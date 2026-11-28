Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), inşaatı yüzde 40 seviyesindeyken Polatlı Belediyesi'nden devraldığı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'ni 171 milyon TL maliyetle tamamlayarak hizmete açtı. 6 bin 600 metrekarelik alanda 397 kişilik salon, kütüphane, fitness salonları, Genç Akademi ve BELMEK atölyelerini barındıran merkezin açılışında konuşan Başkan Mansur Yavaş, Polatlı'ya yapılan 12 milyar TL'lik toplam yatırım ve 2027 altyapı hedeflerini de paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Polatlı Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi, düzenlenen törenle ilçe sakinlerinin kullanımına açıldı. İnşaatı yüzde 40 seviyesindeyken devralınan ve 171 milyon TL maliyetle tamamlanan tesis, 6 bin 600 metrekarelik kapalı alanıyla kültür, sanat, eğitim ve sporu tek çatı altında buluşturuyor. Açılış programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve eski Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik katılırken; törende seğmenler ekibi ile FOMGET'in "Tarihin Dansı Kurtuluş" gösterisi sahnelendi.

Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde Hangi Alanlar Yer Alıyor?

Polatlı'nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmesi hedeflenen merkez, çocuklardan gençlere, kadınlardan sanatseverlere kadar her kesime hitap edecek şekilde donatıldı. Tesis bünyesinde öne çıkan birimler şunlar:

397 kişilik tiyatro ve konferans salonu ile fuaye alanları

Kütüphane ve gençlerin eğitimine dönük Genç Akademi

Kadınların el sanatları ve geleneksel üretimle beceri kazanacağı BELMEK atölyeleri ve kurs odaları

Fitness salonları, müzik ve sahne sanatları prova alanları ile kafeterya

Başkan Mansur Yavaş, tesisi yalnızca bir bina olarak görmediklerini belirterek buranın farklı kuşakların ortak değerlerde buluştuğu eşit ve özgür bir yaşam alanı olacağını ifade etti.

Polatlı'ya 12 Milyar TL Yatırım ve 61 Mahallenin Su Sorununa Çözüm

Açılış konuşmasında ilçeye kazandırılan altyapı ve üstyapı yatırımlarının bilançosunu da paylaşan Mansur Yavaş, ASKİ yatırımlarıyla birlikte Polatlı'ya toplam 12 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Altyapı başlığında öne çıkan veriler şöyle sıralandı:

Asbestli boru değişimi ve su sorunları: İlçenin 31 mahallesinde eski içme suyu boruları yenilenirken, 48'i kırsal olmak üzere toplam 61 mahallenin içme suyu sorunu, 21 mahallenin ise kanalizasyon sorunu çözüme kavuşturuldu. Kalan 16 mahallenin su ve 1 mahallenin kanalizasyon sorununun 2027 yılı içinde giderilmesi hedefleniyor.

İvedik-Polatlı Ana İsale Hattı: 110 kilometre çelik boru, bir terfi istasyonu ve 2 bin 500 metreküp kapasiteli iki su deposuyla Polatlı'nın yanı sıra Etimesgut, Sincan, Temelli ve organize sanayi bölgelerine su ulaştırılıyor; hattın hizmet alanı 2027 başında başlayacak yeni imalatlarla 12 mahalle, iki OSB ve iki kışlayı daha kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yeni Terminal, Aile Yaşam Merkezi, 30 Dönümlük Park ve Gordion Mesajı

Yavaş, önümüzdeki süreçte Polatlı'da hayata geçirilecek yeni projeleri de duyurdu. İlçede yeni terminal hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Yavaş; Şentepe Mahallesi'nde çok amaçlı aile yaşam merkezi, Şehitlik ve Üçpınar mahallelerinde demir yolu geçişi ile D-200 kara yolu bağlantı köprüsü ve 30 dönümlük yeni bir park için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıyla Gordion çevresindeki düzenlemeler ve ziyaretçi merkezleri üzerine görüştüklerini de belirten Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'ne ev sahipliği yapan Polatlı'nın tarihsel önemine işaret ederek Cumhuriyet ve üniter devlet vurgusu yaptı.