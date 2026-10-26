Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkentte unutulmaz bir Fener Alayı düzenliyor. 29 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Zafer Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş, Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Seğmenler'in gösterileri eşliğinde tarihi 2. Meclis binasına kadar coşkuyla devam edecek.

Türkiye’nin en büyük milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da başkent Ankara’da büyük bir coşku, gurur ve unutulmaz etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hazırlanan özel kutlama programı, başkent sokaklarını bayram yerine çevirecek. Tarihi ve kültürel dokunun ön plana çıkacağı etkinliklerde, Ankaralılar ellerinde Türk bayraklarıyla omuz omuza yürüyerek Cumhuriyet sevgisini meydanlara taşıyacak.

Zafer Meydanı'ndan 2. Meclis'e Uzanan Tarihi Yürüyüş

Başkentte Cumhuriyet coşkusunu doruklara çıkaracak olan kutlamalar dizisi, 29 Ekim 2026 Perşembe günü akşamüstü saatlerinde start alacak. Kutlamaların kalbi ise Zafer Meydanı olacak. Vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen program, saat 18.00'de heyecan verici bir gösteriyle kapılarını aralayacak.

Etkinlik takvimine göre, kutlamaların ilk dakikalarında Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu sahne alarak başkentlilere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. Bandosunun seslendireceği coşkulu marşlar, meydandaki kalabalığın bayram heyecanını katlayacak. Ardından saat 18.30'da kültürel değerlerimizin en önemli simgelerinden biri olan Seğmenler, geleneksel gösterileriyle kutlamalara renk katacak. Köklü gelenekleri yaşatan Seğmenlerin gösterisi, izleyenlere gurur dolu anlar yaşatacak.

Fener Alayı ile Başkentte Kırmızı Beyaz Geceler

Kutlama programının en görkemli ve en çok merak edilen anı ise saat 19.00'da başlayacak olan geleneksel Fener Alayı yürüyüşü olacak. Zafer Meydanı'nda toplanacak binlerce Başkentli, marşlar eşliğinde ve ellerinde meşaleler, Türk bayraklarıyla birlikte tarihi 2. Meclis binasına doğru yürüyüşe geçecek.

Gecenin karanlığını kırmızı-beyaz bayrak ışıklarıyla aydınlatacak olan bu anlamlı yürüyüş, Ankara’nın sokaklarını birlik ve beraberlik ruhuyla dolduracak. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan fener alayı, Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm başkent sakinlerini bu büyük buluşmaya ve milli gururu birlikte yaşamaya davet ediyor.

Cumhuriyet'in 103. Yılında Unutulmaz Bir Akşam

Başkentte bayram boyunca sürecek olan etkinlikler, yalnızca bir kutlama olmanın ötesinde, geçmişten geleceğe köprü kuran anlamlı bir buluşma niteliği taşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde gerçekleşecek bu dev organizasyon, vatandaşların milli bayram coşkusunu ortaklaşa paylaşması için büyük bir fırsat sunuyor. Trafik ve güzergâh düzenlemeleri konusunda belediye tarafından yapılacak duyuruların dikkate alınması, kutlamalara katılacak vatandaşların alana ulaşımını kolaylaştıracaktır. Cumhuriyet'in 103. yılı, başkentte yakılacak meşaleler ve dillerden düşmeyen marşlarla unutulmaz bir şekilde tarihe kazınacak.