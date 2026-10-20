Ankara’da 20 Ekim 2026 Salı günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı adreslerde planlı elektrik kesintileri öngörüldü. Paylaşılan programda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle yer aldı.
Kesinti süreleri adrese göre değişiyor. Bazı çalışmalar bir veya bir buçuk saatlik aralıkları kapsarken bazı adresler için sekiz saatlik program bulunuyor. Sincan’da Osmaniye ve Yeni Yerleşim için belirtilen bitiş saati ise 20.00.
Aşağıdaki bilgiler, paylaşılan 09.05 tarihli programı özetliyor. Bitiş saatleri planlanan süreyi gösteriyor; saati geçmiş bir kaydın tamamlandığına ilişkin ayrıca doğrulama bulunmuyor. Listeler, ilçelerin tamamında elektrik kesileceği anlamına gelmiyor.
Altındağ’da üç ayrı kesinti aralığı
Altındağ programındaki en uzun çalışma 09.15–17.15 saatleri arasında. Diğer iki çalışma öğleden sonra ve akşamüstü için planlandı.
|Saat
|Listelenen cadde ve sokaklar
|09.15–17.15
|Çevrim, Demir, Özen, Yeşilköy, Hatipoğlu, Akyüz, Ali Aşlar, Ceylan, Mesnevi, Kazım Karabekir, Yunus Emre, Bağlum, İncirli, Kocatepe, Türközü, Cumhuriyet, Atatürk ve İstiklal dâhil paylaşılan listedeki adresler
|14.00–15.30
|1748, 1048, 1132/1, 1107, 1076, 1131, 1109/1, 1070, 1077, 1135 ve Şehit Ertuğrul Kocaer
|17.00–18.00
|1851, 1843 ve 1842 numaralı sokaklar
İlk zaman aralığına ait kaynak metin adreslerin tamamını içermediği için bu satır tam kapsam listesi olarak değerlendirilmemeli.
Çankaya’da elektrikler hangi saatlerde gelecek?
Çankaya’da sabah, öğle ve akşamüstü için farklı çalışma aralıkları bulunuyor. Gece 00.30–05.30 programı da paylaşılan kayıtlarda yer alıyor.
|Saat
|Etkilenecek adresler
|00.30–05.30
|Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal
|09.00–11.30
|Hacı Yolu, Şehit Lütfü Gün, Libya, Başak, Başçavuş, Binektaşı, Tunalı Hilmi, Olgunlar, Bülbülderesi, Akyüz
|09.30–13.00
|Yaylabeyi, 133, Babayakup
|09.30–17.30
|1596 ve Dumlupınar
|09.30–17.30
|Mevlana
|13.00–15.00
|Kıbrıs, Dokuz Eylül, Aydoğmuş, Samur, Kazan, Kımız, Libya, Mektep, Berdan, Mahmut Esat Bozkurt, Azak, Dede Efendi, İncesu, Altay
|15.00–17.00
|Şehit Pilot Mustafa Atakan Dut, Dikmen, Gökdere, Elçi, Tezel
|15.30–17.30
|Sevgi, Balım, Berdan, Büyüktepe, Tuzcular, Dokuz Eylül, Mahmut Esat Bozkurt, Aydoğmuş, Kazan, Altay, Mektep
Etimesgut’ta iki ayrı çalışma programı
Etimesgut’ta 09.30–13.30 arasındaki kesinti; Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu ve İmam Gazali ile bağlantılı adresleri kapsıyor. Listede 4393, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4406, 4407, 4566, 4569, 4571, 4572, 4574 ve 4576 numaralı sokaklar bulunuyor.
09.30–17.30 programında ise 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Oğuzlar, Feruz ve Bayat yer alıyor.
Keçiören’de sekiz saatlik kesinti planı
Keçiören için belirtilen çalışma aralığı 09.15–17.15. Paylaşılan adresler arasında Türkiyem, Seki, Akseki, Mercek, Kama, Mareşal Fevzi Çakmak, Şehit Alper İnanır, Şehit Hakkı Sözer, Kösrelik ve Kösrelik Küme bulunuyor.
Bağlum, Bağlar, Güzelyurt, Kavakderesi, İncesu, Cumhuriyet, Hilal, Gençlik, Menekşe, Sultan Alparslan, Mehmet Akif, Menderes, Sanayi, Fırat, Kıbrıs, Sakarya, Atatürk, Mithatpaşa, Necip Fazıl Kısakürek ve Hasan Polatkan da listede sıralanıyor. Kaynak metin, bu bölümde de listenin tamamını vermiyor.
Mamak’ta kesintiler adrese göre değişiyor
Mamak programında en kısa çalışma bir saat, diğer çalışmalar ise bir buçuk saat olarak planlandı.
|Saat
|Listelenen adresler
|09.00–10.30
|2520 numaralı sokak
|09.30–11.00
|886, 903/1, 903, 892, 1001/2, 1010, 997, 1000/1, 901, 1001/1, 1050, 1008, 1011, 894, 1009, 1005/2, 900, 1001, 1000, TOKİ Dutluk ve Emre Soylu dâhil belirtilen adresler
|11.00–12.30
|Kusunlar
|12.30–13.30
|1940, 1942, 1914, 1912, 1907, 1913, 1918, 1917, 1920, 1921, 1830
|13.30–15.00
|Hendek, Uhut, 1972, Güneşli, Yunus Emre
|15.30–17.00
|Mavigöl, 1962, 2038, Kıbrıs Köyü, Hendek, 1974, 1960, 1961
Sincan’da bazı adresler için bitiş saati 20.00
Sincan’da çok sayıda ayrı çalışma kaydı bulunuyor. Osmaniye ve Yeni Yerleşim’de 15.00’te başlaması planlanan kesintinin 20.00’de sona ermesi öngörülüyor.
|Saat
|Etkilenecek adresler
|09.00–10.30
|Turgut Özal, 70, 771, 72, 4, 934, 3
|09.00–10.30
|Ziya Gökalp, Yaprak, İstiklal, 315, Bayrak, 973, Papatya, 49, Keklik, Korkmaz, Orhan Gazi
|09.30–13.00
|61 ve 63
|09.30–15.00
|Anayurt, Sincan Doğal Besi Çiftliği
|09.30–16.30
|Gülbahar, İlbay, Hürriyet, 71, Hicret, Hızlı, Gülsuyu, Hazal, Şehit Hanifi Gül, Ahi Mesud, Güzelgah, Gönlübol
|09.30–17.00
|Fecri Ebcioğlu, Ercan, Soğulcak, S.S. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Yağlıpınar
|11.00–12.30
|159, 14, 962, Vural Baylan, 961, 169, 162, 959, 958, 161, 164, 7, 163
|11.00–12.30
|990, 14, 193, 190, 206, 204, 189, 191, 203, 15, 199, 205, Vural Baylan, 188, 187, 200, 192, 16, 195, 13
|13.30–17.00
|Cengizhan, 652, 887, 718, 715, Melih Gökçek, 61, 713, 716, Kıbrıs, 712, 707, 63, 62, Ahmet Koparan, 714, 711, 717
|14.00–15.30
|7/2, 7, 149, 146, 6, Ülkü, Melek, 167, 147, 148, 957, 166, 164, 169, 140, 953
|14.00–15.30
|Recep Tayyip Erdoğan Caddesi
|15.00–20.00
|Osmaniye, Yeni Yerleşim
|16.00–17.30
|143, 139, 9, 950, 168, 951, 6, 123, 140, 138, 166, 136, 141, 137
|16.00–17.30
|338, Şehit Mehmet Güven, 325, Kağan, Geylani, 987, 329, 986, 985, Kayı, 326, 336, 337, 334, 335
Yenimahalle’de altı ayrı kesinti aralığı
Yenimahalle’deki uzun süreli çalışma 09.30–17.30 arasında. Diğer kayıtlar gün içindeki daha kısa zaman dilimlerini kapsıyor.
|Saat
|Listelenen cadde ve sokaklar
|09.00–10.30
|Batı, 1777, 1781, 1780, 1714
|09.30–17.30
|1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009
|11.00–12.30
|1769, 1768, 1767
|13.30–15.00
|1771, 1771 Karbak Sitesi, 1768, 1772
|15.30–17.00
|1771, 1777, 1772, 1773
|15.30–17.30
|Sevgi, Balım, Berdan, Büyüktepe, Tuzcular, Dokuz Eylül, Mahmut Esat Bozkurt, Aydoğmuş, Kazan, Altay, Mektep
Kesinti kaydı kontrol edilirken mahalle ve saat birlikte değerlendirilmeli
Aynı cadde adı veya sokak numarası farklı bölgelerde bulunabilir. Bu nedenle yalnızca sokak numarasının eşleşmesi, adresin kesin olarak kesinti kapsamında olduğunu göstermez. İlçe, mahalle, cadde-sokak ve saat bilgilerinin birlikte kontrol edilmesi gerekiyor.
Paylaşılan metinde bazı adres grupları birden fazla ilçe altında yer alıyor. Bu kayıtlar için ilçe eşleştirmesi ayrıca doğrulanmalı. Özellikle elektriklerin belirtilen saatte gelmediği adreslerde, planlı çalışma kaydıyla güncel arıza durumunun ayrı değerlendirilmesi önem taşıyor.
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