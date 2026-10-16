Ankara’da hafta sonu alışverişini semt pazarında yapmak isteyenler için 17 Ekim Cumartesi günü farklı ilçelerde seçenekler bulunuyor. Belediyelerin yayımladığı haftalık kuruluş takvimlerinde Çankaya’da Ayrancı, Balgat, Çankaya Yıldız, İlker, Yenişehir ve Ümitköy pazarları cumartesi günü yer alıyor. Keçiören’de de Pınarbaşı’ndan Bağlum’a, Ayvalı’dan Şenyuva’ya uzanan farklı adresler listeleniyor.

Bu rehber, belediyelerin düzenli haftalık pazar takvimlerine dayanıyor. Belirli bir güne özel açılış duyurusu niteliği taşımıyor. Geçici yer değişikliği veya çalışma nedeniyle yapılabilecek düzenlemeler için yola çıkmadan önce ilgili belediyenin son duyurularını kontrol etmek gerekiyor.

Çankaya’da cumartesi hangi pazarlar kuruluyor?

Çankaya Belediyesi’nin resmî listesinde cumartesi gününe ayrılmış altı semt pazarı bulunuyor. Merkezde alışveriş yapmak isteyenler için Yenişehir, batı yönündeki yerleşimlerde yaşayanlar için Ümitköy seçenekler arasında.

PazarİlçeBelediyenin belirttiği adres
Ayrancı PazarıÇankayaDikmen Caddesi, Emniyet Genel Müdürlüğü yanı
Balgat PazarıÇankayaOsmanlı Caddesi ile Barış Manço Caddesi kesişimi
Çankaya Yıldız PazarıÇankayaYıldızevler Mahallesi, Arıtım Sokak ile Başat Sokak köşesi
İlker PazarıÇankayaNaci Çakır Mahallesi, 763. Sokak, Rıfat Börekçi Camii arkası
Yenişehir PazarıÇankayaSıhhiye, Abdi İpekçi Parkı yanı
Ümitköy PazarıÇankayaAhmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2899. Sokak

Adresler, Çankaya Belediyesi’nin pazar yerleri tablosundan alınmıştır. Aynı semtin adını taşıyan farklı satış noktalarıyla karışıklık yaşamamak için mahalle ve sokak bilgisini birlikte kullanmak önem taşıyor.

Ayrancı’da cumartesi antika pazarı mı var?

Ayrancı’ya gideceklerin pazar türünü doğru seçmesi gerekiyor. Belediyenin programında cumartesi semt pazarı, pazar günü ise organik pazar yer alıyor. Antika pazarı için açıklanan düzen de ayın ilk ve son pazar günü.

Dolayısıyla 17 Ekim Cumartesi ziyaretini antika pazarı beklentisiyle planlamamak gerekiyor. Benzer ayrım Ümitköy için de geçerli. Ümitköy’ün cumartesi semt pazarı ile başka günlerdeki organik, sosyete ve antika pazarı programları birbirinden ayrı.

Keçiören’de cumartesi pazarları nerede?

Keçiören Belediyesi’nin resmî pazar rehberi, cumartesi alışverişi için farklı mahallelerde adresler sunuyor. Mecidiye Pazarı’nın adresi Kamil Ocak Mahallesi, Bağlum Pazarı’nın bulunduğu mahalle ise Karşıyaka olarak belirtiliyor. Pazar adıyla mahalle adının farklı olabileceği bu örneklerde açık adres kontrolü özellikle faydalı.

PazarMahalleAdres
Ana PazarıPınarbaşıAna Sokak
Aşağı Eğlence PazarıAşağı EğlenceAltınoluk Sokak
Bağlum PazarıKarşıyakaAtatürk Caddesi ile Elçibey Sokak kesişimi
Fatih PazarıAyvalı146. Cadde
Mecidiye PazarıKamil OcakErenler Sokak
TOKİ PazarıŞenyuvaDefne Caddesi
Yayla Son Durak PazarıYayla1441. Sokak üzeri
Marifetli Eller PazarıAşağı EğlenceAyvalı Caddesi No:38

Bu adreslerin tamamı belediyenin listesinde cumartesi olarak kayıtlı. Ancak Marifetli Eller gibi özel amaçlı pazarları, bütün tezgâhlarında sebze ve meyve satılan standart semt pazarıyla aynı kapsamda değerlendirmemek gerekiyor.

Batıkent’te cumartesi pazar alışverişi yapılabilir mi?

Yenimahalle Belediyesi’nin semt pazarları listesinde Batı Sitesi Semt Pazarı cumartesi günü yer alıyor. Belediye, üstü kapalı pazarın adresini Batı Sitesi Mahallesi, Haydarcan Kılıçdoğan Caddesi olarak belirtiyor. Batıkent çevresinde yaşayanlar, alışveriş planına bu noktayı ekleyebilir.

Kapalı pazar bilgisi, özellikle alışveriş güzergâhını seçerken işe yarıyor. Bununla birlikte üst örtünün bulunması, pazarın bütün girişlerinin, çevresindeki kaldırımların veya ulaşım yolunun aynı koşullara sahip olduğunu göstermiyor. Yürüme mesafesini ve taşınacak alışveriş miktarını önceden düşünmek yolculuğu kolaylaştırır.

Sincan Yenikent’te cumartesi pazarı hangi adreste?

Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi’nde Cumartesi Yenikent Semt Pazarı, Sincan ilçesinde kayıtlı. Adres olarak Mustafa Kemal Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, belediye hizmet binası karşısı bilgisi bulunuyor. Böylece Ankara’nın batısında alışveriş yapacaklar için Yenikent de seçenekler arasına giriyor.

Pazarlar saat kaçta açılıyor, fiyatlar ne kadar?

İncelenen kuruluş listeleri bütün pazarlar için ortak ve kesin bir açılış-kapanış saati vermiyor. Bu nedenle Ankara’daki tüm cumartesi pazarlarının aynı saatte açılıp kapandığını söylemek mümkün değil. Özellikle günün geç saatinde yola çıkacakların ilgili pazarın durumunu önceden öğrenmesi yararlı olur.

17 Ekim’e ait doğrulanmış tezgâh fiyatları da bu adres listelerinde bulunmuyor. “En ucuz pazar” sıralaması yapmak için aynı gün, aynı ürün ve benzer kalite üzerinden karşılaştırma gerekir. Alışveriş sırasında etiketin kilogram, adet veya demet fiyatını mı gösterdiğine dikkat etmek de bütçe hesabındaki karışıklığı önler.