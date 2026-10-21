Ankara’da 21 Ekim Çarşamba günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri öngörülüyor. Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan ve Etimesgut’un yanı sıra çevre ilçelerdeki belirli adresler de programda. Bitiş saatleri bölgeye göre değişirken bazı çalışmaların 18.00’e kadar sürmesi planlanıyor. İşte ilçe, cadde ve sokak bilgileriyle açıklanan kesinti programının öne çıkan ayrıntıları.

Ankara’da 21 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları için farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri duyuruldu. Paylaşılan programa göre merkez ilçelerin yanında Akyurt, Bala, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kızılcahamam ve Polatlı’daki bazı adresler de çalışma kapsamında bulunuyor.

Kesintiler ilçelerin tamamını kapsamıyor. Enerji verilemeyecek alanlar, programda belirtilen cadde, sokak ve bağlantı noktalarıyla sınırlı. Bu nedenle aynı ilçede yaşayan iki abonenin farklı kesinti saatleriyle karşılaşması veya adreslerden birinin program dışında kalması mümkün.

Günlük planını elektrik kullanımına göre düzenleyeceklerin, ilçe adının yanında kendi cadde ve sokak bilgisini de kontrol etmesi gerekiyor.

Çankaya’da Tunalı Hilmi, Tunus ve Güniz çevresine dikkat

Çankaya’daki çalışma programında iki ayrı saat aralığı öne çıkıyor. Güniz, Tunalı Hilmi ve Tunus çevresindeki belirli kesimlerde 09.15–13.15 arasında kesinti planlandı. Bu kayıt için açıklanan çalışma süresi dört saat.

Tohumlar bölgesinde ise 09.30–17.30 saatleri arasında çalışma bulunuyor. Böylece ilçede bazı adresler için öğle saatlerinde bitiş öngörülürken, başka noktalarda program akşamüstüne kadar uzanıyor.

Bu iki kaydı birleştirerek bütün Çankaya’da aynı süreyle elektrik kesileceği sonucuna ulaşmamak gerekiyor. Özellikle işyerleri ve evden çalışan aboneler açısından adres bazında ayrım önem taşıyor.

Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Sincan’da kesinti saatleri

Paylaşılan programda merkez ilçeler için öne çıkan kayıtlar şöyle:

İlçe Saat aralığı Etkilenecek adresler Çankaya 09.15–13.15 Güniz, Tunalı Hilmi ve Tunus çevresindeki belirli kesimler Çankaya 09.30–17.30 Tohumlar bölgesindeki çalışma alanı Etimesgut 09.30–17.00 717, 720, 722, 723, 728, 729, 730, 731, 733, 2616 ve 2617 numaralı sokaklar Keçiören 14.00–15.00 Ahmet Şefik Kolaylı, Şehit Bülent Cengiz ve Şehit Mustafa Erciğez çevresindeki belirli sokaklar Mamak 09.30–17.30 777 ve 779 numaralı sokaklar Mamak 16.00–18.00 İncesu ve kaynak listede “Ziya Oral ay” olarak geçen adres çevresindeki bazı sokaklar Sincan 09.30–15.30 Altınyıldız, Babayakup, Malazgirt, Piri Reis ve İstasyon çevresindeki belirli bölgeler Gölbaşı 09.30–17.00 Abazlı, Ahiboz, 3200 numaralı sokak ve çevresindeki bazı noktalar

Mamak’taki ikinci çalışma için bitiş saati 18.00 olarak belirtildi. Etimesgut’ta listelenen sokaklar için 17.00, Sincan’daki ilgili bölgeler için ise 15.30 hedefleniyor.

Mamak kaydında yazımı belirsiz aktarılan adresin, yanlış yönlendirmeye yol açmaması için resmî sorgulama ekranından doğrulanması gerekiyor.

Ankara’nın çevre ilçelerinde hangi çalışmalar var?

Kesinti programındaki diğer ilçe ve bölgeler de farklı başlangıç ve bitiş saatlerine sahip. Bazı çalışmalar iki saatle sınırlıyken bazı bölgelerde günün önemli bölümünü kapsıyor.

İlçe Saat aralığı Programda belirtilen bölgeler Akyurt 09.15–11.15 Akasya, Esenler, Ege, Elif ve Efes çevresindeki bazı sokaklar Bala 09.30–17.00 Abazlı, Ahiboz ve çevresindeki belirli noktalar Beypazarı 09.00–17.00 Başağaç bölgesindeki çalışma alanı Çubuk 09.30–17.30 Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ ve çevresindeki bazı noktalar Elmadağ 09.30–11.30 148, 149, 150, 161, 166, 167 ve 168 numaralı sokaklarla çevredeki bazı adresler Kızılcahamam 09.00–13.30 Çakal, Üçbaş, Çay ve Karacaören Kızılcahamam 09.30–17.00 Yazı ve Yıldırımören Polatlı 10.00–17.00 Ilıca bölgesindeki çalışma alanı

Tablo, paylaşılan metindeki kesinti kayıtlarını özetliyor. “Çevresindeki bazı noktalar” ifadesi, mahalledeki bütün binaların etkileneceği anlamına gelmiyor. Özellikle numaralı sokakların bulunduğu bölgelerde tam adres üzerinden kontrol yapılmalı.

Ankara’da elektrikler saat kaçta gelecek?

Ankara genelinde bütün kesintiler için geçerli tek bir enerji verme saati bulunmuyor. Açıklanan programda Akyurt’taki ilgili çalışma için 11.15, Elmadağ için 11.30, Çankaya’daki bazı adresler için 13.15 bitişi yer alıyor.

Daha uzun çalışmaların bulunduğu bölgelerde ise 17.00 ve 17.30 saatleri öne çıkıyor. Mamak’ın İncesu çevresindeki kaydında bitiş 18.00 olarak gösteriliyor.

Bu saatler, planlanan çalışma takvimini ifade ediyor. Bitiş saatinin listede bulunması, onarımın tamamlandığına veya enerjinin verildiğine ilişkin ayrı bir teyit sayılmamalı. Çalışmanın durumuna göre güncellemeler olabilir.

Kesinti bilgisi nereden kontrol edilmeli?

Aboneler, Başkent EDAŞ’ın resmî kesinti sorgulama sistemi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden adreslerine ilişkin güncel bilgiyi öğrenebilir. Kontrol sırasında ilçe, mahalle, cadde ve sokak bilgilerinin birlikte kullanılması, benzer isimli adreslerin karışmasını önler.

Özellikle listede adı geçen bir bölgede bulunmasına rağmen kesintinin kapsamından emin olamayanların, yalnızca haber başlığına göre karar vermemesi gerekiyor. Güncel adres kaydı ve çalışma durumu, elektrik kullanımını planlarken esas alınacak bilgi olacak.