Türkiye’de 2026’nın ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısı yüzde 5,4 artarak 85 bin 320’ye yükseldi. Eylül ayında şirket kuruluşlarında yıllık düşüş görülürken Ankara, yeni şirketlerin yüzde 11’ine ev sahipliği yaptı. Kuruluş sermayesindeki artış, kooperatiflerdeki gerileme ve gerçek kişi ticari işletmelerinin kapanış rakamları, verilerde öne çıkan diğer başlıklar oldu. İşte ayrıntılı tablo.

Türkiye’de şirket kuruluşları, 2026’nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, ocak–eylül döneminde 85 bin 320 şirket kuruldu. Geçen yıl aynı dönemde 80 bin 983 olan kuruluş sayısındaki artış yüzde 5,4 olarak hesaplandı.

Dokuz aylık toplamda yükseliş görülmesine rağmen eylül ayındaki kuruluşlar, geçen yılın aynı ayının altında kaldı. Ankara ise yeni şirketlerin kurulduğu iller arasında yüzde 11’lik payıyla öne çıktı.

Ankara, şirket kuruluşlarında İstanbul’un ardından geldi

Eylül ayında Türkiye genelinde 9 bin 506 şirket kuruldu. Bunların 8 bin 422’si limited, 1.084’ü anonim şirketlerden oluştu. Aynı dönemde 69 kooperatif faaliyete geçti.

Yeni şirketlerin yüzde 38,8’i İstanbul’da, yüzde 11’i Ankara’da, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu. Böylece Ankara, şirket kuruluşlarındaki payıyla İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı. Eylül ayında 81 ilin tamamında şirket kuruluşu gerçekleşti.

Dokuz aylık artışa rağmen eylülde yıllık düşüş yaşandı

Eylülde kurulan şirket sayısı, ağustos ayına göre yüzde 3,2 arttı. Buna karşılık Eylül 2025 ile karşılaştırıldığında yüzde 2,6 azaldı.

Gerçek kişi ticari işletmelerinde de benzer bir görünüm oluştu. Eylül ayında 1.257 işletme kurulurken bu sayı aylık bazda yüzde 2,3 arttı, yıllık bazda yüzde 16,9 geriledi. İlk dokuz ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 0,1 azalışla 12 bin 799 oldu.

Şirket kapanışları azalırken tasfiye sayısı yükseldi

Ocak–eylül döneminde kapanan şirket sayısı yüzde 1,5 azalarak 20 bin 496’ya indi. Aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin sayısı yüzde 11,1 artışla 12 bin 520’ye çıktı.

Eylül ayında 2 bin 212 şirket kapanırken 3 bin 696 şirket için tasfiye kaydı oluştu. Şirket tasfiyeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 arttı. Tasfiye ile kapanış farklı aşamaları gösterdiğinden, bu rakamların tek bir kapanış toplamı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Kuruluş sermayesi bir ayda yüzde 58,2 arttı

Eylül ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, ağustosa göre yüzde 58,2 artarak yaklaşık 52,1 milyar liraya ulaştı. Ağustosta bu tutar yaklaşık 33 milyar liraydı.

Eylül toplamının yaklaşık 24,3 milyar lirasını anonim şirketler, 27,8 milyar lirasını limited şirketler oluşturdu. İlk dokuz ayın toplam kuruluş sermayesi ise yaklaşık 373,7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutarlar kuruluş sermayesini gösteriyor; doğrudan gerçekleşmiş yatırım harcaması anlamına gelmiyor.

En fazla kuruluş ticaret sektöründe gerçekleşti

Eylülde kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 224’ü toptan ve perakende ticaret, 1.290’ı inşaat, 1.162’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Kooperatiflerde ise dokuz aylık kuruluş sayısı yüzde 25,1 azalarak 1.048’e geriledi. Eylülde kurulan 69 kooperatifin 39’unu konut yapı kooperatifleri oluşturdu.

Kadın girişimcilerin en yüksek payı kooperatiflerde

Eylülde kurulan şirketlerin ortakları arasında kadınların oranı anonim şirketlerde yüzde 14,3, limited şirketlerde yüzde 17 oldu. Kooperatif ortaklarında kadınların payı yüzde 31,3’e ulaştı. Gerçek kişi ticari işletmelerinin yüzde 15,7’si kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Aynı ay 799 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken bu şirketlerdeki yabancı sermaye payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. Böylece eylül verileri; şirket sayısı, sermaye büyüklüğü ve girişimci profili bakımından farklı yönlerde değişim gösterdi.