönetimi tebrik etti.