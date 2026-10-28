Ankara’da Cumhuriyet Bayramı için ücretsiz ulaşım saatleri açıklandı. EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY, 29 Ekim’de 06.00–23.59 arasında ücretsiz hizmet verecek. Otobüslerde ise perşembe gününe rağmen cumartesi çalışma programı uygulanacak. Bayram ziyaretine veya kutlamalara gitmeyi planlayanların, kullanacakları hattın hareket saatlerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. İşte yolculuk öncesinde bilinmesi gereken saatler ve ayrıntılar.

Ankara’da Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma kullanacak vatandaşların beklediği açıklama geldi. EGO Genel Müdürlüğü, 28 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, bayram günü uygulanacak ücretsiz ulaşımın kapsamını ve otobüslerin çalışma düzenini paylaştı.

Açıklamaya göre 29 Ekim 2026 Perşembe günü EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da saat 06.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz ulaşım sağlanacak. Otobüsler ise 386 güzergâhta cumartesi çalışma programına göre hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım sabah kaçta başlayacak?

Bayram ziyaretine, kutlamalara veya günlük işlerine gitmek isteyenler için ücretsiz ulaşımın başlangıcı 06.00, bitişi ise 23.59 olarak duyuruldu.

Yolculuk planında özellikle bu zaman aralığının dikkate alınması gerekiyor. Sabah erken saatte yola çıkacakların ve gece dönüş yapacakların, kullanacakları aracın hareket saatini ayrıca kontrol etmesi yararlı olacak.

Ücretsiz ulaşımın bitiş saati, bütün hatların son sefer saati anlamına gelmiyor. Yolcuların, ulaşımın ücretsiz olduğu saatlerle kendi hatlarının çalışma saatlerini ayrı değerlendirmesi gerekiyor. Bir etkinliğin bitişine göre dönüş planlanırken yalnızca ücretsiz ulaşım duyurusuna bakmak yeterli olmayabilir.

Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?

EGO’nun açıklamasında ücretsiz hizmet verecek araçlar EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY olarak sıralanıyor. Düzenleme, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dinî ve millî bayramlarda EGO tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin kararına dayanıyor.

Aktarmalı yolculuk yapacak vatandaşlar, gidiş ve dönüşte kullanacakları ulaşım türlerini önceden belirleyebilir. Örneğin otobüsle raylı sisteme ulaşacak bir yolcunun, hem ilk otobüsünü hem de dönüşte bineceği bağlantı seferini kontrol etmesi bekleme süresini azaltabilir.

Perşembe günü neden cumartesi programı uygulanacak?

29 Ekim bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Ancak EGO, bayramdaki otobüs hizmetini cumartesi çalışma programıyla yürüteceğini açıkladı.

Bu ayrıntı, her gün aynı saatte durağa giden yolcular açısından önem taşıyor. Hafta içi kullanılan otobüsün alışılmış hareket saatini bayram günü için de geçerli kabul etmek, yolculuk planının aksamasına neden olabilir.

Özellikle belirli bir saatte randevusuna yetişmesi gerekenlerin, işe gideceklerin veya şehirler arası yolculuğa çıkacakların hareket saatini yeniden sorgulaması faydalı olacaktır. Aktarma yapılacaksa, ilk aracın varışına göre sonraki bağlantı için yeterli süre bırakılmalı.

EGO otobüslerinin bayram saatleri nereden öğrenilir?

Vatandaşlar, kullanacakları otobüsün güzergâhına ve hareket saatlerine EGO CEP’TE mobil uygulamasından veya EGO Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinden ulaşabilecek.

Sorgulama yaparken yalnızca hat numarasına bakmak yerine yolculuk yönünün ve kullanılacak durağın da kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı hattın karşı yönündeki hareket bilgisiyle plan yapmak, özellikle ulaşım ağına aşina olmayan yolcular için karışıklık yaratabilir.

Bayram nedeniyle farklı bir ilçeye gidecekler, dönüş güzergâhını da evden çıkmadan önce inceleyebilir. Telefonunda uygulama bulunmayan yolcular ise internet sitesindeki hat bilgilerini kullanarak seyahatlerini planlayabilir.

Akşam kutlamalarından dönecekler nelere dikkat etmeli?

Akşam saatlerinde dışarıda olacak vatandaşlar için dönüş seferi, gidiş kadar önemli. Son otobüs veya raylı sistem bağlantısı, etkinliğin bitiş saatinden önce kontrol edilmeli.

Aileyle ya da kalabalık bir grupla yolculuk yapılacaksa dönüşte kullanılacak durak ve istasyonun önceden belirlenmesi işleri kolaylaştırabilir. Çocuklarla veya hareket etmekte zorlanan yakınlarıyla seyahat edenlerin, aktarmalar arasında daha geniş zaman bırakması da yararlı olacaktır.

EGO’nun duyurusundaki temel düzenleme açık: Ücretsiz ulaşım 29 Ekim’de 06.00–23.59 arasında geçerli olacak; otobüs yolculukları cumartesi programına göre planlanacak. Yola çıkmadan önce yapılacak kısa bir sefer kontrolü, bayram günü durakta beklenmedik bir bekleyişin önüne geçebilir.