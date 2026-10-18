Ankara'nın genelinde saç tıraşı fiyatları 600 TL ile 2000 TL arasında değişirken, Sıhhiye semtindeki Eti ve Korkutreis mahallelerinde fiyatlar adeta tavanı tersine çevirdi. Oda tarifesinin altında 200 TL'ye saç tıraşı hizmeti sunan berberler, uzak semtlerden gelen ailelerin akınına uğruyor ve büyük ilgi görüyor.

Türkiye genelinde artan maliyetler ve kuaför salonlarının güncel fiyat tarifeleri, kişisel bakım masraflarını bütçelerin en önemli kalemlerinden biri haline getirdi. Ankara genelinde lüks semtlerde ve mahalle aralarındaki kuaförlerde saç tıraşı fiyatları 600 TL, 1000 TL hatta en üst segment salonlarda 2000 TL'ye kadar çıkarken, başkentin kalbinde yaşanan şaşırtıcı bir ekonomik hareketlilik dikkat çekiyor. Ankara'nın merkezi noktalarından biri olan Sıhhıye bölgesinde, piyasa koşullarına meydan okuyan ucuzluk dalgası adeta "tıraş turizmini" başlattı.

Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, hem işlerini halletmek hem de bütçe dostu bakım hizmetinden yararlanmak için Sıhhiye köprüsü civarındaki esnafları tercih ediyor.

Eti ve Korkutreis Mahallelerinde Fiyatlar Dİkkat Çekiyor

Ankara'nın merkezi konumunda yer alan Eti Mahallesi ve Korkutreis Mahallesi sınırları içindeki berber esnafı, uyguladıkları fiyat politikasıyla adeta ses getirdi. Bölgedeki işletmelerde saç tıraşı 200 TL, yıkama hizmeti 75 TL, sakal tıraşı ise 100 TL olarak ücretlendiriliyor. Diğer semtlerdeki fiyatlarla kıyaslandığında beşte bir oranına denk gelen bu rakamlar, ekonomik olarak dar boğazda olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Ankara Berberler Odası tarafından belirlenen resmi fiyat tarifelerinin altında hizmet veren bu işletmeler, yüksek kar marjı yerine sürümden kazanma stratejisini benimsiyor. Gün boyunca aralıksız müşteri ağırlayan berber salonlarının önünde kuyruklar oluşurken, esnaf bu durumdan son derece memnun olduğunu belirtiyor.

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Uzak Semtlerden Aileler Çocuklarını Getiriyor

Sıhhiye'deki bu fiyat avantajı sadece yetişkinlerin değil, çocuklu ailelerin de radarına girdi. Ankara'nın periferindeki uzak semtlerde yaşayan bazı aileler, özellikle hafta sonlarında okul çağındaki çocuklarını da yanlarına alarak Sıhhiye'ye akın ediyor. Hem hafta sonu gezisi hem de ekonomik bakım fırsatını birleştiren vatandaşlar, çocuklarının saç tıraşını bu bölgedeki uygun fiyatlı berberlerde yaptırıyor.

Birçok aile, dört kişilik bir ailenin kuaför masrafının lüks semtlerde binlerce tuttuğunu, ancak Sıhhiye'deki bu işletmeler sayesinde bu maliyetin çok cüzi rakamlara indirilebildiğini ifade ediyor. Vatandaşlar, artan hayat pahalılığı karşısında bu tür bütçe dostu esnafların varlığının kendileri için büyük bir güvence oluşturduğunu vurguluyor.

Berberler Sürümden Kazanarak Esnaf Geleneğini Yaşatıyor

Yüksek kira ve malzeme maliyetlerine rağmen oda tarifelerinin altında fiyat yazarak direnen Sıhhiye esnafı, meslek ilkelerini ve esnaf dayanışmasını ön planda tutuyor. Birçok işletmeci, müşteri sirkülasyonunun çok yüksek olması sayesinde kazanç sağladıklarını ve mahalle kültürü ile ticaretin harmanlandığı bu yapıyı korumaya çalıştıklarını dile getiriyor.

Ankara'nın merkezinde adeta saklı bir cennet gibi kalan bu uygun fiyatlı berberler, önümüzdeki günlerde de başkent gündemini meşgul etmeye devam edeceğe benziyor. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden tüketiciler için Sıhhiye bölgesi, kişisel bakımda cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.