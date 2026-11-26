Başkentte kış sporları ve aktif yaşam alanlarına ilgi hız kesmeden artıyor. Ankara'nın simge spor merkezlerinden BELPA Buz Pateni Tesisi, 2026 yılının ilk dokuz ayında yalnızca halk seanslarında 160 binden fazla vatandaşı ağırlarken, haftanın 7 günü 24 saat süren sporcu antrenmanları ve halk seanslarıyla başkentlilerin gözde buluşma noktalarından biri oldu.

Kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte başkentte kapalı spor ve sosyal yaşam tesislerine yönelik yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ankara'nın köklü spor merkezlerinden BELPA Buz Pateni Tesisi, hem profesyonel sporcuların hazırlık süreçlerine hem de her yaştan vatandaşın buz üzerinde keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan yapısıyla öne çıkıyor. Açıklanan güncel verilere göre tesiste 2026 yılının ilk dokuz ayında yalnızca halk seanslarında 160 binden fazla ziyaretçi ağırlandı.

1.800 Metrekarelik Alanda 7 Gün 24 Saat Kesintisiz Hareketlilik

Toplam 1.800 metrekarelik alana sahip olan BELPA Buz Pateni Tesisi, haftanın 7 günü 24 saat aktif hizmet veren yapısıyla başkentteki spor tesisleri arasında ayrı bir yer tutuyor. Tesisteki günlük tempo sabahın erken saatlerinden gece yarısına, oradan da yeniden gün doğumuna uzanan kesintisiz bir döngüyle işliyor:

Sabah saatleri: Spor kulüplerinin ve lisanslı sporcuların buz üzerindeki teknik antrenmanlarıyla gün başlıyor.

Gün içi ve akşam saatleri: 7'den 70'e her yaştan Ankaralının katılabildiği halk seansları düzenleniyor.

Gece saatleri: Akşam halk seanslarının tamamlanmasının ardından pist yeniden sporculara tahsis ediliyor ve antrenmanlar sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

Şube Müdürü Sevilay Kaplan: "Burada Hayat Hiç Durmuyor"

BELPA Buz Pateni Tesisi Şube Müdürü Sevilay Kaplan, tesisin Ankara'nın simge spor merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak halk seanslarına gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tesisin 7 gün 24 saat yaşayan dinamik yapısına dikkat çeken Kaplan, "Burada hayat hiç durmuyor. 2026 yılının ilk dokuz ayında halk seanslarımızda 160 binden fazla vatandaşımızı ağırladık. Bizi mutlu eden yalnızca bu yoğun ilgi değil; çocuklarımızın ilk defa buz pateni ile tanışması, sporcularımızın kendini geliştirerek hayallerinin peşinden koşması ve ailelerimizin birlikte güzel anılar biriktirmesi bizim için çok kıymetli" sözleriyle tüm Ankaralıları bu atmosfere davet etti.

Ziyaretçiler Ne Diyor? Hem Spor Hem Sosyalleşme İmkânı

Tesisi düzenli olarak kullanan vatandaşlar ve genç sporcular da pistin kalitesi, sosyal ortamı ve sunduğu gelişim fırsatlarından duydukları memnuniyeti paylaştı:

Nil Karalar: Pistte çok keyifli vakit geçirdiğini ve yeni teknikler öğrendiğini belirterek, düzenli pratik sayesinde kayma becerisinin gözle görülür biçimde geliştiğini aktardı.

Çağla Çiçek: İki yıldır antrenman amacıyla piste geldiğini ifade eden Çiçek, pistin büyüklüğü, buz kalitesi ve kafeterya olanaklarının bölgesel yarışmalara hazırlık sürecinde kendisine istikrar ve sosyalleşme kazandırdığını söyledi.

Selahattin Yarar: Kış aylarında başkentliler için kapalı ve nitelikli bir spor alanının büyük avantaj sunduğunu vurgulayan Yarar, buz pateninin hem fiziksel hem psikolojik açıdan iyi geldiğini ve yeni arkadaşlıklar kurmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Adres, İletişim ve Seans Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

Buz pateni deneyimi yaşamak veya seans saatlerini planlamak isteyen vatandaşlar için tesis bilgileri şu şekilde paylaşılıyor: