Ankara’da 17 Ekim Cumartesi alışverişini planlayanlar için semt pazarlarının adresleri öne çıktı. Belediyelerin haftalık listelerinde Ayrancı, Balgat, Yenişehir, Ümitköy, Batı Sitesi ve Keçiören’deki farklı pazarlar cumartesi günü yer alıyor. Ancak aynı alanda kurulan sebze, organik ve antika pazarlarının günleri farklı. İşte hafta sonu alışverişi için ilçe, mahalle ve adres bilgileriyle hazırlanan rehber.

Ankara’da hafta sonu alışverişini semt pazarında yapmak isteyenler için 17 Ekim Cumartesi günü farklı ilçelerde seçenekler bulunuyor. Belediyelerin yayımladığı haftalık kuruluş takvimlerinde Çankaya’da Ayrancı, Balgat, Çankaya Yıldız, İlker, Yenişehir ve Ümitköy pazarları cumartesi günü yer alıyor. Keçiören’de de Pınarbaşı’ndan Bağlum’a, Ayvalı’dan Şenyuva’ya uzanan farklı adresler listeleniyor.

Bu rehber, belediyelerin düzenli haftalık pazar takvimlerine dayanıyor. Belirli bir güne özel açılış duyurusu niteliği taşımıyor. Geçici yer değişikliği veya çalışma nedeniyle yapılabilecek düzenlemeler için yola çıkmadan önce ilgili belediyenin son duyurularını kontrol etmek gerekiyor.

Çankaya’da cumartesi hangi pazarlar kuruluyor?

Çankaya Belediyesi’nin resmî listesinde cumartesi gününe ayrılmış altı semt pazarı bulunuyor. Merkezde alışveriş yapmak isteyenler için Yenişehir, batı yönündeki yerleşimlerde yaşayanlar için Ümitköy seçenekler arasında.

Pazar İlçe Belediyenin belirttiği adres Ayrancı Pazarı Çankaya Dikmen Caddesi, Emniyet Genel Müdürlüğü yanı Balgat Pazarı Çankaya Osmanlı Caddesi ile Barış Manço Caddesi kesişimi Çankaya Yıldız Pazarı Çankaya Yıldızevler Mahallesi, Arıtım Sokak ile Başat Sokak köşesi İlker Pazarı Çankaya Naci Çakır Mahallesi, 763. Sokak, Rıfat Börekçi Camii arkası Yenişehir Pazarı Çankaya Sıhhiye, Abdi İpekçi Parkı yanı Ümitköy Pazarı Çankaya Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2899. Sokak

Adresler, Çankaya Belediyesi’nin pazar yerleri tablosundan alınmıştır. Aynı semtin adını taşıyan farklı satış noktalarıyla karışıklık yaşamamak için mahalle ve sokak bilgisini birlikte kullanmak önem taşıyor.

Ayrancı’da cumartesi antika pazarı mı var?

Ayrancı’ya gideceklerin pazar türünü doğru seçmesi gerekiyor. Belediyenin programında cumartesi semt pazarı, pazar günü ise organik pazar yer alıyor. Antika pazarı için açıklanan düzen de ayın ilk ve son pazar günü.

Dolayısıyla 17 Ekim Cumartesi ziyaretini antika pazarı beklentisiyle planlamamak gerekiyor. Benzer ayrım Ümitköy için de geçerli. Ümitköy’ün cumartesi semt pazarı ile başka günlerdeki organik, sosyete ve antika pazarı programları birbirinden ayrı.

Keçiören’de cumartesi pazarları nerede?

Keçiören Belediyesi’nin resmî pazar rehberi, cumartesi alışverişi için farklı mahallelerde adresler sunuyor. Mecidiye Pazarı’nın adresi Kamil Ocak Mahallesi, Bağlum Pazarı’nın bulunduğu mahalle ise Karşıyaka olarak belirtiliyor. Pazar adıyla mahalle adının farklı olabileceği bu örneklerde açık adres kontrolü özellikle faydalı.

Pazar Mahalle Adres Ana Pazarı Pınarbaşı Ana Sokak Aşağı Eğlence Pazarı Aşağı Eğlence Altınoluk Sokak Bağlum Pazarı Karşıyaka Atatürk Caddesi ile Elçibey Sokak kesişimi Fatih Pazarı Ayvalı 146. Cadde Mecidiye Pazarı Kamil Ocak Erenler Sokak TOKİ Pazarı Şenyuva Defne Caddesi Yayla Son Durak Pazarı Yayla 1441. Sokak üzeri Marifetli Eller Pazarı Aşağı Eğlence Ayvalı Caddesi No:38

Bu adreslerin tamamı belediyenin listesinde cumartesi olarak kayıtlı. Ancak Marifetli Eller gibi özel amaçlı pazarları, bütün tezgâhlarında sebze ve meyve satılan standart semt pazarıyla aynı kapsamda değerlendirmemek gerekiyor.

Batıkent’te cumartesi pazar alışverişi yapılabilir mi?

Yenimahalle Belediyesi’nin semt pazarları listesinde Batı Sitesi Semt Pazarı cumartesi günü yer alıyor. Belediye, üstü kapalı pazarın adresini Batı Sitesi Mahallesi, Haydarcan Kılıçdoğan Caddesi olarak belirtiyor. Batıkent çevresinde yaşayanlar, alışveriş planına bu noktayı ekleyebilir.

Kapalı pazar bilgisi, özellikle alışveriş güzergâhını seçerken işe yarıyor. Bununla birlikte üst örtünün bulunması, pazarın bütün girişlerinin, çevresindeki kaldırımların veya ulaşım yolunun aynı koşullara sahip olduğunu göstermiyor. Yürüme mesafesini ve taşınacak alışveriş miktarını önceden düşünmek yolculuğu kolaylaştırır.

Sincan Yenikent’te cumartesi pazarı hangi adreste?

Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi’nde Cumartesi Yenikent Semt Pazarı, Sincan ilçesinde kayıtlı. Adres olarak Mustafa Kemal Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, belediye hizmet binası karşısı bilgisi bulunuyor. Böylece Ankara’nın batısında alışveriş yapacaklar için Yenikent de seçenekler arasına giriyor.

Pazarlar saat kaçta açılıyor, fiyatlar ne kadar?

İncelenen kuruluş listeleri bütün pazarlar için ortak ve kesin bir açılış-kapanış saati vermiyor. Bu nedenle Ankara’daki tüm cumartesi pazarlarının aynı saatte açılıp kapandığını söylemek mümkün değil. Özellikle günün geç saatinde yola çıkacakların ilgili pazarın durumunu önceden öğrenmesi yararlı olur.

17 Ekim’e ait doğrulanmış tezgâh fiyatları da bu adres listelerinde bulunmuyor. “En ucuz pazar” sıralaması yapmak için aynı gün, aynı ürün ve benzer kalite üzerinden karşılaştırma gerekir. Alışveriş sırasında etiketin kilogram, adet veya demet fiyatını mı gösterdiğine dikkat etmek de bütçe hesabındaki karışıklığı önler.