Ankara'nın Sincan ilçesinde şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi'nin bir kısmında plansız su kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı yoğun çalışmalar hızla sürerken, suların yeniden ne zaman verileceği ilçe sakinleri tarafından merakla bekleniyor.

Büyükşehirlerde günlük yaşamın akışını doğrudan etkileyen unsurların başında altyapı hizmetleri ve kesintisiz su temini gelmektedir. Kent genelinde yürütülen bakım, onarım ve ani arıza müdahaleleri, vatandaşların günlük rutinlerini kısa süreliğine de olsa sekteye uğratabiliyor. Başkentin nüfus yoğunluğu yüksek ve hızla gelişen ilçelerinden biri olan Sincan'da yaşanan ani bir altyapı arızası, bölge sakinlerini yakından ilgilendiren su kesintisini beraberinde getirdi.

Sabah saatlerinde başlayan ve mahalle sakinlerinin günlük planlarını etkileyen bu plansız kesinti ile ilgili yetkili ekipler derhal harekete geçerek sahada çalışma başlattı.

Arızanın Detayları ve Etkilenen Bölgeler

Edinilen bilgilere göre kesinti, 24 Ekim 2026 sabah saat 08:55 itibarıyla başladı. Sincan sınırları içerisinde yer alan Mustafa Kemal Mahallesi 186. Sokak içerisinde bulunan ana şebeke hattında teknik bir sorun tespit edildi. Altyapı sisteminde kritik bir öneme sahip olan Q110'luk çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza, su akışının durmasına neden oldu.

Yaşanan bu teknik aksaklık sonrasında Mustafa Kemal Mahallesi'nin bir kısmı geçici olarak susuz kaldı. Sabah saatlerinde evlerinde ve iş yerlerinde su kesintisiyle karşılaşan vatandaşlar, durumu ilgili birimlere bildirirken, arızanın giderilmesi için hızlı bir koordinasyon sağlandı.

Ekipler Arızayı Gidermek İçin Seferber Oldu

İhbarın alınmasının ardından olay yerine sevk edilen uzman altyapı ve bakım ekipleri, boru hattındaki arızayı tespit ederek onarım çalışmalarına hemen koyuldu. Q110'luk şebeke borusundaki hasarlı bölgeye müdahale eden ekipler, su akışının en güvenli ve hızlı şekilde yeniden sağlanabilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, onarım çalışmalarının planlanan süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Arızanın tahmini olarak 24 Ekim 2026 saat 12:00 itibarıyla giderilmesi ve suyun yeniden şebekeye verilmesi öngörülüyor. Ekiplerin sahadaki titiz çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Vatandaşlara Sabır ve Anlayış Çağrısı

Altyapı kurumları ve yerel birimler, yaşanan bu plansız kesintinin vatandaşlarda yarattığı geçici mağduriyetten ötürü anlayış beklediklerini ifade etti. Şebeke hatlarının yenilenmesi ve olası benzer arızaların önlenmesi adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekilirken, kesinti süresince vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Çalışmaların tamamlanması ve hat basıncının normale dönmesiyle birlikte Mustafa Kemal Mahallesi'nin kesintiden etkilenen sokaklarına suyun kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor. Sincan'daki güncel altyapı gelişmeleri ve su kesintisi duyuruları yakından takip edilmeye devam ediyor.