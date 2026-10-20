Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde muayene olmak isteyenler, fakültenin çevrim içi randevu sisteminden başvuru yapabiliyor. Randevular cuma günleri saat 14.30’da açılıyor. İlk muayene için yaşa göre farklı kliniklere yönlendirme uygulanırken, kimlik, kayıt ve sevk koşulları önem taşıyor. Tedavi randevusu ise ilk değerlendirmeden sonra ayrıca planlanıyor. İşte başvuru öncesinde bilinmesi gereken temel ayrıntılar.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde muayene olmak isteyenlerin başvuru için kullanabileceği kanal, fakültenin kendi çevrim içi randevu sistemi. Resmî internet sitesindeki “Randevu” bölümünden ilgili başvuru ekranına ulaşılabiliyor.

Sistemin giriş ekranında T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası ve doğrulama kodu isteniyor. Başvuru sırasında hastaya ait bilgilerin doğru yazılması gerekiyor. Çocuk için randevu arayan velilerin ise fakültenin çocuk diş hekimliği yönlendirmesini takip etmesi önem taşıyor.

Randevu almak, ilk muayene ve sonraki tedaviler için bütün işlemlerin aynı gün tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Muayenenin ardından hastanın ihtiyacına göre ayrı bir tedavi planı oluşturuluyor.

Randevular hangi gün, saat kaçta açılıyor?

Fakültenin resmî bilgilendirmesine göre randevular her hafta cuma günü saat 14.30’da açılıyor. Başvuru yapacakların bu saatten önce gerekli bilgilerini hazır bulundurması, işlem sırasında zaman kaybını azaltabilir.

Randevu ekranında uygun seçenek bulunmaması durumunda, fakültenin güncel duyuruları kontrol edilmeli. Belirtilen açılış saati, her başvurana mutlaka randevu verileceği anlamına gelmiyor; seçim, sistemde sunulan uygunluk üzerinden gerçekleşiyor.

Ayrıca çevrim içi sistemde hafta sonları ve resmî tatil günlerine randevu verilmediği belirtiliyor. Yolculuk veya işten izin planı hazırlamadan önce seçilen gün ve saatin kontrol edilmesi gerekiyor.

İlk muayenede hangi kliniğe başvurulmalı?

Fakültenin güncel randevu sayfasında, 15 yaş ve üzerindeki bireylerin önce Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Kliniğinde muayene olması gerektiği açıklanıyor. 15 yaş altındaki çocukların muayene ve tedavileri ise Pedodonti, yani Çocuk Diş Hekimliği Kliniğinde yürütülüyor.

Bu ayrım, özellikle ailece başvuru planlayanlar açısından önemli. Yetişkin için kullanılan ilk muayene yönlendirmesiyle çocuk başvurusunun aynı olduğunu varsaymamak gerekiyor.

Randevu sistemindeki bazı genel uyarılarla klinik sayfalarındaki yönlendirmeler farklı ayrıntılar içerebildiğinden, çocuklar için fakültenin “Çocuk Diş Tedavisi Randevu” bölümünü takip etmek daha doğru bir başvuru yolu sunuyor.

İlk başvuruda hangi belgeler gerekir?

Fakülteye gelirken kimlik belgesinin yanında bulunması gerekiyor. Hasta bilgilendirme sayfasında, ilk müracaatta Hasta Kabul Birimine başvurulması ve T.C. kimlik numarasının belgelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Çocukların ilk muayenesinde ise geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar ve kullanılan ilaçlarla ilgili bilgi ve belgelerin getirilmesi öneriliyor. Bu bilgiler, hekimin değerlendirmesine yardımcı oluyor. 18 yaşından küçük hastaların ebeveynleriyle gelmesi gerektiği de çevrim içi sistemin uyarıları arasında yer alıyor.

Sevk koşulu herkes için aynı değil. Fakülte, 5510 sayılı Kanun’un ilgili kapsamlarında bulunan bazı hasta gruplarının devlet hastaneleri veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinden çevrim içi sevk işlemlerini yaptırarak başvurmasını istiyor. Bu kapsama girenlerin, gelmeden önce sevk durumunu doğrulaması gerekiyor.

Randevudan kaç dakika önce gidilmeli?

Resmî randevu sayfasında, randevu saatinden en az 15 dakika önce Hasta Kabul Biriminde kayıt yaptırılması isteniyor. Çocuk Diş Hekimliği için kayıt ve klinik başvurusu, ilgili bölümün yönlendirmesine göre tamamlanmalı.

Fakülte ayrıca 15 dakikadan fazla geciken hastaların randevularının iptal edileceğini bildiriyor. Çevrim içi sistemde, randevusuna gelmeyenlerin 15 gün boyunca yeniden randevu alamayacağı uyarısı da bulunuyor.

Bu nedenle yalnızca muayene saatinde binaya ulaşmayı hedeflemek yerine kayıt işlemleri için de zaman ayırmak gerekiyor.

İlk muayene ile tedavi randevusu aynı mı?

İlk muayene, tedavinin planlandığı değerlendirme aşaması. Hekim gerekli görürse görüntüleme istiyor; ardından hasta uygun kliniğe yönlendiriliyor. Sonraki işlemler için ilgili bölümün randevu düzeni geçerli oluyor.

Örneğin Restoratif Diş Tedavisi Kliniğinin bilgilendirmesinde, dolgu randevusu öncesinde fakültede muayene olunması gerektiği belirtiliyor. Tedavi planında önce diş eti tedavisi öngörülmüşse bu aşamanın tamamlanması isteniyor. Diş Hekimliği Fakültesi

Dolayısıyla ilk randevuyu alan kişinin aynı gün dolgu, protez veya başka bir işlemin mutlaka yapılacağını düşünmemesi gerekiyor. Başvurunun doğru klinikten başlaması, kimlik ve varsa sevk belgelerinin hazırlanması, sonraki tedavi adımlarının bölümden öğrenilmesi sürecin temelini oluşturuyor.