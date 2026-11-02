Türkiye'nin dijital oyun dünyasındaki geleceğini şekillendirecek olan genç yetenekler, başkentte düzenlenen dev bir organizasyonda bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gençleri bilişim ve yazılım ekosistemine kazandırmak amacıyla hayata geçirilen ABB Ansera TechBridge Akademi, kapılarını bu kez soluksuz süren 48 saatlik "Fall Temalı Hackathon" (Oyun Geliştirme Maratonu) için açtı. Başkentin teknoloji ve yazılım üssü haline gelen merkez, iki gün boyunca geleceğin oyun yapımcılarının kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

120 Genç Yazılımcı 48 Saat Boyunca Kod Yazdı

Gazi Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi başta olmak üzere başkentteki farklı üniversitelerden gelen yaklaşık 120 genç yazılımcı, tasarımcı ve mühendis, maraton boyunca bilgisayar başında adeta zamanla yarıştı. Bilgisayar ve endüstri mühendisliği gibi kritik alanlarda eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu takımlar, belirlenen temaya uygun en yaratıcı projeyi geliştirmek için büyük bir çaba sarf etti. Stres ve heyecanın dorukta olduğu 48 saatlik süreçte katılımcılar; oyun mekaniğinden ses tasarımına, grafik modellemeden hikâye kurgusuna kadar tüm aşamaları sıfırdan tamamlayarak başarıyla bitirdi.

Kodlar "Sonbahar" Teması İçin Yazıldı

Maratonun ana teması olan "Sonbahar", genç geliştiricilerin hayal güçleriyle birleşerek birbirinden farklı ve özgün dijital dünyaya dönüştü. Ekipler, sonbaharın hüzünlü ve dinamik atmosferini oyun mekaniklerine yansıtmak için tasarımsal becerilerini konuşturdu. Etkinliğin son gününde jüri üyelerinin ve akranlarının karşısına çıkan genç yetenekler, geliştirdikleri oynanabilir oyun demolarını gururla tanıttı. Ortaya çıkan projeler, profesyonel oyun sektörüne göz kırpan kalitesiyle izleyenlerden tam not aldı.

ABB'den Gençlere Kesintisiz Teknoloji Desteği

Organizasyonun kapanış ve değerlendirme aşamasında gençlerin heyecanına ortak olan yetkililer, başkentin teknoloji vizyonunu vurguladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehirler Şube Müdürü Kubilay Karadavut, Ankara'yı teknolojinin ve yenilikçi fikirlerin merkezi yapma kararlılığını sürdürdüklerini belirtti. Karadavut, ABB olarak gençlerin yazılım ve teknoloji alanındaki projelerine her türlü altyapı desteğini artırarak devam ettireceklerini ifade etti.

Maratona katılan genç yazılımcılar ise Ansera TechBridge bünyesinde sağlanan güçlü bilgisayar donanımı, yüksek hızlı internet, konforlu çalışma alanları ve profesyonel mentorluk desteği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. 48 saatlik bu yoğun maraton, başkentli gençlerin dijital dünyada ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.