Ankara’da raylı sistem projeleri doğu, batı, güney ve kuzey akslarına uzanıyor. Dikimevi–Natoyolu hattında istasyon çalışmaları sürerken, Esenboğa hattında yer teslimleri tamamlandı. Yaşamkent, Bağlıca, Dikmen ve Çayyolu–Sincan bağlantıları da proje gündeminde. İşte yeni hatların kapsadığı semtler, planlanan istasyonlar ve yapım süreçlerine ilişkin açıklanan güncel bilgiler.

Ankara’da mevcut raylı sistem ağını genişletecek projeler, farklı ilçelerdeki mahalleleri kapsıyor. Mamak’ta Dikimevi–Natoyolu hattının istasyon çalışmaları devam ederken, YHT Gar–Esenboğa Havalimanı hattında yer teslimleri tamamlandı. Batıda Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca uzatmaları, güneyde Kızılay–Dikmen hattı, mevcut metro güzergâhları arasında ise Çayyolu–Sincan bağlantısı planlanıyor.

İnşaatı süren hatların yanında, proje onayı alınmış ve yatırım programı süreçleri devam eden bağlantılar da bulunuyor. Açıklanan güzergâhlar Mamak, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Altındağ ve Pursaklar çevresindeki ulaşım seçeneklerini genişletmeyi hedefliyor.

Mamak’ta Dikimevi–Natoyolu hattı yapılıyor

ANKARAY’ın doğu yönündeki uzatması olan Dikimevi–Natoyolu hattı, 7,43 kilometre ve sekiz istasyon olarak projelendirildi. Hattın temeli 13 Haziran 2025’te atıldı.

Güzergâhta Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu çevresi bulunuyor. Proje, Mamak’taki yerleşimleri mevcut ANKARAY ağına bağlayacak.

EGO’nun 2026 duyurularında Fahri Korutürk ve General Zeki Doğan istasyonlarının yapım çalışmaları nedeniyle geçici yol kapatmaları ve otobüs güzergâh değişiklikleri açıklandı.

Yaşamkent ve Bağlıca için beş yeni istasyon planlanıyor

Koru’dan Yaşamkent ve Bağlıca yönlerine uzanacak M2 bağlantıları, toplam 9,36 kilometre ve beş istasyon olarak planlandı. İstasyonlar Konutkent, Yaşamkent Giriş, Yaşamkent Merkez, Başkent Üniversitesi ve Bağlıca olarak sıralanıyor.

Bu uzatmalar, Çankaya’nın batısındaki yerleşimler ile Etimesgut’un Bağlıca çevresini mevcut metro ağına bağlamayı amaçlıyor. EGO’nun açıklamasına göre projeler 11 Aralık 2024’te onaylandı ve 2026 Kamu Yatırım Programı’na alındı.

Dikmen hattında proje onayı bulunuyor

Kızılay–Dikmen metro hattı, 15,25 kilometre uzunluk ve 11 istasyon üzerinden hazırlanıyor. M5 olarak adlandırılan proje, Dikmen yönündeki yerleşimlerin Kızılay’a raylı sistemle bağlanmasını hedefliyor.

Kesin projelerin 30 Nisan 2025’te onaylandığı belirtiliyor. EGO’nun yayımladığı durum bilgisinde hattın 2026 Kamu Yatırım Programı’nda yer almadığı ve yıl içi tekliflere alınması için başvuru yapılacağı aktarılıyor.

Esenboğa hattında yer teslimleri tamamlandı

Ankara’nın kuzeyindeki önemli projelerden biri, 36 kilometrelik YHT Gar–Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının son açıklamasına göre projenin üç kesiminde yer teslimleri tamamlandı; mobilizasyon ve şantiye kurulum çalışmaları devam ediyor.

Hat; YHT Gar–Siteler, Siteler–Pursaklar ve Pursaklar–Esenboğa olmak üzere üç kesimde ele alınıyor. Her kesimde dört istasyon bulunması planlanıyor. Pursaklar–Esenboğa bölümünde depo, atölye ve parklanma alanı da yapılacak.

Bakanlığın açıkladığı istasyon listesinde YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yer alıyor. Proje, havalimanı ulaşımının yanında kuzeydeki yerleşimlerin kent merkeziyle bağlantısını da kapsıyor.

Çayyolu ile Sincan arasında bağlantı hedefleniyor

M6 Çayyolu–Sincan bağlantısı, mevcut M2 ve M3 hatlarını birbirine bağlamak üzere planlandı. Proje 12,5 kilometre ve beş istasyon olarak açıklanıyor.

EGO’nun durum tablosuna göre yapısal projeler 23 Temmuz 2025’te onaylandı. Altyapı kuruluşlarıyla ilgili proje çalışmaları ve yatırım programına yönelik işlemler devam ediyor.

Aynı tabloda Keçiören metrosunun Şehitler–Forum uzatması da bulunuyor. Bu bağlantı 7,69 kilometre ve dört istasyon olarak hazırlanmış durumda.

Yeni hatlar ne zaman açılacak?

İncelenen açıklamalarda bütün projeleri kapsayan kesin bir hizmete giriş takvimi bulunmuyor. Mamak hattında istasyon yapımları, Esenboğa hattında şantiye hazırlıkları sürerken diğer bağlantılarda proje ve yatırım süreçleri farklı aşamalarda ilerliyor.

Yeni raylı sistemlerin kapsadığı başlıca bölgeler Natoyolu ve Mamak, Konutkent ve Yaşamkent, Bağlıca, Dikmen, Kuzey Ankara ve Pursaklar olarak öne çıkıyor. Yolcu taşımaya başlama tarihleri, ilgili kurumların proje bazında yapacağı duyurularla netleşecek.