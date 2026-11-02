Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kasım 2026 yemek listesinin tamamı açıklandı. Kampüs yemekhanelerinde ay boyunca öğrencilere ve personele sunulacak günlük lezzetler, çorba çeşitleri, ana yemekler ve kalori değerleri şeffaf bir şekilde duyuruldu.

Türkiye’nin en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi, binlerce öğrenciye ve akademik ile idari personele sunduğu ekonomik, sağlıklı ve besleyici yemek hizmetiyle örnek olmaya devam ediyor.

Kampüs yaşamının en önemli buluşma noktalarından biri olan yemekhanelerde, her ay titizlikle hazırlanan aylık yemek programları büyük bir merakla bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı diyetisyenleri tarafından hazırlanan ve Kasım 2026 dönemini kapsayan yemek listesinin tamamı resmi olarak yayımlandı.

Kasım Ayı Boyunca Kampüs Yemekhanelerinde Çıkacak Menüler

Öğrencilerin ve personelin günlük enerji ihtiyacını karşılamak, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini desteklemek amacıyla özenle oluşturulan kasım ayı yemek takvimi, zengin çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ankara Üniversitesi'nin kasım ayı boyunca geçerli olacak tam yemek listesi ve kalori dağılımı:

2 Kasım 2026 Pazartesi: Yeşil Mercimek Çorba (200 kkal), Barbekü Soslu Tavuk (601 kkal), Soslu Makarna (456 kkal), Coleslaw (107 kkal) - Toplam: 1364 kkal

3 Kasım 2026 Salı: Şehriye Çorba (161 kkal), Rosto Köfte / Patates Kızartması (737 kkal), Bulgur Pilavı (373 kkal), Havuç Tarator (187 kkal) - Toplam: 1458 kkal

4 Kasım 2026 Çarşamba: Kırmızı Mercimek Çorba (204 kkal), Tavuk Sote (480 kkal), Bahar Pilavı (416 kkal), Trileçe (375 kkal) - Toplam: 1475 kkal

5 Kasım 2026 Perşembe: Düğürcük Çorba (196 kkal), Pilav Üstü Et Döner (500 kkal), Menekşe Salata (84 kkal), Ayran (60 kkal) - Toplam: 840 kkal

6 Kasım 2026 Cuma: Sebze Çorba (150 kkal), Etli Kuru Fasulye (410 kkal), Şehriyeli Pirinç Pilavı / Turşu (440 kkal), Frambuaz Rüyası (302 kkal) - Toplam: 1302 kkal

9 Kasım 2026 Pazartesi: Kırmızı Mercimek Çorba (204 kkal), Çökertme Kebap (885 kkal), Bulgur Pilavı (373 kkal), Mısırlı Aysberg Salata (54 kkal) - Toplam: 1516 kkal

10 Kasım 2026 Salı: Şehriye Çorba (161 kkal), Ispanak Yatağında Tavuk (533 kkal), Nohutlu Pirinç Pilavı (435 kkal), Red Velvet (365 kkal) - Toplam: 1494 kkal

11 Kasım 2026 Çarşamba: Köylüm Çorba (206 kkal), İçli Köfte (465 kkal), Sebze Graten (336 kkal), Meyve (80 kkal) - Toplam: 1087 kkal

12 Kasım 2026 Perşembe: Mantar Çorba (136 kkal), Kajun Baharatlı Tavuk / Ketçap-Mayonez (413 kkal), Soslu Spagetti (456 kkal), Menekşe Salata (84 kkal) - Toplam: 1089 kkal

13 Kasım 2026 Cuma: Mahluta Çorba (204 kkal), İsveç Köfte / Sebze Garnitür (462 kkal), Cevizli Erişte (412 kkal), Tiramisu (268 kkal) - Toplam: 1346 kkal

16 Kasım 2026 Pazartesi: Sebze Çorba (150 kkal), Etli Nohut (422 kkal), Şehriyeli Pirinç Pilavı / Turşu (440 kkal), Trileçe (375 kkal) - Toplam: 1387 kkal

17 Kasım 2026 Salı: Hanım Ağa Çorba (189 kkal), İskender Kebap (567 kkal), Sebze Buketi (68 kkal), Meyve (80 kkal) - Toplam: 904 kkal

18 Kasım 2026 Çarşamba: Fesleğenli Domates Çorba (198 kkal), Tavuklu Çökertme (969 kkal), Cevizli Erişte (412 kkal), Pancar Salata (119 kkal) - Toplam: 1698 kkal

19 Kasım 2026 Perşembe: Kırmızı Mercimek Çorba (204 kkal), Pideli Köfte (512 kkal), Zeytinyağlı Barbunya (310 kkal), Halka Tatlı (347 kkal) - Toplam: 1373 kkal

20 Kasım 2026 Cuma: Ezogelin Çorba (262 kkal), Izgara Tavuk Kanat / Patates Garnitür (756 kkal), Soslu Makarna (456 kkal), Ayran (60 kkal) - Toplam: 1534 kkal

23 Kasım 2026 Pazartesi: Alaca Çorba (194 kkal), Tavuk Döner / Lavaş / Turşu (550 kkal), Şehriyeli Pirinç Pilavı (435 kkal), Ayran (60 kkal) - Toplam: 1239 kkal

24 Kasım 2026 Salı: Ezogelin Çorba (262 kkal), Mitit Köfteli Bezelye (376 kkal), Mısırlı Pirinç Pilavı (403 kkal), Soğuk Baklava (420 kkal) - Toplam: 1461 kkal

25 Kasım 2026 Çarşamba: Yayla Çorba (168 kkal), Tavuk Taleks (656 kkal), Patatesli Kol Böreği (494 kkal), Meyve (80 kkal) - Toplam: 1398 kkal

26 Kasım 2026 Perşembe: Sebze Çorba (150 kkal), Kadınbudu Köfte / Patates Salata (1127 kkal), Yoğurtlu Makarna (425 kkal), Çikolatalı Brownie (440 kkal) - Toplam: 2142 kkal

27 Kasım 2026 Cuma: Şehriye Çorba (161 kkal), Adana Kebap / Bulgur Pilavı (542 kkal), Menekşe Salata (84 kkal), Haydari (149 kkal) - Toplam: 936 kkal

30 Kasım 2026 Pazartesi: Mısır Çorba (160 kkal), Etli Kuru Fasulye (410 kkal), Şehriyeli Pirinç Pilavı / Turşu (440 kkal), Love Bombing (365 kkal) - Toplam: 1375 kkal

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Vurgusu

Ankara Üniversitesi yemekhanelerinde sunulan tüm öğünler, uzman diyetisyenler denetiminde hazırlanmaktadır. Menü enerjilerinin hesaplanmasında "Besin Bileşim Cetveli" temel alınmış olup, belirtilen kalori değerleri yaklaşık bilgilendirme amaçlıdır.

Öğrencilerin yoğun ders temposunda ihtiyaç duydukları besin değerlerini dengeli alabilmesi için çorba, ana yemek, yardımcı karbonhidrat ve tatlı veya salata dengesi titizlikle gözetilmektedir.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin bütçesine uygun, kaliteli ve hijyenik koşullarda sunulan bu yemek hizmetiyle kampüs yaşamını daha konforlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Güncel duyurular ve olası program değişiklikleri için öğrenciler SKS Daire Başkanlığı'nın resmi internet sayfasını takip edebilirler.