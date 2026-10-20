Ankara’da 20 Ekim 2026 Salı günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı adreslerde planlı elektrik kesintileri öngörüldü. Paylaşılan programda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle yer aldı.

Kesinti süreleri adrese göre değişiyor. Bazı çalışmalar bir veya bir buçuk saatlik aralıkları kapsarken bazı adresler için sekiz saatlik program bulunuyor. Sincan’da Osmaniye ve Yeni Yerleşim için belirtilen bitiş saati ise 20.00.

Aşağıdaki bilgiler, paylaşılan 09.05 tarihli programı özetliyor. Bitiş saatleri planlanan süreyi gösteriyor; saati geçmiş bir kaydın tamamlandığına ilişkin ayrıca doğrulama bulunmuyor. Listeler, ilçelerin tamamında elektrik kesileceği anlamına gelmiyor.

Altındağ’da üç ayrı kesinti aralığı

Altındağ programındaki en uzun çalışma 09.15–17.15 saatleri arasında. Diğer iki çalışma öğleden sonra ve akşamüstü için planlandı.

SaatListelenen cadde ve sokaklar
09.15–17.15Çevrim, Demir, Özen, Yeşilköy, Hatipoğlu, Akyüz, Ali Aşlar, Ceylan, Mesnevi, Kazım Karabekir, Yunus Emre, Bağlum, İncirli, Kocatepe, Türközü, Cumhuriyet, Atatürk ve İstiklal dâhil paylaşılan listedeki adresler
14.00–15.301748, 1048, 1132/1, 1107, 1076, 1131, 1109/1, 1070, 1077, 1135 ve Şehit Ertuğrul Kocaer
17.00–18.001851, 1843 ve 1842 numaralı sokaklar

İlk zaman aralığına ait kaynak metin adreslerin tamamını içermediği için bu satır tam kapsam listesi olarak değerlendirilmemeli.

Çankaya’da elektrikler hangi saatlerde gelecek?

Çankaya’da sabah, öğle ve akşamüstü için farklı çalışma aralıkları bulunuyor. Gece 00.30–05.30 programı da paylaşılan kayıtlarda yer alıyor.

SaatEtkilenecek adresler
00.30–05.30Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal
09.00–11.30Hacı Yolu, Şehit Lütfü Gün, Libya, Başak, Başçavuş, Binektaşı, Tunalı Hilmi, Olgunlar, Bülbülderesi, Akyüz
09.30–13.00Yaylabeyi, 133, Babayakup
09.30–17.301596 ve Dumlupınar
09.30–17.30Mevlana
13.00–15.00Kıbrıs, Dokuz Eylül, Aydoğmuş, Samur, Kazan, Kımız, Libya, Mektep, Berdan, Mahmut Esat Bozkurt, Azak, Dede Efendi, İncesu, Altay
15.00–17.00Şehit Pilot Mustafa Atakan Dut, Dikmen, Gökdere, Elçi, Tezel
15.30–17.30Sevgi, Balım, Berdan, Büyüktepe, Tuzcular, Dokuz Eylül, Mahmut Esat Bozkurt, Aydoğmuş, Kazan, Altay, Mektep

Etimesgut’ta iki ayrı çalışma programı

Etimesgut’ta 09.30–13.30 arasındaki kesinti; Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu ve İmam Gazali ile bağlantılı adresleri kapsıyor. Listede 4393, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4406, 4407, 4566, 4569, 4571, 4572, 4574 ve 4576 numaralı sokaklar bulunuyor.

09.30–17.30 programında ise 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Oğuzlar, Feruz ve Bayat yer alıyor.

Keçiören’de sekiz saatlik kesinti planı

Keçiören için belirtilen çalışma aralığı 09.15–17.15. Paylaşılan adresler arasında Türkiyem, Seki, Akseki, Mercek, Kama, Mareşal Fevzi Çakmak, Şehit Alper İnanır, Şehit Hakkı Sözer, Kösrelik ve Kösrelik Küme bulunuyor.

Bağlum, Bağlar, Güzelyurt, Kavakderesi, İncesu, Cumhuriyet, Hilal, Gençlik, Menekşe, Sultan Alparslan, Mehmet Akif, Menderes, Sanayi, Fırat, Kıbrıs, Sakarya, Atatürk, Mithatpaşa, Necip Fazıl Kısakürek ve Hasan Polatkan da listede sıralanıyor. Kaynak metin, bu bölümde de listenin tamamını vermiyor.

Mamak’ta kesintiler adrese göre değişiyor

Mamak programında en kısa çalışma bir saat, diğer çalışmalar ise bir buçuk saat olarak planlandı.

SaatListelenen adresler
09.00–10.302520 numaralı sokak
09.30–11.00886, 903/1, 903, 892, 1001/2, 1010, 997, 1000/1, 901, 1001/1, 1050, 1008, 1011, 894, 1009, 1005/2, 900, 1001, 1000, TOKİ Dutluk ve Emre Soylu dâhil belirtilen adresler
11.00–12.30Kusunlar
12.30–13.301940, 1942, 1914, 1912, 1907, 1913, 1918, 1917, 1920, 1921, 1830
13.30–15.00Hendek, Uhut, 1972, Güneşli, Yunus Emre
15.30–17.00Mavigöl, 1962, 2038, Kıbrıs Köyü, Hendek, 1974, 1960, 1961

Sincan’da bazı adresler için bitiş saati 20.00

Sincan’da çok sayıda ayrı çalışma kaydı bulunuyor. Osmaniye ve Yeni Yerleşim’de 15.00’te başlaması planlanan kesintinin 20.00’de sona ermesi öngörülüyor.

SaatEtkilenecek adresler
09.00–10.30Turgut Özal, 70, 771, 72, 4, 934, 3
09.00–10.30Ziya Gökalp, Yaprak, İstiklal, 315, Bayrak, 973, Papatya, 49, Keklik, Korkmaz, Orhan Gazi
09.30–13.0061 ve 63
09.30–15.00Anayurt, Sincan Doğal Besi Çiftliği
09.30–16.30Gülbahar, İlbay, Hürriyet, 71, Hicret, Hızlı, Gülsuyu, Hazal, Şehit Hanifi Gül, Ahi Mesud, Güzelgah, Gönlübol
09.30–17.00Fecri Ebcioğlu, Ercan, Soğulcak, S.S. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Yağlıpınar
11.00–12.30159, 14, 962, Vural Baylan, 961, 169, 162, 959, 958, 161, 164, 7, 163
11.00–12.30990, 14, 193, 190, 206, 204, 189, 191, 203, 15, 199, 205, Vural Baylan, 188, 187, 200, 192, 16, 195, 13
13.30–17.00Cengizhan, 652, 887, 718, 715, Melih Gökçek, 61, 713, 716, Kıbrıs, 712, 707, 63, 62, Ahmet Koparan, 714, 711, 717
14.00–15.307/2, 7, 149, 146, 6, Ülkü, Melek, 167, 147, 148, 957, 166, 164, 169, 140, 953
14.00–15.30Recep Tayyip Erdoğan Caddesi
15.00–20.00Osmaniye, Yeni Yerleşim
16.00–17.30143, 139, 9, 950, 168, 951, 6, 123, 140, 138, 166, 136, 141, 137
16.00–17.30338, Şehit Mehmet Güven, 325, Kağan, Geylani, 987, 329, 986, 985, Kayı, 326, 336, 337, 334, 335

Yenimahalle’de altı ayrı kesinti aralığı

Yenimahalle’deki uzun süreli çalışma 09.30–17.30 arasında. Diğer kayıtlar gün içindeki daha kısa zaman dilimlerini kapsıyor.

SaatListelenen cadde ve sokaklar
09.00–10.30Batı, 1777, 1781, 1780, 1714
09.30–17.301010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009
11.00–12.301769, 1768, 1767
13.30–15.001771, 1771 Karbak Sitesi, 1768, 1772
15.30–17.001771, 1777, 1772, 1773
15.30–17.30Sevgi, Balım, Berdan, Büyüktepe, Tuzcular, Dokuz Eylül, Mahmut Esat Bozkurt, Aydoğmuş, Kazan, Altay, Mektep

Kesinti kaydı kontrol edilirken mahalle ve saat birlikte değerlendirilmeli

Aynı cadde adı veya sokak numarası farklı bölgelerde bulunabilir. Bu nedenle yalnızca sokak numarasının eşleşmesi, adresin kesin olarak kesinti kapsamında olduğunu göstermez. İlçe, mahalle, cadde-sokak ve saat bilgilerinin birlikte kontrol edilmesi gerekiyor.

Paylaşılan metinde bazı adres grupları birden fazla ilçe altında yer alıyor. Bu kayıtlar için ilçe eşleştirmesi ayrıca doğrulanmalı. Özellikle elektriklerin belirtilen saatte gelmediği adreslerde, planlı çalışma kaydıyla güncel arıza durumunun ayrı değerlendirilmesi önem taşıyor.