Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde 6-16 yaş aralığındaki 1.250 öğrenciyi 9 farklı branşta ücretsiz spor eğitimiyle buluşturdu. Sincan, Altınpark ve Pursaklar spor komplekslerinde 9 gün süren Spor Vakti programının finalinde düzenlenen yüzme yarışmalarında dereceye giren çocuklara bisiklet, tatil ve akıllı saat hediye edildi.

Başkentte öğrencilerin okul tatillerini ekran karşısında değil, hareketli ve sağlıklı etkinliklerle değerlendirmesini hedefleyen sosyal belediyecilik çalışmaları dikkat çekici rakamlara ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Spor Vakti hizmeti kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde 6-16 yaş grubundaki 1.250 öğrenci ücretsiz spor kurslarından yararlandı. Sincan, Altınpark ve Pursaklar spor komplekslerinde 9 gün boyunca devam eden eğitimler, hem çocuklardan hem de ailelerden yoğun ilgi gördü.

9 Farklı Branşta Ücretsiz Eğitim: Hangi Spor Dalları Yer Aldı?

Ara tatil programı boyunca öğrenciler, farklı fiziksel ve zihinsel becerileri destekleyen toplam 9 ayrı branşta uzman eğitmenler eşliğinde çalışma fırsatı buldu. Program kapsamında açılan branşlar şu şekilde sıralandı:

Su ve salon sporları: Yüzme, basketbol, voleybol, jimnastik

Strateji ve hedef branşları: Satranç, okçuluk, dart

Mücadele ve takım sporları: Güreş, futbol

Bu çeşitlilik sayesinde başkentli çocuklar hem ilgi duydukları branşlarda kendilerini geliştirme hem de daha önce deneyimlemedikleri spor dallarıyla tanışma imkânı yakaladı.

Ara Tatilin Finali Yüzme Yarışmalarıyla Yapıldı: İşte Ödüller

Programın kapanışı, hafta sonunda Altınpark 100. Yıl ve Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Komplekslerinde düzenlenen yüzme yarışmalarıyla gerçekleştirildi. Ailelerin tribünlerden heyecanla takip ettiği yarışlarda, ara tatil boyunca eğitim alan öğrenciler birincilik için kulaç attı.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmaların sonunda dereceye giren öğrencilere verilen ödüller ise şu şekilde açıklandı:

Birinci olan öğrenciye: Bisiklet

İkinci olan öğrenciye: Tatil

Üçüncü olan öğrenciye: Akıllı saat

Etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelerek yarışmaları yakından izleyen ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Bugüne Kadar 10 Bin Çocuğa 25 Bin Ders Saati Spor Hizmeti

Programın genel etkisine dair değerlendirmelerde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, Spor Vakti projesiyle bugüne kadar 10 bin çocuğa toplam 25 bin ders saati spor hizmeti ulaştırdıklarını aktardı. Çocukları ekran bağımlılığından uzak tutmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı önceliklendirdiklerini vurgulayan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"9 günlük ara tatil boyunca yaklaşık 1250 çocuğumuza kurs hizmeti sunduk. Ara tatil sona ererken spor kurslarımızda başarılı olan öğrencilere yarışmalar yaptırarak onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Çocuklarımıza yeni dönemde başarılar dilerim. Hizmetlerimizle gençlerimizin her zaman yanındayız."