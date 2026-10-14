Artan akaryakıt fiyatları ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte sürücüler kilometre başına yapılan masrafları yakından inceliyor. Başkent Ankara'da benzinli, hibrit ve elektrikli motor tiplerine sahip otomobillerin 100 kilometrelik mesafede harcadığı güncel enerji maliyetlerini ve yakıt tasarrufu karşılaştırmalarını haberimizde detaylı bir şekilde hesapladık.

Otomobil sahibi olmak isteyenlerin veya mevcut aracını değiştirmeyi planlayanların en çok merak ettiği konuların başında kilometre başına düşen enerji ve yakıt maliyetleri geliyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve elektrikli araçların (EV) otomotiv pazarındaki payının artması, tüketici tercihlerini doğrudan şekillendiriyor.

Başkent Ankara'da şehir içi ve şehir dışı yollarda seyahat eden sürücüler, geleneksel içten yanmalı motorlar ile yeni nesil elektrikli ve hibrit sistemler arasındaki masraf farkını merakla araştırıyor.

14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan güncel benzin, motorin, LPG ve elektrik şarj tarifeleri baz alınarak yapılan 100 kilometrelik maliyet hesaplaması, bütçe planlaması yapan sürücülere yol gösteriyor.

Benzinli Araçların 100 Kilometre Maliyeti

Türkiye şartlarında standart bir C segmenti benzinli otomobil, şehir içi ve karma kullanımda ortalama 7.5 litre ile 8.5 litre arasında yakıt tüketmektedir. Güncel akaryakıt piyasasında benzin litre fiyatının ortalama 84,80 TL seviyelerinde seyrettiği düşünüldüğünde, maliyet tablosu netleşmektedir.

Tüketim Hesabı: 100 kilometrede ortalama 8 litre benzin yakan bir aracın maliyeti, 8 x 84,80 TL formülüyle hesaplandığında 678,40 TL civarında gerçekleşmektedir.

Yoğun Ankara trafiğinde dur-kalk yapılması ve klimaların veya ısıtma sistemlerinin aktif çalışması, bu tüketim miktarını 9 litreye kadar çıkararak maliyeti 763 TL seviyelerine taşıyabilmektedir.

Hibrit Araçların Yakıt Tasarrufu ve Kilometre Masrafı

Özellikle dur-kalk trafiğinin yoğun olduğu şehir içi rotalarda elektrik motorunu devreye sokarak yakıt tüketimini minimuma indiren hibrit (Hybrid) araçlar, son yıllarda Ankara'daki sürücülerin gözdesi konumundadır. Benzer sınıftaki bir hibrit aracın 100 kilometredeki ortalama tüketimi 4.5 litre ile 5.5 litre arasında değişmektedir.

Tüketim Hesabı: Ortalama 5 litre benzin tüketimi baz alındığında, 5 x 84,80 TL hesaplamasıyla 100 kilometrelik bir yolculuğun maliyeti yaklaşık 424 TL olmaktadır.

Bu oran, saf benzinli araçlara kıyasla hibrit teknolojisinin şehir içinde yaklaşık yüzde 35 ila yüzde 40 oranında ciddi bir tasarruf sağladığını açıkça göstermektedir.

Elektrikli Araçların Şarj Maliyeti: Ev ve İstasyon Karşılaştırması

Tamamen elektrikli bir otomobilin 100 kilometrede harcadığı elektrik enerjisi (kWh), aracın büyüklüğüne ve hava şartlarına bağlı olarak ortalama 15 kWh ile 20 kWh arasında değişiklik göstermektedir. Maliyet ise şarjın evde gece tarifesinden mi yoksa dışarıdaki hızlı şarj (DC) istasyonlarından mı doldurulduğuna göre büyük farklılık gösterir.

Evde Şarj Maliyeti: Mesken elektrik tarifesi ve vergiler dahil ortalama birim fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 100 kilometrelik enerji tüketimi (örneğin 18 kWh x ortalama ev elektriği birim fiyatı) yaklaşık 100 TL ile 150 TL arasında bir maliyet oluşturur. Bu, en ekonomik seyahat yöntemidir.

Hızlı Şarj İstasyonu Maliyeti: Ankara genelindeki ticari DC hızlı şarj istasyonlarında kWh birim fiyatları daha yüksek olduğundan, 100 kilometrelik yolculuğun maliyeti 400 TL ile 550 TL bandına çıkabilmektedir. Yine de bu rakam, benzinli araç maliyetine göre önemli bir avantaj sunar.

Hangi Araç Tipi Daha Avantajlı?

Yapılan güncel hesaplamalar neticesinde; düzenli olarak evde şarj imkanı bulunan elektrikli araçlar kilometre başına en düşük maliyeti sunarken, uzun yol ağırlıklı kullananlar ve şarj imkanı kısıtlı olanlar için hibrit araçlar dengeli ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Benzinli araçlar ise ilk alım maliyeti avantajına karşın, günlük kullanımda en yüksek bütçe yükünü oluşturan grup olmaya devam etmektedir.