Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte yenilenebilir enerji kapasitesini büyütecek dev bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Balâ ilçesi Beynam Mahallesi'ndeki 810 bin metrekarelik arazide kurulacak 50 MW gücündeki Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve yaklaşık 20 kilometrelik enerji nakil hattının yapım ihalesi 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başkentte enerji maliyetlerini düşürmek, temiz enerji üretimini artırmak ve sürdürülebilir belediyecilik yatırımlarını büyütmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kapsamlı bir yenilenebilir enerji hamlesi başlatıldı. Proje kapsamında Balâ ilçesi Beynam Mahallesi'nde belediyeye ait yaklaşık 810 bin metrekarelik alanda 50 MW kurulu güce sahip Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) inşa edilecek. Kentin yenilenebilir enerji üretiminde yeni bir eşik oluşturması beklenen dev yatırımın yapım ihalesi 30 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek.

93 Bin 500 Solar Panel ve TOPCon Teknolojisi Kullanılacak

Projenin teknik altyapısında yüksek verimlilik sunan modern ekipmanlar tercih ediliyor. TEDAŞ onaylı proje kapsamında sahada yer alacak başlıca enerji üretim ve iletim bileşenleri şöyle sıralanıyor:

Solar paneller: TOPCon teknolojisine sahip, her biri 620 W gücünde yaklaşık 93 bin 500 adet güneş paneli kurulacak.

İnverterler: Üretilen enerjinin dönüşümü için 300 kW gücünde 163 adet inverter kullanılacak.

Trafo ve dağıtım merkezleri: Sahaya 3,0 MVA gücünde 20 adet trafo binası ile dağıtım şirketinin talebi doğrultusunda 2 adet dağıtım merkezi inşa edilecek.

Yaklaşık 20 kilometrelik Enerji Nakil Hattı: Bölgeye yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğunda 73 direkli havai hat (4x3x477 Hawk) ve 9 kilometre yer altı kablosu (2x3x400/35mm2AL XLPE) tesis edilecek.

Yansıyan Işınlardan da Elektrik Üretilecek, SCADA ile İzlenecek

Beynam'daki 50 MW'lık santralde verimliliği en üst düzeyde tutmak için çift yönlü enerji üretim avantajından yararlanılacak; yerden yansıyan güneş ışınlarından da elektrik üretimi sağlanacak. Böylece tesisin toplam üretim kapasitesinin ve enerji veriminin artırılması hedefleniyor.

İşletme sürecinde santralin kesintisiz ve güvenli çalışması için sahada kontrol binası, güvenlik kulübeleri ve depolardan oluşan yardımcı yapılar inşa edilecek. Çevresi tel çit, aydınlatma ve kamera sistemleriyle koruma altına alınacak olan tesis, üretim performansının anlık denetlenebilmesi amacıyla SCADA sistemi üzerinden uzaktan izlenecek.

Başkentin Enerji Giderlerine ve Bütçesine Katkı Sağlayacak

30 Kasım 2026'da yapılacak yapım ihalesinin ardından hayata geçirilecek 50 MW'lık Beynam GES projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik tüketim ve enerji giderlerinin dengelenmesinde stratejik bir rol üstlenecek. Temiz enerji üretimiyle hem karbon ayak izinin azaltılmasına hem de belediye bütçesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmasına katkıda bulunacak yatırım, başkentin yeşil dönüşüm hedefleri açısından öne çıkan projeler arasında yer alıyor.