Ankara’da Cadılar Bayramı etkinlikleri, 30 ve 31 Ekim’de farklı mekânlarda düzenlenecek. Vişnelik’te festival, CerModern’de market ve karnaval, konser salonlarında ise temalı partiler listeleniyor. Program seçerken başlangıç saatinin yanında yaş, kostüm ve bilet kategorisi koşullarına da bakmak gerekiyor. İşte cuma ve cumartesi için mekânlara göre karşılaştırmalı etkinlik rehberi ve katılım öncesindeki önemli ayrıntılar.

Ankara’da ekim ayının son hafta sonunu müzik ve kostümlü etkinliklerle geçirmek isteyenler için farklı seçenekler bulunuyor. 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi programlarında otel etkinliklerinden konser mekânlarındaki partilere, festivalden market konseptine uzanan organizasyonlar listeleniyor.

Bubilet’in Ankara Halloween takviminde ODTÜ MD Vişnelik, CerModern, Ankara Milyon Event Hall, IF Performance Hall Tepe Prime ve JW Marriott Ankara gibi mekânlar yer alıyor. Ancak etkinliklerin saatleri, bilet kapsamları ve giriş kuralları birbirinden farklı. Bu nedenle yalnızca mekân adına göre seçim yapmak yerine ilgili organizasyonun ayrıntılarını okumak gerekiyor.

30 Ekim Cuma akşamı hangi etkinlikler var?

Cuma programında erken başlayıp geceye uzanan farklı seçenekler bulunuyor. Satış platformunda görünen başlıca kayıtlar şöyle:

Etkinlik Mekân Saat BIG HALLOWEEN FESTIVITY Ankara Milyon Event Hall 19.00 Halloween Özel Türkçe Pop Partisi JW Marriott Ankara 20.00 Halloween Weekend – Masks & Suits LePorte Restaurant & Cocktail 20.00 Ölümüne Doksanlar: Halloween Party IF Performance Hall Tepe Prime 21.00

Bu seçenekler, aynı akşam farklı başlangıç saatleri arayanlara alternatif sunuyor. İsimleri birbirine benzeyen organizasyonlarda özellikle tarih ve mekânın birlikte kontrol edilmesi önemli. Aynı otelde veya aynı konser salonunda farklı günler için ayrı etkinlikler bulunabiliyor.

31 Ekim’de Vişnelik’te festival programı

Cumartesi gününün erken saatli seçeneklerinden Ankara Halloween Festival IV, 31 Ekim saat 15.00’te ODTÜ MD Vişnelik’te listeleniyor. Güncel satış ekranında festival giriş bileti 1.300 TL, festival ve Backyard after party’yi birleştiren seçenek ise 1.700 TL olarak görünüyor.

Etkinlik kurallarında 18 yaşından küçüklerin yetişkin refakatçiyle katılabileceği belirtiliyor. Kostüm ve makyaj koşulu da bulunuyor; kostümsüz ve makyajsız giriş yapılmayacağı, kapıda makyaj hizmeti alınabileceği açıklanıyor. Girişte kimlik kontrolü uygulanacağı için katılımcıların kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.

Festival biletiyle after party içeren biletin farklı seçenekler olması, satın alma sırasında dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biri. Akşam planını uzatmak isteyenlerin, seçtikleri kategorinin hangi bölümleri kapsadığını incelemesi yararlı olacaktır.

CerModern’de market ve karnaval bir arada

Halloween Carnival & Halloween Market, CerModern’in resmî programında 31 Ekim Cumartesi saat 18.00 için duyuruluyor. Tanıtımda market konseptiyle müzik, kostüm ve farklı deneyimlerin bir araya getirileceği belirtiliyor.

Bilet kategorileri arasında erken giriş, genel giriş ve VIP gibi seçenekler bulunuyor. Bazı kategorilerde 20.00’den önce giriş koşulu yer alıyor. Bu nedenle daha düşük fiyatlı bir biletin hangi saat sınırlamasıyla satıldığını okumadan işlem yapmamak gerekiyor. Başlangıç fiyatını bütün gece için geçerli tek ücret olarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir.

Cumartesi gecesi başka hangi seçenekler bulunuyor?

31 Ekim programında Kastro No:3’te WHY NOT — CREEPY EXPERIENCE saat 19.30, LePorte’ta Obsession saat 20.00, IF Tepe Prime’da Cadisko Türkçe Pop Partisi saat 21.00 için listeleniyor.

SoldOut Performance Hall’daki Project x Halloween Experience kaydında ise saat 22.00 bilgisi bulunuyor.

Geç saatli bir organizasyonu tercih edenlerin dönüş ulaşımını önceden planlaması yararlı olacaktır. Birden fazla etkinliği aynı geceye sığdırmak isteyenler de mekânlar arasındaki yolculuk süresini ve yeniden giriş kurallarını ayrıca değerlendirmeli.