Ankara’da 11 Ekim Pazar günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle bazı cadde ve bulvarlarda trafik kısıtlaması uygulanabilecek. Saat 06.30’dan itibaren ihtiyaç halinde başlayacak kapatmalar, etkinlik sonuna kadar sürebilecek. EGO otobüslerinde de geçici güzergâh düzenlemesi yapılacak. İşte sürücülerin ve toplu taşıma yolcularının ulaşım planında dikkate alması gereken yollar, saatler ve duyurunun önemli ayrıntıları.

Ankara’da 11 Ekim’de Hangi Yollar Kapanacak? Saat 06.30’dan İtibaren Trafik Düzenlemesi

Ankara’da 11 Ekim 2026 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılabilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasını aktaran haberlerde, uygulamanın saat 06.30’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde başlayacağı ve etkinlik bitimine kadar devam edebileceği belirtiliyor. Söğütözü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı’nın belirli kesimleri düzenlemeden etkilenebilecek güzergâhlar arasında bulunuyor.

Kaynak haberlerde kullanılan “yarın” ifadesi, 11 Ekim Pazar gününü gösteriyor. Bu nedenle duyuruyu gece yarısından sonra okuyanların tarihi açık biçimde kontrol etmesi gerekiyor. Trafik düzenlemesi, pazartesi gününe ilişkin bir kapatma duyurusu olarak değerlendirilmemeli.

Ankara’da yollar saat kaçta trafiğe kapatılacak?

Duyuruda başlangıç için belirtilen saat 06.30. Ancak açıklamadaki “ihtiyaç olması halinde” ifadesi önemli: Listelenen bütün yolların aynı anda ve aynı süre boyunca kesin olarak kapalı kalacağı söylenmiyor. Uygulama, etkinliğin gerektirdiği trafik düzenine göre gerçekleştirilecek.

Sabah erken saatlerde bu bölgelerden geçmeyi planlayanların yolculuk öncesinde güncel durumu kontrol etmesi yararlı olabilir. Özellikle belirli bir saatte varılması gereken randevu veya yolculuk için normal sürüş süresine ek zaman bırakılması düşünülebilir. Navigasyon önerileri de sahadaki trafik işaretleri ve görevlilerin yönlendirmeleriyle birlikte değerlendirilmeli.

11 Ekim’de hangi cadde ve bulvarlar kapanabilecek?

İHA kaynaklı haberde altı ana güzergâh sıralanıyor. Anadolu Ajansının yayımladığı açıklamada ise Alparslan Türkeş, Bahriye Üçok, Dögol ve Gazeteci Yazar Muammer Bostancı caddeleri de bulunuyor. İki haberin aktardığı bilgiler birlikte değerlendirildiğinde kapatılması öngörülen yollar şöyle:

Yol Düzenlemenin kapsadığı kesim Yön Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Tamamı Çift yönlü Alparslan Türkeş Caddesi Tamamı Çift yönlü Bahriye Üçok Caddesi Tamamı Çift yönlü Nizami Gencevi Caddesi Tamamı Çift yönlü Dögol Caddesi Bahriye Üçok Caddesi–Anadolu Meydanı arası Çift yönlü Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi Dögol Caddesi–Bandırma Sokak arası Çift yönlü Akdeniz Caddesi Aşkabat Caddesi–Gençlik Caddesi arası Çift yönlü İsmet İnönü Bulvarı Genelkurmay Kavşağı–Söğütözü Caddesi arası Eskişehir Yolu istikametinde tek yönlü Söğütözü Caddesi İsmet İnönü Bulvarı–Alparslan Türkeş Caddesi arası Çift yönlü Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi 2150. Cadde–Anadolu Bulvarı arası Çift yönlü

Anadolu Ajansının aktardığı duyuru, bu kesimlerde ihtiyaç halinde uygulanacak trafik kısıtlamalarını içeriyor.

Eskişehir Yolu’nun tamamı mı kapanacak?

Açıklamada Eskişehir Yolu’nun tamamının kapatılacağı belirtilmiyor. Kısıtlama, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı, yani Genelkurmay Kavşağı ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümünde, Eskişehir Yolu yönü için duyuruluyor. Bu kesimde tek yönlü düzenleme öngörülüyor.

Dolayısıyla “Eskişehir Yolu tamamen kapalı” şeklindeki bir yorum, açıklamanın kapsamını aşar. Sürücülerin hangi yönde ilerleyeceğini ve yolculuğunun belirtilen kesimden geçip geçmediğini kontrol etmesi gerekiyor. Bir bulvarın yalnızca belirli bölümünde uygulanan kısıtlama, güzergâhın bütününe ilişkin kapanma anlamına gelmeyebilir.

Bağlantı yollarında da kısıtlama uygulanabilecek

Duyuruda yalnızca ana yollar yer almıyor. İhtiyaç duyulması halinde belirtilen güzergâhlara açılan cadde ve sokakların da etkinlik sona erene kadar çift yönlü olarak kapatılabileceği bildiriliyor. Bu nedenle ana yolun yakınındaki bir sokaktan geçerek aynı noktaya ulaşmanın her durumda mümkün olacağı varsayılmamalı.

Bölgeye araçla giriş yapacakların son yaklaşım güzergâhını da incelemesi yararlı olabilir. Gidecekleri adres açık olsa bile bağlantı yolundaki geçici kısıtlama, ulaşım biçimini değiştirebilir. Trafik görevlilerinin yönlendirdiği güzergâhın takip edilmesi ve kapatılan alanlara giriş yapılmaması gerekiyor.

Ankara’da kapatılan yollar ne zaman açılacak?

Açıklamada bütün yollar için geçerli kesin bir açılış saati verilmedi. Kısıtlamaların etkinlik bitimine kadar uygulanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle yolların belirli bir saatte mutlaka açılacağını söylemek mümkün değil.

Dönüş yolculuğunu da bu bölgeler üzerinden planlayanların güncel duyuruları yeniden kontrol etmesi yerinde olur. Sabah görülen trafik durumu, günün ilerleyen saatlerindeki uygulamayı tek başına göstermeyebilir. Etkinliğin ilerleyişine göre sahadaki yönlendirmeler değişebileceğinden, sabit bir açılış saati varsayımıyla program yapılmamalı.

EGO otobüslerinin güzergâhları değişecek mi?

EGO Genel Müdürlüğü, yarı maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılacak cadde ve bulvarlardan geçen otobüs hatlarında geçici güzergâh düzenlemesi yapılacağını duyurdu. İlgili hatlar, etkinlik sona erene kadar alternatif güzergâhlar üzerinden hizmet verecek. Etkilenecek hatlar ve kullanılacak yollar, kurumun duyurusuna eklenen tabloda gösteriliyor.

Bu değişiklik, bütün EGO hatlarının aynı şekilde etkileneceği anlamına gelmiyor. Yolcuların kullanacakları hat numarasını kontrol etmesi gerekiyor. Normalde kullanılan durağın geçici güzergâh üzerinde kalıp kalmadığı da yolculuk öncesinde incelenmeli.

Pazar günü ulaşım planı nasıl yapılmalı?

Araçla yolculuk edecekler, hareket noktasıyla varış adresi arasındaki rotayı kapatma listesiyle karşılaştırabilir. Toplu taşıma kullanacaklar ise yalnızca hareket saatine bakmakla yetinmeyip hat güzergâhındaki değişikliği de kontrol etmeli. Resmen duyurulmamış bir yolu kesin alternatif olarak önermek yerine, güncel trafik durumu ve kurum açıklamaları esas alınmalı.

Otobüs yolculuğunu planlamak için EGO’nun yarı maraton duyurusu, trafik uygulamalarını takip etmek içinse Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmî internet sitesi kontrol edilebilir. Özellikle zamanında ulaşılması gereken bir program varsa, geçici güzergâh değişikliklerini hesaba katarak ek süre bırakmak yararlı olabilir.