Ankara’da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesinde güncel saatler önem taşıyor. Emniyet açıklamasını aktaran son haberlere göre bazı yollar 06.00’dan itibaren kapanacak. Kazım Karabekir Caddesi’nin belirli kesiminde ise ihtiyaç halinde kısıtlama uygulanacak. Mevlana ve Hipodrom için dolaşımdaki 09.30 bilgisi, eski tarihli haberlerle örtüştüğünden güncel karar olarak kullanılmamalı. İşte sürücüler için ayrıntılar.

Ankara’da 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle kent merkezindeki ulaşım düzeni değişecek. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasını aktaran, 28 Ekim tarihli AA kaynaklı haberlere göre bazı cadde ve bulvarlarda saat 06.00’dan itibaren çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

Düzenlemede, doğrudan kapatılacak yollarla yalnızca ihtiyaç halinde kapatılabilecek kesimler ayrı sıralanıyor. Özellikle Kazım Karabekir Caddesi’ni kullanacak sürücülerin, caddenin hangi bölümüne ilişkin karar alındığına dikkat etmesi gerekiyor.

Mevlana ve Hipodrom için 09.30 bilgisine dikkat

Bazı güncel tarihli haberlerde, Mevlana Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve Hipodrom Caddesi’nin 09.30’dan tören bitimine kadar kapatılacağı bilgisi bulunuyor. Ancak aynı yolları ve saatleri içeren açıklama, 26 Ekim 2015 tarihli haberlerde de yer alıyor.

Bu nedenle söz konusu bilgi, güncel resmî duyuru doğrulanmadan 2026 yılına ait kesin trafik kararı olarak değerlendirilmemeli. İncelenen son haberler VE Valilik Duyurusunda Mevlana Bulvarı ve Hipodrom Caddesi için aynı kapsamda bir 09.30 kapatması belirtilmiyor. Bu durum, yolların kesinlikle açık kalacağı anlamına da gelmiyor; güzergâh seçerken yeni duyurular izlenmeli.

Saat 06.00’dan itibaren hangi kesimler kapanacak?

Emniyet açıklamasını aktaran habere göre sabah başlayacak kapatmalar arasında şu ana güzergâhlar bulunuyor:

Atatürk Bulvarı: Kuğulu Kavşak–Ulus Meydanı arası.

Kuğulu Kavşak–Ulus Meydanı arası. Dikmen Caddesi: Genelkurmay Kavşağı–Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası.

Genelkurmay Kavşağı–Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası. İsmet İnönü Bulvarı: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi–Akay Kavşağı arası.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi–Akay Kavşağı arası. GMK Bulvarı: Kızılay Meydanı–Anadolu Meydanı arası.

Kızılay Meydanı–Anadolu Meydanı arası. İstanbul Caddesi: Kazım Karabekir Caddesi–İstiklal Caddesi arası.

Kazım Karabekir Caddesi–İstiklal Caddesi arası. Mithatpaşa Caddesi: Atatürk Bulvarı–Ziya Gökalp Caddesi arası.

Atatürk Bulvarı–Ziya Gökalp Caddesi arası. Ziya Gökalp Caddesi: Kızılay Meydanı–Kolej Meydanı arası.

Ayrıca İstiklal, Cumhuriyet, Çankırı, Milli Müdafaa, Kumrular, Necatibey, Gençlik, Akdeniz ve Anıt caddeleri ile Spor Park Sokak da listede yer alıyor. Belirtilen yollara açılan cadde ve sokaklar da düzenlemeden etkilenecek.

Kazım Karabekir Caddesi’nin hangi bölümü etkilenebilir?

Güncel haberde, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasındaki bölümü, ihtiyaç halinde kapatılabilecek güzergâhlar arasında gösteriliyor.

Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantı varyantları ve Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı–Anadolu Meydanı kesimi için de ihtiyaç halinde kapatma öngörülüyor. Bu kesimlerdeki uygulama, programlar sona erene kadar sürebilecek.

“İhtiyaç halinde” ifadesi, söz konusu yolun baştan itibaren kesin kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Buna karşılık sürücülerin bu bağlantıları mutlaka açık bir alternatif olarak kabul etmemesi gerekiyor. Seyahat sırasında trafik ekiplerinin yönlendirmeleri esas alınmalı.

Yollar saat kaçta yeniden açılacak?

Aktarılan açıklamada bütün güzergâhlar için geçerli, kesin bir yeniden açılış saati bulunmuyor. Dolayısıyla öğle saatinde veya belirli bir törenin ardından tüm yolların açılacağını varsayarak plan yapmak doğru olmayacaktır.

Özellikle otogar, gar, hastane veya iş yeri gibi belirli bir saatte ulaşılması gereken noktalara gideceklerin yolculuklarına ek süre ayırması yararlı olabilir. Gidişte kullanılabilen bir bağlantının dönüşte de açık olacağı kabul edilmemeli.

Alternatif güzergâh nasıl seçilmeli?

Kapatılacak kesimlerin çevresindeki bütün yolların açık kalacağına ilişkin bir güvence bulunmadığından, tek bir caddeyi herkes için kesin alternatif olarak göstermek mümkün değil.

Sürücüler, hareket etmeden önce Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğin güncel duyurularını incelemeli; yol üzerindeki levhaları ve görevli ekiplerin yönlendirmelerini takip etmeli. Navigasyonun önerdiği rota, sahadaki geçici kapatma uygulamasıyla karşılaştırılmalı.