Ankara'nın Elmadağ ve Yenimahalle ilçelerinde altyapı arızaları ve şebeke bağlantı çalışmaları nedeniyle zorunlu su kesintileri yaşanıyor. Binlerce aboneyi etkileyen kesintilerin detayları, etkilenen mahalleler ve suların geleceği saatler açıklandı.

Ankara'da altyapı yenileme çalışmaları ve beklenmedik şebeke arızaları nedeniyle kent genelinde su kesintileri yaşanıyor. 13 Ekim 2026 tarihinde Elmadağ ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan kesintiler binlerce aboneyi etkilerken, suların saat kaçta geleceği ve hangi mahallelerin su alamayacağı ilçe sakinleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Elmadağ ilçesinde, Gümüşpala Mahallesi Taşel Sokak içerisinde bulunan 315'lik PE100 boru içme suyu hattında beklenmeyen bir arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi ve hattın güvenli hale getirilmesi amacıyla su kesintisi yapılması zorunlu hale geldi.

Kesinti Başlangıç Saati: 13 Ekim 2026, 07:15

Planlanan Tamir Saati: 13 Ekim 2026, 12:00

Etkilenen Yerler: İsmetpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi üst kotları, Tatlıca Mahallesi alt kotları, Üçevler Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi ve Yenimahalle Mahallesi.

Yenimahalle'de Deplase Hattı Bağlantı Çalışması

Yenimahalle ilçesinde ise Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı projeleri kapsamında kritik bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yuva Mahallesi'nde imalatı tamamlanan 1000 milimetre çapındaki çelik içme suyu deplase hattının, 1200 milimetrelik çelik içme suyu hattına entegrasyonu sağlanacak.

Çalışma ve Kesinti Saati: 13 Ekim 2026, 08:00 ile 23:55 arası

Etkilenen Yerler: Ostim Mahallesi, İvedik OSB Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi, Yuva Mahallesi, Karacakaya Mahallesi ve Çakırlar Mahallesi.

Ekipler Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor

Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili ekiplerin sahada aralıksız mesai harcadığı bildirildi. Arızaların ve bağlantı işlemlerinin planlanan süreler içerisinde tamamlanarak şebekelere yeniden su verilmesinin hedeflendiği belirtilirken, yetkililer süreç boyunca gösterilecek anlayış ve destekten ötürü abonelere teşekkür etti.