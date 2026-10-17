Ankara'nın Çamlıdere ve Gölbaşı ilçelerinde yürütülen altyapı çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle planlı su kesintileri yaşanıyor. Örenköy ve Hacıhasan mahallelerini kapsayan kesintilerin ne zaman sona ereceği ve suların verileceği saatler duyuruldu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel saatleri incelemesi gerekiyor.

Başkent genelinde sürdürülen altyapı yenileme hamleleri ve ani şebeke arızaları, Ankara'nın farklı noktalarında geçici su kesintilerini beraberinde getiriyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi birimleri tarafından yürütülen çalışmalar, kent genelindeki su hatlarının daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla aralıksız sürdürülüyor. Son gelen bilgilendirmelere göre, Çamlıdere ve Gölbaşı ilçelerinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren güncel su kesintisi takvimi netleşti.

Altyapı modernize çalışmaları ve ani boru arızaları nedeniyle devreye alınan kesintilerin detayları, bölge sakinlerinin günlük yaşamını planlayabilmesi adına büyük önem taşıyor. Ekipler, kesintilerin süresini en aza indirmek ve şebekeyi sağlıklı bir şekilde yeniden devreye almak için sahada yoğun mesai harcıyor.

Çamlıdere Örenköy Mahallesi'nde Şebeke Yenileme Kesintisi

Ankara'nın kuzeyinde yer alan Çamlıdere ilçesinde uzun süredir devam eden altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı bir kesinti uygulanıyor. Örenköy Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen kapsamlı şebeke hattı yenileme çalışmaları, bölge halkının uzun vadede daha nitelikli içme suyuna erişmesini hedefliyor.

Yetkili birimlerden alınan verilere göre, 15 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00 itibarıyla başlatılan su kesintisi, içmesuyu hattı bağlantılarının tamamlanması amacıyla planlandı. Çalışmaların kapsamlı olması ve ana hat entegrasyonlarını içermesi nedeniyle kesintinin 17 Ekim 2026 saat 17:00'ye kadar sürmesi öngörülüyor. Örenköy Mahallesi sakinlerinin bu süreçte su ihtiyaçlarını kontrollü bir şekilde karşılaması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekenin normale döneceği bilinmelidir.

Gölbaşı Hacıhasan Mahallesi'nde Arıza Kaynaklı Su Kesintisi

Planlı çalışmaların yanı sıra başkent genelinde meydana gelen ani arızalar da su kesintilerini tetikliyor. Gölbaşı ilçesinde yaşanan beklenmedik bir şebeke arızası, ekipleri derhal harekete geçirdi. Hacıhasan Mahallesi 1436. Sokak üzerinde bulunan 160’lık ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye su akışı geçici olarak durduruldu.

Yapılan teknik incelemelerin ardından arızanın büyümemesi ve su kayıplarının önlenmesi amacıyla acil müdahale başlatıldı. Kesintiden Hacıhasan Mahallesi ve civarı doğrudan etkileniyor. Vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak adına arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan resmi planlamaya göre, Hacıhasan Mahallesi'nin ilgili kesimlerine 17 Ekim 2026 tarihinde saat 11:45 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecek. Belirtilen saat aralığında arızanın giderilmesi ve şebekeye yeniden su pompalanması bekleniyor.

Vatandaşların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Başkent genelinde yaşanan bu tür planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerinde vatandaşların tedbirli olması büyük önem arz ediyor. Özellikle çalışma saatleri içerisinde muslukların kapalı tutulması, suların yeniden verilmesi anında tesisatlarda oluşabilecek olası su baskınlarının önüne geçiyor. Şebeke hatlarının yenilenmesi ve arızaların giderilmesi sonrasında borularda kısa süreli renk değişimi veya basınç dalgalanmaları görülebileceği, bu durumun geçici olduğu hatırlatılıyor.

Ankara genelindeki güncel su kesintileri, arıza bildirimleri ve çalışma takvimleri kurumun resmi internet siteleri ile iletişim kanalları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Yetkililer, süreç boyunca gösterilen sabır ve anlayış için bölge sakinlerine teşekkür ederken, ekiplerin vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 7/24 görev başında olduğunu vurguluyor.