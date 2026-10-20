Ankara’da 20 Ekim Salı günü için paylaşılan elektrik kesintisi programı, yedi ilçede farklı saat aralıklarını kapsıyor. Bazı adreslerde çalışmalar sekiz saat sürerken Sincan’daki Osmaniye ve Yeni Yerleşim için bitiş saati 20.00 olarak belirtiliyor. İşte Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’de listelenen cadde, sokaklar ve planlanan enerji verme saatlerinin ayrıntılı özeti haberimizde.

Ankara’da 20 Ekim 2026 Salı günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı adreslerde planlı elektrik kesintileri öngörüldü. Paylaşılan programda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle yer aldı.

Kesinti süreleri adrese göre değişiyor. Bazı çalışmalar bir veya bir buçuk saatlik aralıkları kapsarken bazı adresler için sekiz saatlik program bulunuyor. Sincan’da Osmaniye ve Yeni Yerleşim için belirtilen bitiş saati ise 20.00.

Aşağıdaki bilgiler, paylaşılan 09.05 tarihli programı özetliyor. Bitiş saatleri planlanan süreyi gösteriyor; saati geçmiş bir kaydın tamamlandığına ilişkin ayrıca doğrulama bulunmuyor. Listeler, ilçelerin tamamında elektrik kesileceği anlamına gelmiyor.

Altındağ’da üç ayrı kesinti aralığı

Altındağ programındaki en uzun çalışma 09.15–17.15 saatleri arasında. Diğer iki çalışma öğleden sonra ve akşamüstü için planlandı.

Saat Listelenen cadde ve sokaklar 09.15–17.15 Çevrim, Demir, Özen, Yeşilköy, Hatipoğlu, Akyüz, Ali Aşlar, Ceylan, Mesnevi, Kazım Karabekir, Yunus Emre, Bağlum, İncirli, Kocatepe, Türközü, Cumhuriyet, Atatürk ve İstiklal dâhil paylaşılan listedeki adresler 14.00–15.30 1748, 1048, 1132/1, 1107, 1076, 1131, 1109/1, 1070, 1077, 1135 ve Şehit Ertuğrul Kocaer 17.00–18.00 1851, 1843 ve 1842 numaralı sokaklar

İlk zaman aralığına ait kaynak metin adreslerin tamamını içermediği için bu satır tam kapsam listesi olarak değerlendirilmemeli.

Çankaya’da elektrikler hangi saatlerde gelecek?

Çankaya’da sabah, öğle ve akşamüstü için farklı çalışma aralıkları bulunuyor. Gece 00.30–05.30 programı da paylaşılan kayıtlarda yer alıyor.

Saat Etkilenecek adresler 00.30–05.30 Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal 09.00–11.30 Hacı Yolu, Şehit Lütfü Gün, Libya, Başak, Başçavuş, Binektaşı, Tunalı Hilmi, Olgunlar, Bülbülderesi, Akyüz 09.30–13.00 Yaylabeyi, 133, Babayakup 09.30–17.30 1596 ve Dumlupınar 09.30–17.30 Mevlana 13.00–15.00 Kıbrıs, Dokuz Eylül, Aydoğmuş, Samur, Kazan, Kımız, Libya, Mektep, Berdan, Mahmut Esat Bozkurt, Azak, Dede Efendi, İncesu, Altay 15.00–17.00 Şehit Pilot Mustafa Atakan Dut, Dikmen, Gökdere, Elçi, Tezel 15.30–17.30 Sevgi, Balım, Berdan, Büyüktepe, Tuzcular, Dokuz Eylül, Mahmut Esat Bozkurt, Aydoğmuş, Kazan, Altay, Mektep

Etimesgut’ta iki ayrı çalışma programı

Etimesgut’ta 09.30–13.30 arasındaki kesinti; Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu ve İmam Gazali ile bağlantılı adresleri kapsıyor. Listede 4393, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4406, 4407, 4566, 4569, 4571, 4572, 4574 ve 4576 numaralı sokaklar bulunuyor.

09.30–17.30 programında ise 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Oğuzlar, Feruz ve Bayat yer alıyor.

Keçiören’de sekiz saatlik kesinti planı

Keçiören için belirtilen çalışma aralığı 09.15–17.15. Paylaşılan adresler arasında Türkiyem, Seki, Akseki, Mercek, Kama, Mareşal Fevzi Çakmak, Şehit Alper İnanır, Şehit Hakkı Sözer, Kösrelik ve Kösrelik Küme bulunuyor.

Bağlum, Bağlar, Güzelyurt, Kavakderesi, İncesu, Cumhuriyet, Hilal, Gençlik, Menekşe, Sultan Alparslan, Mehmet Akif, Menderes, Sanayi, Fırat, Kıbrıs, Sakarya, Atatürk, Mithatpaşa, Necip Fazıl Kısakürek ve Hasan Polatkan da listede sıralanıyor. Kaynak metin, bu bölümde de listenin tamamını vermiyor.

Mamak’ta kesintiler adrese göre değişiyor

Mamak programında en kısa çalışma bir saat, diğer çalışmalar ise bir buçuk saat olarak planlandı.

Saat Listelenen adresler 09.00–10.30 2520 numaralı sokak 09.30–11.00 886, 903/1, 903, 892, 1001/2, 1010, 997, 1000/1, 901, 1001/1, 1050, 1008, 1011, 894, 1009, 1005/2, 900, 1001, 1000, TOKİ Dutluk ve Emre Soylu dâhil belirtilen adresler 11.00–12.30 Kusunlar 12.30–13.30 1940, 1942, 1914, 1912, 1907, 1913, 1918, 1917, 1920, 1921, 1830 13.30–15.00 Hendek, Uhut, 1972, Güneşli, Yunus Emre 15.30–17.00 Mavigöl, 1962, 2038, Kıbrıs Köyü, Hendek, 1974, 1960, 1961

Sincan’da bazı adresler için bitiş saati 20.00

Sincan’da çok sayıda ayrı çalışma kaydı bulunuyor. Osmaniye ve Yeni Yerleşim’de 15.00’te başlaması planlanan kesintinin 20.00’de sona ermesi öngörülüyor.

Saat Etkilenecek adresler 09.00–10.30 Turgut Özal, 70, 771, 72, 4, 934, 3 09.00–10.30 Ziya Gökalp, Yaprak, İstiklal, 315, Bayrak, 973, Papatya, 49, Keklik, Korkmaz, Orhan Gazi 09.30–13.00 61 ve 63 09.30–15.00 Anayurt, Sincan Doğal Besi Çiftliği 09.30–16.30 Gülbahar, İlbay, Hürriyet, 71, Hicret, Hızlı, Gülsuyu, Hazal, Şehit Hanifi Gül, Ahi Mesud, Güzelgah, Gönlübol 09.30–17.00 Fecri Ebcioğlu, Ercan, Soğulcak, S.S. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Yağlıpınar 11.00–12.30 159, 14, 962, Vural Baylan, 961, 169, 162, 959, 958, 161, 164, 7, 163 11.00–12.30 990, 14, 193, 190, 206, 204, 189, 191, 203, 15, 199, 205, Vural Baylan, 188, 187, 200, 192, 16, 195, 13 13.30–17.00 Cengizhan, 652, 887, 718, 715, Melih Gökçek, 61, 713, 716, Kıbrıs, 712, 707, 63, 62, Ahmet Koparan, 714, 711, 717 14.00–15.30 7/2, 7, 149, 146, 6, Ülkü, Melek, 167, 147, 148, 957, 166, 164, 169, 140, 953 14.00–15.30 Recep Tayyip Erdoğan Caddesi 15.00–20.00 Osmaniye, Yeni Yerleşim 16.00–17.30 143, 139, 9, 950, 168, 951, 6, 123, 140, 138, 166, 136, 141, 137 16.00–17.30 338, Şehit Mehmet Güven, 325, Kağan, Geylani, 987, 329, 986, 985, Kayı, 326, 336, 337, 334, 335

Yenimahalle’de altı ayrı kesinti aralığı

Yenimahalle’deki uzun süreli çalışma 09.30–17.30 arasında. Diğer kayıtlar gün içindeki daha kısa zaman dilimlerini kapsıyor.

Saat Listelenen cadde ve sokaklar 09.00–10.30 Batı, 1777, 1781, 1780, 1714 09.30–17.30 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009 11.00–12.30 1769, 1768, 1767 13.30–15.00 1771, 1771 Karbak Sitesi, 1768, 1772 15.30–17.00 1771, 1777, 1772, 1773 15.30–17.30 Sevgi, Balım, Berdan, Büyüktepe, Tuzcular, Dokuz Eylül, Mahmut Esat Bozkurt, Aydoğmuş, Kazan, Altay, Mektep

Kesinti kaydı kontrol edilirken mahalle ve saat birlikte değerlendirilmeli

Aynı cadde adı veya sokak numarası farklı bölgelerde bulunabilir. Bu nedenle yalnızca sokak numarasının eşleşmesi, adresin kesin olarak kesinti kapsamında olduğunu göstermez. İlçe, mahalle, cadde-sokak ve saat bilgilerinin birlikte kontrol edilmesi gerekiyor.

Paylaşılan metinde bazı adres grupları birden fazla ilçe altında yer alıyor. Bu kayıtlar için ilçe eşleştirmesi ayrıca doğrulanmalı. Özellikle elektriklerin belirtilen saatte gelmediği adreslerde, planlı çalışma kaydıyla güncel arıza durumunun ayrı değerlendirilmesi önem taşıyor.