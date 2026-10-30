Ankara’da AYBÜ Esenboğa Külliyesi’ne hizmet veren 12 otobüs hattının kampüs içi güzergâhı bugün değişiyor. EGO’nun duyurduğu düzenlemeyle araçlar önce öğrenci yurtlarına, ardından fakültelere uğrayacak. Güvenlik kontrollerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla yapılan değişiklik, 30 Ekim Cuma günü uygulanmaya başlıyor. İşte etkilenen hatlar, açıklanan güzergâh sırası ve yolculuk öncesinde kontrol edilmesi gereken ulaşım bilgileri.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi’ne otobüsle giden öğrenciler için kampüs içindeki ulaşım sırası değişiyor. EGO Genel Müdürlüğünün duyurduğu düzenleme, 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla uygulanıyor. Değişiklik, üniversite yönetiminin kampüs girişlerindeki güvenlik kontrollerini daha etkin yürütmek amacıyla aldığı karar doğrultusunda hazırlandı.

Derse yetişmek veya yurda ulaşmak için her gün aynı hattı kullananların, yeni yolculuklarında güzergâhı yeniden kontrol etmesi yararlı olacak. Özellikle kampüs içindeki iniş noktasını alışkanlıkla takip eden öğrenciler açısından, araçların uğrama sırasını bilmek önem taşıyor.

Hangi otobüs hatları düzenleme kapsamında?

EGO’nun açıklamasına göre değişiklik 434, 458, 459, 472, 472-1, 474, 474-1, 477, 477-1, 486, 486-1 ve 486-6 numaralı toplam 12 hattı kapsıyor.

Düzenleme bu hatların kampüs içi güzergâhlarına ilişkin. Duyuruyu, otobüslerin şehir içindeki bütün rotalarının baştan sona değiştiği şeklinde değerlendirmemek gerekiyor. Yolcuların kullandıkları hattın tam numarasını kontrol etmesi, özellikle sonuna ek numara gelen seferleri birbirinden ayırması önemli.

Otobüsler önce yurtlara, ardından fakültelere gidecek

Yeni uygulamada araçlar öncelikle öğrenci yurtlarına uğrayacak. Burada başka üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin inişleri sağlanacak. Otobüsler daha sonra AYBÜ öğrencileri için fakültelerin önüne hareket edecek.

Duyuruda güzergâhlar şu şekilde belirtiliyor:

Gidiş: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi – Dumlupınar.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi – Dumlupınar. Dönüş: Dumlupınar – AYBÜ KYK Yurdu – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi.

Yurda gidecek öğrencilerle fakülteye ulaşacak öğrencilerin aynı araç içinde farklı noktalarda ineceği bu düzende, yolculuğun hangi yönde yapıldığına dikkat etmek gerekiyor. İlk kullanımda sürücüden iniş noktası hakkında bilgi almak da yanlış yerde inmeyi önleyebilir.

Hareket saati ile güzergâhı birlikte kontrol edin

Yolculuk planlarken yalnızca otobüsün numarasına bakmak yerine hareket yönünü, geçeceği durakları ve güncel saatini birlikte incelemek daha sağlıklı bir hazırlık sağlar. Telefonda saklanan eski bir ekran görüntüsü veya arkadaş grubunda paylaşılan önceki rota, güncel yolculuk için yeterli olmayabilir.

Özellikle ders başlangıcına yakın saatlerde seyahat edecek öğrenciler, ilk günlerde yolculuklarına zaman payı bırakabilir. Bu, açıklanmış bir gecikme beklentisi değil; yeni güzergâha alışma sürecinde kullanılabilecek pratik bir planlama önerisidir.

EGO CEP’TE üzerinden hangi bilgiler görülebiliyor?

EGO’nun resmî bilgilendirmesine göre EGO CEP’TE uygulamasında hatlar, güzergâhlar, duraklar, hareket saatleri ve hizmet veren araçlar görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler, yola çıkmadan önce kullandıkları hattın ayrıntılarını inceleyebiliyor.

“Otobüs Nerede?” özelliğinde beş haneli durak numarasıyla sorgulama yapılabiliyor. Durak adıyla arama seçeneği de bulunuyor. Konum izni verildiğinde yakındaki duraklar listelenebiliyor ve harita üzerinde görülebiliyor. Sık kullanılan hat ve durakları favorilere eklemek, günlük kontrolleri kolaylaştırabiliyor.

Yola çıkmadan önce son duyuruya bakın

Uygulamada EGO’nun yayımladığı hat duyuruları da takip edilebiliyor. Ulaşım hizmetine ilişkin öneri, talep veya şikâyetler için Başkent 153 entegrasyonu üzerinden başvuru oluşturulabiliyor.

Öğrencilerin kontrol sırasında kullandıkları hat numarasını ve yolculuk yönünü açıkça belirlemesi işlerini kolaylaştıracaktır. Fakülteye varış ile yurda ulaşımın farklı ihtiyaçlar olduğunu dikkate alarak yapılan bir sorgulama, genel bir güzergâh bilgisinden daha kullanışlı olacaktır.