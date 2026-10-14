Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı Valilik açıklamalarına çevrildi. 15 Ekim Perşembe günü başkent genelinde okulların tatil edilip edilmediği merak konusu olurken, yetkili mercilerden konuyla ilgili resmi bir tatil kararı ve son dakika açıklaması gelmedi.

Sonbahar mevsiminin tüm özelliklerini hissettirdiği Ekim ayının ortalarında, Türkiye genelinde olduğu gibi başkent Ankara'da da hava koşulları günlük yaşamı etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler ve uyarılar sonrasında Ankara, geniş kapsamlı bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Çarşamba günü itibarıyla kent genelinde gözlemlenen sağanak yağışlar, şehir içi ulaşımı, yaya hareketliliğini ve günlük rutin akışı doğrudan şekillendirdi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve yağışların aralıklarla devam etmesi, özellikle okul çağındaki öğrenciler ile velileri arasında "Yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. 15 Ekim Perşembe günü için tatil beklentisi içinde olan binlerce öğrenci, resmi makamlardan gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

Ankara Valiliği'nden Tatil Açıklaması Geldi mi?

Meteoroloji'den gelen kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, öğrenci ve velilerin sosyal medyada ve arama motorlarında yönelttiği en yaygın soru Ankara'da okullar tatil mi oldu.

Edinilen son bilgilere göre, Ankara Valiliği tarafından 15 Ekim Perşembe günü için eğitim ve öğretime ara verildiğine dair herhangi bir resmi tatil kararı veya son dakika açıklaması bulunmamaktadır. Valilik ve ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynakları tarafından yapılmış bir tatil duyurusu olmadığı için, başkent genelindeki tüm eğitim kurumlarında dersler planlandığı şekilde normal akışında devam edecektir.

Hangi İlçelerde Okullar Açık?

Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin yeni bir kısıtlama veya tatil kararı almamasından ötürü, başkentin tüm ilçelerinde okullar normal eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecektir. Bu kapsamda;

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı ,

Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut ,

Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan ,

Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan ,

Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinin tamamında 15 Ekim Perşembe günü okullar açıktır ve eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Güncel Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Meteorolojik verilere göre, başkentte önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl seyredeceği de netleşti. Ekim ayının getirdiği serin ve yağışlı hava dalgası güncel tahminlere şöyle yansıyor:

14 Ekim Çarşamba (Bugün): Genel olarak bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklığı 16°C , en düşük sıcaklığı ise 11°C civarında ölçülüyor.

15 Ekim Perşembe (Yarın): Hafif yağmurlu geçmesi beklenen günde gündüz en yüksek sıcaklık 16°C , gece saatlerinde ise 9°C seviyelerine kadar düşecek.

16 Ekim Cuma: Yağışların hafif şekilde devam etmesi beklenirken, gündüz sıcaklığının 12°C, gece sıcaklığının ise 8°C'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşlerine ve yağışlı havanın trafikte yaratabileceği olumsuzluklara karşı hem sürücülerin hem de öğrencilerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Resmi merciler dışındaki spekülatif bilgilere itibar edilmemesi ve eğitimle ilgili en güncel duyuruların Valilik kanallarından takip edilmesi önem arz ediyor.