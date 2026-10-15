Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz oyun odaları, 36–68 aylık çocuklar için yarı zamanlı sosyal etkinlik desteği sunuyor. Sabah ve öğle gruplarıyla yürütülen programın ön başvurusu internetten yapılıyor. Formda veli, çocuk, merkez tercihi ve hane geliri bilgileri isteniyor. Ailelerin başvuru öncesinde seçtikleri merkezin yaş koşullarını, iletişim bilgilerini ve güncel kontenjan durumunu kontrol etmesi gerekiyor.

Ankara’da okul öncesi dönemdeki çocukları için ücretsiz etkinlik arayan aileler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin oyun odaları ön başvuru sistemini kullanabiliyor. Resmî başvuru sayfasında hizmetin, Ankara’da yaşayan 36–68 aylık çocuklara yönelik olduğu belirtiliyor. Program, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki çalışma, UNICEF iş birliğiyle yürütülmektedir. Başvuru açıklamasında, dezavantajlı çocuklara yönelik ücretsiz ve yarı zamanlı çalışmalar yapılmaktadır.

Oyun odaları için yaş şartı ne?

Başvuru ekranındaki genel yaş aralığı 36–68 ay. Ailelerin yalnızca çocuğun doğum yılını değil, ay olarak yaşını da dikkate alması gerekiyor. Özellikle alt ve üst sınıra yakın çocuklar için merkez seçildikten sonra ekranda gösterilen koşullar önem taşıyor.

Formda, merkez seçimi yapıldığında yaş grubu şartlarının görüntüleneceği belirtiliyor. Bu nedenle genel yaş aralığına uygun olmakla seçilen merkezdeki gruba uygunluk aynı aşama olarak değerlendirilmemeli. Çocuğun doğum tarihi ve tercih edilen yaş grubu, başvuruda birbiriyle uyumlu girilmeli.

Sabah ve öğle grupları hangi saatlerde?

Oyun odaları tam gün yerine yarı zamanlı hizmet veriyor. Resmî sayfada iki ayrı oturum açıklanıyor:

Grup Hizmet saatleri Sabah grubu 09.00–12.00 Öğle grubu 13.00–16.00

Her oturum üç saat sürüyor. Grupların, çocukların yaş ve ay durumları dikkate alınarak karma biçimde düzenleneceği belirtiliyor. Bu saatler, hizmetin gün boyunca kesintisiz çocuk bakımı şeklinde planlanmaktadır.

Ön başvuru formu nasıl dolduruluyor?

İşlem, ABB’nin Oyun Odaları Ön Başvuru Formu üzerinden başlıyor. İlk bölümde anne veya babanın T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve başvuranın telefon numarası isteniyor. Ardından merkez ve tercih bilgileri bölümüne geçiliyor.

Bu aşamada aylık toplam hane geliri ve merkez seçimi bulunuyor. Sonraki bölümde çocuğun yaş grubu, T.C. kimlik numarası, adı soyadı ve doğum tarihi giriliyor. Formda ayrıca aydınlatma metnine ilişkin onay alanı yer alıyor.

Bilgiler gönderilmeden önce özellikle telefon numarası, doğum tarihi ve merkez tercihi yeniden kontrol edilmeli. Yanlış merkez seçimi veya eksik iletişim bilgisi, ailelerin başvurularını takip etmesini güçleştirebilir. Hane geliri alanında ise tek bir kişinin geliri yerine formda istenen toplam hane bilgisi esas alınmalı.

Ön başvuru yapmak kesin kayıt anlamına geliyor mu?

Sistemin adı açıkça “ön başvuru” olarak belirtiliyor. Bu nedenle formun doldurulması, çocuğun seçilen gruba kesin olarak kabul edildiği şeklinde yorumlanmamalı. Erişilen açıklamada bütün merkezler için geçerli ayrıntılı bir değerlendirme takvimi veya kesin kayıt tarihi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde başvuru sayfasının erişilebilir olması, her merkezde boş yer bulunduğunu göstermiyor. Güncel kontenjan, kabul durumu ve sonraki işlemler, tercih edilen merkezden veya ilgili belediye biriminden öğrenilebilinir.

Ankara’da hangi oyun odaları bulunuyor?

ABB’nin güncel merkez sayfasında farklı ilçelerde hizmet veren oyun odaları listeleniyor. Aileler, merkez adını ve açık adresini inceleyerek ulaşım açısından uygun seçenekleri seçebilirler.

Merkez Resmî listede belirtilen adres Ahmetler Oyun Odası Kültür Mahallesi, Libya Caddesi, Çaldıran Sokak No:20, Kolej/Çankaya Aktepe Çocuk Kulübü Oyun Odası Bademlik Mahallesi, Itri Caddesi No:16/A, Aktepe/Keçiören Akyurt Oyun Odası Beyazıt Mahallesi, 9 Mayıs 90. Cadde No:1, Akyurt Aile Yaşam Merkezi içi Altındağ Oyun Odası Örnek Mahallesi, Altındağ Caddesi No:31, Altındağ Gençlik Merkezi içi Ayaş Oyun Odası Hacı Memi Mahallesi, 4. Sokak No:9, Ayaş Beypazarı Oyun Odası Hacıkara Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı No:25, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi içi

Başvuru hakkında nereden bilgi alınabilir?

ABB’nin oyun odaları duyurusunda 0312 507 24 26 ve 0312 507 36 20 numaraları iletişim için paylaşılıyor. Aileler bu numaralardan başvuru süreci hakkında bilgi isteyebilir; seçtikleri merkezin iletişim bilgilerini de merkez listesinden kontrol edilmelidir.

Başvuruyu planlarken çocuğun ay olarak yaşı, merkezin konumu ve üç saatlik grup düzeni birlikte değerlendirilmeli. Böylece tercih, yalnızca eve yakınlığa göre değil, çocuğun yaşına ve ailenin günlük ulaşım planına uygun biçimde yapılabilir.