Ankara'nın Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde ana şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle kritik su kesintileri yaşanıyor. Taşpınar Mahallesi ile Ahlatlıbel Mahallesi'nin tamamını etkileyen kesintinin, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda saat 17.00 itibarıyla sona ermesi ve suların yeniden verilmesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde kesintisiz ve güvenli altyapı hizmetlerinin sürdürülebilmesi, milyonlarca vatandaşın günlük yaşam akışı açısından hayati bir önem taşımaktadır. Başkent Ankara'da su temini ve kanalizasyon hizmetlerini yürüten yetkili birimler, şebeke hatlarının güvenliğini artırmak için çalışsa da zaman zaman beklenmedik altyapı arızaları yaşanabilmektedir. Haftanın ilk iş gününde başkentin iki önemli merkez ilçesi olan Gölbaşı ve Çankaya sınırlarında meydana gelen ana hat arızası, bölge sakinlerini yakından ilgilendiren geniş kapsamlı bir su kesintisini beraberinde getirdi.

Sabah saatlerinde musluklarından su akmadığını fark eden vatandaşlar durumu hızla yetkili kurumlara bildirirken, arızanın kaynağı ve kesintiden etkilenecek bölgeler netlik kazandı.

400'lük İçme Suyu Hattında Beklenmedik Arıza

Edinilen resmi bilgilere göre arıza, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde baş gösterdi. Altyapı sisteminin omurgasını oluşturan kritik hatlardan biri olan Taşpınar Mahallesi 2866 Sokak üzerinde bulunan 400’lük çapındaki güçlü içme suyu iletim hattında teknik bir sorun meydana geldi. Şebeke basıncına ve su akışına doğrudan müdahale eden bu ani hasar, bölgeye su sağlayan ana hatların kontrol altına alınmasını ve acil müdahale sürecinin başlatılmasını zorunlu kıldı.

Ana iletim hattındaki bu büyük çaplı sorun, sadece tek bir sokakla sınırlı kalmayarak komşu mahallelerde de su akışının durmasına yol açtı.

Gölbaşı ve Çankaya'da Hangi Mahalleler Susuz Kaldı?

Yaşanan altyapı arızasından başkentin iki önemli ilçesine bağlı yerleşim yerleri doğrudan etkilendi. Kesintinin yayılım alanı ve etkilenen bölgeler şu şekilde açıklandı:

Gölbaşı İlçesi: Arızanın merkez üssü olan bölgede, Taşpınar Mahallesi sakinleri gün boyunca su kesintisinden etkileniyor. Özellikle evlerinde su kullanamayan vatandaşlar günlük işlerinde tedbir almak zorunda kaldı.

Çankaya İlçesi: Ana hattın uzantısı ve coğrafi konumu gereği hattan beslenen Ahlatlıbel Mahallesi'nin tamamında su akışı tamamen durduruldu. Çankaya'nın bu önemli ve yoğun yerleşim bölgesinde ikamet eden aboneler, sabah saatlerinden itibaren su kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Ekipler Sahada: Sular Ne Zaman Gelecek?

İhbarın alınmasının hemen ardından ASKİ ve ilgili altyapı bakım ekipleri hızla olay yerine intikal ederek geniş çaplı bir çalışma başlattı. 400’lük dev içme suyu borusundaki hasarlı bölgeyi onarmak ve şebeke basıncını yeniden dengelemek için ekipler aralıksız bir mesai harcıyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre, planlı ve kontrollü su kesintisinin 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Onarım çalışmalarının planlanan saatte tamamlanmasıyla birlikte, Taşpınar Mahallesi ve Ahlatlıbel Mahallesi'nin şebekesine kademeli olarak yeniden su verilecek.

Vatandaşlara Sabır ve Anlayış Çağrısı

Altyapı kurumları, ani gelişen bu tür arızaların vatandaşlarda yarattığı geçici mağduriyetten ötürü anlayış beklediklerini ifade etti. Şebeke hatlarının yenilenmesi ve olası benzer kazaların önlenmesi adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekilirken, kesinti süresince abonelerin musluklarını kapalı tutmaları ve tedbirli davranmaları istendi. Gün içerisinde tamamlanacak çalışmaların ardından başkentin bu iki bölgesinde suların sorunsuz bir şekilde yeniden akması bekleniyor.