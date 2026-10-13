Ankara Süper Amatör Lig'de 2026-2027 futbol sezonu kura çekimi yapılarak takımların grupları ve eşleşmeleri tamamen netlik kazandı. Yirmi dört takımın iki ayrı grupta ter dökeceği heyecan dolu maraton yirmi beş Ekim tarihinde start alacak. Başkentteki amatör futbol severlerin merakla beklediği karşılaşmaların takvimi, statları ve diğer önemli detaylar yetkililerce kamuoyuna duyuruldu.

Ankara'da amatör futbol heyecanı, 2026-2027 sezonu için yapılan kritik kura çekimi ile birlikte resmen başladı. Başkent futbolunun en üst düzey amatör platformu olan Ankara Süper Amatör Lig'de yeni sezonda ter dökecek olan 24 kulübün grup eşleşmeleri büyük bir merakla bekleniyordu. Kartallar Holding konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimi törenine, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileri, taban birliklerinin temsilcileri ve ligde yer alan kulüplerin başkan ile yöneticileri geniş katılım gösterdi. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu'nun İstanbul'daki resmi görevleri nedeniyle katılamadığı organizasyonda, kulüp temsilcileri heyecan dolu anlar yaşadı. Kura çekimi sürecini yakından takip eden spor basını da kulüplerin hangi gruplarda yer alacağını ve rakiplerini anbean kayda geçirdi.

Gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde Ankara Süper Amatör Lig'de mücadele edecek köklü ve iddialı takımlar, onar ikişerli olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldı. Kulüplerin yeni sezonda vereceği puan mücadelesi öncesinde yapılan bu kura dağılımı, ligin rekabet seviyesinin oldukça yüksek geçeceğinin sinyallerini verdi. Birinci grupta yer alan takımlar arasında Balaspor, Ayaşspor, Beypazarı Belediyespor, Kızılcahamam Belediyespor, Kavaklıderespor, Demetevler Karadenizgücü, İstatistikspor, Mamak Belediyespor, Anadolu Beyispor, 1910 İmalatı Harbiye, TUSAŞ Spor ve Çınarspor kulüpleri yer aldı. Başkentin farklı ilçelerini temsil eden bu ekipler, sezon boyunca gruptan zirvede çıkabilmek için kıyasıya bir rekabet sergileyecek.

İkinci Grupta Yer Alan Takımlar ve Rekabet Ortamı

Ligin ikinci grubunda ise yine birbirinden iddialı ve köklü on iki takım bir araya geldi. Kura sonucunda ikinci gruba düşen ekipler arasında Bala Belediyespor, Güdülspor, Çubukspor 1959, Kalabaspor, Başkent Fatihspor, Yurtkurspor, DSİ Spor, MTA Spor, Anadolu Kale, Yenimahalle Belediyespor, Pursaklar Belediyespor ve Barışspor kulüpleri yer aldı. Her iki grupta da yer alan takımların transfer çalışmaları ve hazırlık kamp süreçlerini tamamlamak üzere olduğu, yeni sezonda taraftarlarını tribünlerde görmek için sabırsızlandığı ifade edildi. Gruplardaki dengelerin oldukça yakın olması, sezon boyunca oynanacak maçların çekişme derecesini artıracak unsurlar arasında gösteriliyor.

Maç Takvimi ve Stat Detayları Netleşti

Ankara Süper Amatör Lig'de 2026-2027 futbol sezonunun resmi başlangıç tarihi yirmi beş Ekim olarak ilan edildi. Takımların uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü bu büyük maratonun başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmaların oynanacağı statlar da açıklandı. Müsabakaların büyük bir kısmının Yenimahalle Hasan Doğan Stadı ile Sincan Şahin Tepesi Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Genel uygulama olarak ilçe takımlarının kendi ilçelerinde bulunan statlarda maçlarını yapacağı, Balaspor'un ise lig karşılaşmalarını Ankara merkezindeki çeşitli statlarda gerçekleştireceği ifade edildi. Sezonun ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte amatör futbol severler haftanın her günü kıyasıya mücadelelere tanıklık edecek.