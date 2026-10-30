Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde şebeke hattında meydana gelen ani bir arıza nedeniyle Yakacık Mahallesi sınırlarında plansız su kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin 3585 Cadde ve civarında yürüttüğü aralıksız onarım çalışmalarını saat 14:00’e kadar tamamlayarak suları yeniden şebekeye vermesi planlanıyor. İşte etkilenen sokaklar ve detaylar.

Başkent Ankara’da günlük yaşamın akışını doğrudan etkileyen altyapı çalışmaları ve ani su kesintileri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Şehir genelinde su şebekelerinin güvenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet verebilmesi için ilgili kurumlar yoğun bir mesai harcarken, yaşanan beklenmedik arızalar nedeniyle plan dışı su kesintileri de kaçınılmaz olabiliyor. Son olarak başkentin kalabalık ve hızla gelişen yerleşim bölgelerinden biri olan Yenimahalle ilçesinde yaşanan ani bir altyapı arızası, bölge sakinlerini yakından ilgilendiren yeni bir duyurunun paylaşılmasına neden oldu. Vatandaşlar günlük planlamalarını aksatmamak adına suların ne zaman geleceğini araştırmayı sürdürüyor.

Yakacık Mahallesi 3585 Cadde Üzerinde Ani Arıza

Yenimahalle ilçesinde sabah saatlerinde başlayan plan dışı su kesintisi bölge sakinlerini hareketlendirdi. Edinilen resmi bilgilere göre, Yakacık Mahallesi 3585 Cadde sınırları içerisinden geçen içme suyu ana şebeke hattında beklenmedik bir arıza meydana geldi. Şebeke hattında oluşan bu deformasyon ve su kaçağı, bölgeye güvenli su akışının sürdürülebilmesi için acil bir müdahaleyi zorunlu kıldı.

Planlanmayan bu kesinti, 30 Ekim 2026 sabahı saat 07:25 itibarıyla hayata geçirildi. Ani kesinti nedeniyle Yakacık Mahallesi 3585 Cadde ve çevresinde yaşayan vatandaşlar musluklarından su akmadığını fark ederek yetkililerin duyurularını incelemeye başladı. Su arzının durdurulmasının ardından ilgili su ve kanalizasyon idaresi ekipleri, arızanın kaynağını tespit etmek ve en kısa sürede kalıcı onarım gerçekleştirmek üzere hızla sahaya intikal etti.

Polatlı Su Arızası:

Polatlı ilçesinde altyapı şebekesinde meydana gelen ani bir arıza nedeniyle plan dışı su kesintisi yaşanıyor. Şentepe Mahallesi Sina Sokak üzerinde bulunan Ø110 mm çapındaki PVC içme suyu dağıtım hattında tespit edilen arızanın giderilmesi amacıyla 30 Ekim 2026 tarihinde 08:30 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Yaşanan bu geçici kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir kısmının etkilendiği belirtilirken, arızanın en kısa sürede çözülmesi ve suyun yeniden şebekeye verilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü açıklandı.

Onarım Çalışmaları ve Suların Geleceği Saat

Vatandaşların günlük yaşamlarında büyük bir mağduriyet yaşamaması adına ekipler sahada çalışmalarını aralıksız ve yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yapılan son teknik açıklamalara göre, Yakacık Mahallesi'ndeki bu arızanın giderilmesi ve şebekeye yeniden su basılması için öngörülen tamir tarihi 30 Ekim 2026 saat 14:00 olarak belirlendi.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kaynak ve onarım çalışmalarının planlanan saatten önce tamamlanması durumunda, suların kademeli olarak ve eskisinden daha güvenli bir şekilde yeniden hatlara verileceği ifade edildi. Uzmanlar, kesinti süresince ev ve iş yerlerinde muslukların kapalı tutulmasının, sular geldikten sonra olası tesisat problemlerinin önlenmesi açısından önem taşıdığını hatırlatıyor.

Altyapı Çalışmalarının Önemi ve Vatandaşlara Uyarılar

Başkent genelinde eskiyen hatların yenilenmesi, ani patlakların giderilmesi ve su kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle hızla nüfus alan mahallelerde şebeke yüklerinin dengelenmesi hayati bir önem taşımaktadır. Yenimahalle’deki bu geçici kesintiden etkilenen Yakacık Mahallesi sakinlerinin çalışma süresi boyunca gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür edilirken, kesinti saatleri sonrasında suların ilk dakikalarda hafif bulanık akabileceği, bu durumun kısa sürede normale döneceği belirtiliyor. Güncel arıza ve bakım duyurularını yakından takip etmek, olası su kesintilerine karşı her zaman hazırlıklı olunmasını sağlamaktadır.