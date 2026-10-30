Nükleer Düzenleme Kurumu, Ankara’da görevlendirmek üzere sekiz sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 9 Kasım’da başlayacak, 23 Kasım’da sona erecek. Yazılım, ağ, sistem ve siber güvenlik alanlarını kapsayan alımda adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Elektronik başvurunun ardından sınava katılacaklar belirlenecek. İşte başvuru kanalı, değerlendirme yöntemi ve adayların hazırlık yaparken dikkat etmesi gerekenler.

Ankara’da bilişim alanında kamu iş ilanlarını takip edenler için yeni bir alım duyurusu yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), sekiz sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Personel, kurumun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığında tam zamanlı çalışacak.

30 Ekim’de yayımlanan ilanda başvuru dönemi 9–23 Kasım 2026 olarak açıklandı. Bu nedenle ilanın yayımlanmasıyla başvuruların başladığı tarih birbirine karıştırılmamalı; adayların elektronik başvuru ekranının açılmasını beklemesi gerekiyor.

Hangi alanlarda personel alınacak?

Alım; yazılım mimarı, kıdemli yazılım uzmanı, kıdemli veri tabanı uzmanı, kıdemli siber güvenlik uzmanı, sistem uzmanı, ağ uzmanı, yazılım uzmanı ve proje yöneticisi pozisyonlarını kapsıyor. Her pozisyon için bir kişilik kontenjan bulunuyor.

İlanı inceleyen adayların yalnızca unvana bakarak karar vermemesi önemli. Örneğin yazılım geliştirme geçmişi bulunan bir aday açısından kullanılan teknolojiler, yürütülen projeler ve belgelenebilir deneyim, hangi pozisyonun uygun olduğunu belirleyecek başlıklar arasında bulunuyor. Başvuru hazırlığında ilk adım, kendi mesleki geçmişini seçilecek pozisyonun özel şartlarıyla karşılaştırmak olmalı.

Başvuru nereden yapılacak?

Başvurular 9 Kasım Pazartesi saat 14.00’te başlayacak ve 23 Kasım Pazartesi saat 23.59’da tamamlanacak. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Nükleer Düzenleme Kurumu–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyon seçebilecek. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bilgilerde değişiklik yapılamayacağı da ilan metninde belirtiliyor.

Son güne kalmadan dosyaları hazırlamak, eksik veya okunamayan belge nedeniyle yaşanabilecek sorunları fark etmek için zaman kazandırır. Başvuruyu tamamlamadan önce seçilen pozisyonun, yüklenen belgelerin ve iletişim bilgilerinin yeniden kontrol edilmesi yararlı olacaktır.

Mezuniyet ve deneyim birlikte değerlendirilecek

İlanda bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve endüstri mühendisliği mezunlarına yer veriliyor. Diğer mühendislik bölümleriyle bilgisayar ve teknoloji eğitimi veren bazı bölümler, matematik, fizik ve istatistik mezunları için ise ücret tavanının iki katı olan pozisyonlarla sınırlı başvuru imkânı bulunuyor. Adayların ayrıca seçtikleri görevin özel koşullarını karşılaması gerekiyor.

Bu ayrım, diploma şartını sağlamanın tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Başvuru dosyasında mesleki geçmişin açık biçimde anlatılması, deneyimin hangi çalışmalarla kazanıldığının ortaya konulması önem taşıyor. Genel bir özgeçmiş hazırlamak yerine, ilgili şartlara karşılık gelen bilgi ve belgeleri düzenlemek adayın dosyasını kontrol etmesini kolaylaştırır.

KPSS belgesi olmayanlar için hesaplama nasıl yapılacak?

İlanda 2025 veya 2026 KPSS P3 ile İngilizce yabancı dil puanlarının değerlendirmede kullanılacağı belirtiliyor. KPSS P3 puanı bulunmayan veya belge sunmayan adayların puanı 70, yabancı dil belgesi sunmayanların dil puanı ise sıfır kabul edilecek. Bu hesaplama, diğer başvuru koşullarını ortadan kaldırmıyor.

Sınav aralık ayında Ankara’da

Sözlü/uygulamalı giriş sınavı 7–11 Aralık 2026 tarihleri arasında, kurumun Devlet Mahallesi 85. Cadde No:5, Çankaya/Ankara adresinde yapılacak.

Adaylar açısından başvuru takvimiyle sınav takvimini ayrı takip etmek gerekiyor. Elektronik başvurunun yapılması, doğrudan işe kabul anlamına gelmiyor. Başvuru sonrasında açıklanacak sınav listeleri ve kişisel sınav bilgileri de sürecin önemli aşamalarını oluşturacak.